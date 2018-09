Desigur, am mai condus inainte cateva modele electrice, de la seducatorul Tesla Model S pana la micul Renault Zoe, insa niciodata nu am abordat automobilul electric din perspectiva utilizatorului de zi cu zi... Fara exceptie, tuturor le-am citit pe chip modul in care savurau acceleratia liniara, tipica propulsiei electrice. O alta revelatie pentru toti a fost frana regenerativa, cu cele trei trepte de intensitate. “Se poate conduce cu o singura pedala!”, a fost concluzia pe care am auzit-o de mai multe ori in cursul zilei, potrivit 24auto.ro.