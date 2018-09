În plin război în interiorul partidului de guvernământ, vine un avertisment extern: companiile germane din România spun că privesc cu îngrijorare către viitor.Camera de comerţ româno-germană explică motivele acestei îngrijorări şi spune că „sustenabilitatea şi efectele pozitive ale măsurilor luate de Guvern sunt puse sub semnul întrebării”.În ciuda creşterii economice, Camera de Comerţ Româno-Germană atrage atenţia că „în ultimul an, nesiguranţa şi impredictibilitatea din viaţa economică s-au accentuat, încrederea în Guvern a scăzut şi odată cu aceasta s-a diminuat şi speranţa că vor fi întreprinşi paşii necesari pentru a continua reforme”, scrie digi24.ro Clasificarea gradului de urbanizare după metodologia europeană ( nivel LAU 2 sau Local Administrative Units, fost NUTS 5) se face în centre urbane (oraşe mari), oraşe şi suburbii ( oraşe mici şi zone adiacente marilor oraşe) şi zone rurale, pe principiul densităţii populaţiei pe suprafeţe de câte 1 km pătrat. Practic, este vorba despre zone dens populate, zone intermediar populate şi zone slab populate. Avem centre urbane (cities în lb. engleză) – cel puţin 50% din populaţie locuieşte într-un centru urban, oraşe şi suburbii – mai puţin de 50% locuiesc într-un centru urban dar peste 50% într-o aglomerare urbană şi zone rurale – mai mult de 50% din populaţie locuieşte în zone slab populate, scrie cursdeguvernare.ro Rezervele de gaze ale României se vor epuiza în următorii 14 ani, iar exploatarea zăcămintelor din Marea Neagră este o condiţie sine-qua-non pentru a miza în continuare pe această resursă în mixul energetic al ţării, se arată în proiectul Strategiei Energetice a României 2018 - 2030, cu perspectiva anului 2050, publicat joi pe site-ul Ministerului Energiei. "Pentru a evita creşterea semnificativă a dependenţei de importuri, chiar dacă acestea vor fi disponibile din surse şi prin rute alternative, este necesară dezvoltarea zăcămintelor offshore descoperite în ultimii ani în Marea Neagră. Aceasta este o condiţie sine-qua-non pentru a putea miza pe gazul natural în mixul energiei electrice", potrivit strategiei., scrie economica.net Salariul minim va crește în curând, potrivit unui act normativ care urmează să fie elaborat de Guvern, a declarat Bogdan Hossu, președintele Cartel Alfa.Hossu a avut o discuţie joi cu premierul Viorica Dăncilă, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit. "A rămas ca să se facă o hotărâre de guvern care să clarifice salariul minim pe economie începând de la 1 ianuarie 2019, care va fi probabil 2.050 de lei. (...) Salariul minim va creşte la anul cu 150 de lei.E prevăzut să crească cu 150 de lei brut, de acum până în 2022, când trebuie să ajungă la 2.500 de lei. (...) Urmează să scoată actul normativ, pentru că au nevoie ca să fie ca bază de calcul, inclusiv în bugetul de stat pentru 2019", a declarat liderul confederaţiei sindicale, scrie capital.ro După mulţi ani de scădere constantă, pentru prima dată rata creditelor neperformante a înregistrat creştere, potrivit ultimului buletin lunar publicat de BNR. Andrei Rădulescu, economist şef la Banca Transilvania atrage atenţia că, pe termen scurt ne putem aştepta la continuarea trendului crescător al creditelor neperformante. Principalele motive sunt majorarea dobânzilor şi faptul că foarte multe persoane au deja gradul de îndatorare mai mare de 55% din veniturile actuale.Datele publicate de Banca Națională a României (BNR) indică creșterea ratei creditelor neperformante cu 0,06 puncte procentuale lună la lună la 5,77% în iulie. În dinamică an la an rata creditelor neperformante s-a redus cu 2,47 puncte procentuale, conform economica.net Angajatorii din România spun că intenţionează să recruteze personal într-un ritm susţinut în ultimele trei luni ale anului, semn că tensiunile din piaţa forţei de muncă se acutizează. Aşteptările legate de volumul angajărilor din ultimul trimestru sunt la cel mai ridicat nivel de la sfârşitul anului 2008 şi până în prezent, reiese dintr-un studiu realizat de ManpowerGroup. Previziunea netă de angajare pentru ultimul trimestru din 2018 este de 19%, cel mai ridicat nivel din trimestru IV al anului 2008. Acest indicator reprezintă diferenţa între ponderea angajatorilor care intenţionează angajări şi cea a angajatorilor care preconizează reduceri, supusă apoi ajustării sezoniere, conform cursdeguvernare.ro