Business report: Ce joburi se plătesc cu 1.000 de euro în România fără diplomă de bacalaureat; Tun imobiliar cu terenuri gratuite de la stat: Judeţul Vrancea; Energia electrică s-a scumpit în 2017 de patru ori mai mult pentru cei care au rămas la reglementat decât pentru cei care au schimbat contractul  

Site-urile de recrutare mustesc de oferte care mai de care mai tentante chiar şi pentru tinerii care nu au reuşit să îşi obţină diploma de bacalaureat în acest an. Angajatorii promit salarii de peste o mie de euro net/ lunar, „plătite la timp”, pentru meseriile pe care le-au pus la bătaie. Dacă în trecut, fără studii medii, tinerii nici nu puteau visa la venituri de mii de euro în ţară, iată că, pentru cei autodidacţi, care dau dovadă de „îndemânare, performanţă şi productivitate”, lucrurile s-au schimbat, susţin specialiştii. Să nu ai diplomă de bacalaureat nu se traduce, automat, prin faptul că îţi lipseşte un set de compentenţe pentru care un angajator ar fi dispus să plătească un salariu de 1.000 de euro net, mărturiseşte Anca Covaciu, Senior Consultant la MMM Consulting Int’l, potrivit Adevarul. Primăriile din judeţul Vrancea au împărţit gratuit sute de terenuri unor tineri dornici să îşi construiască prima locuinţă, în baza unei legi vechi de 15 ani de care au beneficiat până acum peste 31.000 de români la nivel naţional. Aproximativ 1% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani care locuiesc în judeţul Vrancea au beneficiat de teren gratuit de la stat pentru construirea unei locuinţe. De acest privilegiu s-au bucurat 915 tineri până la finalul anului trecut, număr care plasează Vrancea pe locul 11 în topul judeţelor cu cei mai mulţi beneficiari ai legii, potrivit analizei realizate în exclusivitate de revista Capital. O analiză a ANRE referitoare la evoluţia preţurilor la energie electrică arată ce avantaj au avut clienţii care, în 2017, au trecut pe piaţa concurenţială. În cazul celor rămaşi la reglementat, în total şi în medie, energia s-a scumpit cu 27%, pe când ceilalţi au avut de suportat o majorare de doar 6%. Dacă ne referim strict la casnici, pentru cei rămaşi la reglementat preţurile au crescut, în timp ce pentru cei care au schimbat contractele de furnizare, preţurile sunt mai mici. Creşterile prețurilor energiei electrice tranzacționate pe toate categoriile de pieţe adminístrate de OPCOM ȋn anul 2017, față de anul 2016, s-au reflectat ȋn creșteri ale prețurilor medii de vânzare a energiei electrice destinată atât clienţilor din piața concurențială, cât şi celor din piața reglementată, arată analiza ANRE, potrivit Economica. Românii îşi cheltuie diferit economiile, în funcţie de generaţie, dar investiţiile pe termen lung lipsesc din priorităţile tuturor, potrivit unui studiu realizat de BCR prin ”Şcoala de bani”. ”Copiii din ziua de azi încep să economisească mai devreme, inclusiv la vârsta de 4 ani, pe când părinţii şi bunicii făceau acest lucru după 18 ani. Cei mai mulţi copii strâng în medie între 350 şi 800 de lei pe an, cu care îşi cumpără biciclete, aparate foto sau jocuri TV, iar cei care investesc cei mai mult în educaţie sunt adolescenţii cu vârste între 16 şi 20 de ani”, se detaliază în studiu, potrivit Gandul. Producătorii de zmeură şi căpşuni care au mizat pe soiuri străine, cu rodire îndelungată, încă se bucură de profit. Chiar dacă a venit frigul, fructele dulci şi pline de vitamine se mai coc pe plantaţii. Iar în piaţă se vând la preţuri de două ori mai mari decât în sezonul cald. În satul Micula Nouă din judeţul Satu Mare o familie plantează de trei ani un soi de zmeură extrem de rezistent, Polkă. Adus din Polonia, rodeşte timp de jumătate de an. Astfel, până în luna noiembrie, producătorii culeg fructe aromate pe care le vând la piaţă, potrivit Stirile ProTv. Suma de 452 de milioane de lei urmează să fie plătită pe parcursul a trei ani, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor. Astfel, anul acesta este prevăzută plata unei sume de 188 milioane de lei, reprezentând despăgubiri pentru litigiile privind construirea Magistralei 5. Pentru anul viitor este prevăzută suma de 115 milioane lei. Aceasta reprezintă litigiu privind achizițiile publice în cadrul contractului nr.10/2011 aferent Magistralei 5 de metrou, a explicat pentru Economica.net Dumitru Şodolescu, directorul general al Metrorex, potrivit Economica. Cele mai recente date de la Statistică arată că 32% dintre gospodăriile din România rămân în urmă repetat cu plata întreţinerii sau a utilităţilor. Urmează apoi întreţinerea locuinţei, jumătate dintre aceştia au probleme în a respecta termenul de plată. Şi doar 17% dintre gospodăriile care rămân în urmă cu plata dărilor depăşesc ziua de plată a ratelor bancare. Datele statistice arată că două din cinci gospodării suportă cu dificultate sau cu mare dificultate cheltuielile curente, potrivit Digi24. Trecerea la modificarea pensiilor la mijlocul anului, cu nouă procente anul trecut (când punctul de pensie a fost „rotunjit” arbitrar de la 917,50 lei la 1.000 de lei) şi cu zece procente în acest an, are efectul de a creşte dar şi a dezechilibra din ce în ce mai puternic puterea de cumpărare a pensiilor, venit considerat în principiu relativ stabil pe parcursul unui an. Fenomenul a fost amplificat şi va fi şi în continuare amplificat de modul în care a evoluat inflaţia şi va dispune percepţia celor vizaţi într-un soi de roller-coaster, potrivit Curs de guvernare.