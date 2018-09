​Business report: Efectele creșterii salariului minim brut cu 150 de lei, de la 1 ianuarie. Avertismentul analiștilor; Blocați în trafic: Avem 6 milioane de maşini la 763 km de autostradă. Peste un milion, doar în Bucureşti. Află de ce sărăcește România din cauza infrastructurii; Opt kilometri de autostradă deschiși vineri

Salariul minim brut va crește, de la 1 ianuarie, cu 150 de lei, anunță ministrul Muncii. Aceasta va fi a 16-a majorare, în ultimii 10 ani, a salariului mimin, care este încasat, potrivit datelor oficiale, de peste 1,3 milioane de persoane, majoritatea din mediul privat, mai ales muncitori necalificați. Analiștii susțin că măsura va afecta în special firmele mici și mijlocii. Salariul minim brut este acum de 1.900 de lei, iar de la 1 ianuarie ar urma să crească până la 2050 de lei, potrivit ministrului Muncii. Din creşterea pe brut cu 150 de lei, omul va rămâne în mână cu doar 85 de lei - 65 de lei fiind luaţi de stat, ca impozit şi contribuţii, scrie Stirile ProTv.



Traficul rutier pe cele mai importante rute, în special pe cele care traversează munţii Carpaţi între provinciile istorice a crescut semnificativ în ultimii ani, timp în care guvernul român nu a realizat nicio investiţie semnificativă pentru a reduce presiunea pe infrastructura rutieră. Singurele investiţii realizate au fost pe Valea Oltului, unde pe câţiva kilometri s-a extins drumul de la două la trei benzi.În timp ce lungimea totală a autostrăzilor a ajuns la 763 de kilometri, numărul maşinilor înmatriculate în România a ajuns la finalul anului trecut la aproape 6 milioane de unităţi, astfel încât densitatea maşinilor pe piaţa locală a ajuns la aproape 300 de maşini la mia de locuitori. În Bucureşti, numărul maşinilor a urcat la peste 1 milion, iar din acest total aproape 600.000 sunt maşini mai vechi de zece ani, care pun în pericol sănătatea locuitorilor şi siguranţa traficului, potrivit Gandul. Secțiunea de autostradă Gilău – Nădăşelu va fi deschisă vineri. Lucian Șova nu va participa la eveniment din orgoliu. Aceasta deoarece nu este vorba de cel puțin 100 de kilometri. Anunțul a fost făcut marţi de către ministrul Transporturilor, Lucian Șova, care a adăugat că totuși nu va fi prezent la acest eveniment dar și la altele asemănătoare. ”înainte de a da prima sută de kilometri de autostradă” în exploatare. "Podul Gilău peste 72 de ore va fi recepţionat", le-a spus Şova deputaţilor din Comisia de Transporturi a Camerei Deputaților. Porțiunea Gilău Nădășelu este definitivată de un an de zile însă pe aceasta nu se poate circula din cauza faptului că lipsește podul de pe peste Someșul Mic -Gilău care va fi deschis zilele următoare, potrivit Digi24. În nordul României, în zona vecină cu Ucraina, cea mai înfloritoare “afacere” pare să fie contrabanda cu țigări, care a păgubit statul român, numai în anul 2017, cu peste 640 de milioane de euro – echivalentul a trei miliarde de lei. România are 2.000 de kilometri de graniță cu state din afara Uniunii Europene, în care prețul tutunului poate fi de până la șase ori mai mic decât în România. Concret, un pachet de țigări care se cumpără din Ucraina cu 2,50 sau cu 3 lei se vinde ulterior în România, en engros, cu 5 – 6 lei, iar prețul final, în piață, chiar și la București, ajunge la 8 – 9 lei. Principalii factori care favorizează contrabanda sunt sărăcia, absența unui loc de muncă, dar și legăturile de prietenie și de rudenie dintre locuitorii din nordul României și cei din Ucraina, potrivit Romania Libera. Potrivit ultimelor date colectate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), gradul de intermediere în rândul brokerilor de asigurare a scăzut în primul semestru din 2018 cu circa un procent faţă de aceeaşi perioadă din 2017, de la 63,01% la 61,93%. În schimb, volumul de prime intermediate a rămas aproape constant, 3,123 miliarde lei în 2018 faţă de 3,178 miliarde lei în 2017. Din cele peste 3,123 miliarde de lei prime de asigurare intermediate de piața de brokeraj, 75,84% au fost asigurări generale (în scădere cu două puncte procentuale față de 2017), iar restul asigurări de viață. Scăderea gradului de intermediere se datorează în principal scăderii ponderii RCA în volumul total al primelor intermediate de brokerii de asigurare, potrivit Economica. Cu mai puţine prejudecăţi decât în trecut, astăzi tinerii au curajul de a-şi urma visul şi nu se mai lasă îngrădiţi de cerinţele societăţii sau de dorinţele proiectate asupra lor de către părinţi. Practic, în ziua de azi, cu îndemânare, pasiune, dar şi performanţă poţi câştiga un salariu bun chiar dacă ai doar studii medii. „Ai mei aveau cu totul alte planuri cu mine, voiau să termin un liceu, să fac o facultate, tata visa ceva medicină”, spune Gabriel Biţă, stilist. Nu are diplomă de bacalaureat, dar a făcut cursuri de perfecţionare, iar acum câştigă suficient cât să nu mai depindă de banii părinţilor, potrivit Digi24. Corupţia, birocraţia şi impozitele care apar de pe o zi pe alta sunt motivele care au împins 167 de români să-şi ia e-rezidenţă în Estonia. Aici, orice interacţiune cu statul e online, de la deschiderea unei firme şi declararea taxelor până la relaţia cu băncile. Momentan există 31 de firme înfiinţate de e-rezidenţi români, cele mai multe în IT şi consultanţă. Un motiv îndeajuns de bun să scapi de birocraţia din România şi de modificările pe care PSD le tot pregăteşte tocmai pentru proletariat. Oricine poate deveni cetăţean digital după ce completează un formular online şi plăteşte 100 de euro, potrivit Capital.