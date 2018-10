Procesul de recalculare din oficiu a pensiilor pentru aproximativ 100.000 de pensionari a început astăzi, 1 octombrie, principalele categorii profesionale la care se vor aplica noile prevederi fiind foştii angajaţi din minerit, siderurgie, construcţii, căi ferate şi alte domenii care s-au încadrat în grupele I şi II de muncă.„În iulie a apărut legea 221 pe 2018, care presupune recalcularea pensiilor, pentru cei care au lucrat în grupele de muncă, asta însemnând că vor fi creşteri. Se aplică la beneficiarii legii 192, la o parte dintre ei creşterile au fost nesemnificative, la alta nu au fost deloc, scrie adevarul.ro Cu doi ani înainte de încheierea cadrului financiar european multianual 2014-2020, România a cheltuit în 4 ani și jumătate doar 15% din bugetul repartizat de la Bruxelles. E vorba exact de 5,47 miliarde euro din totalul de 37,60 miliarde euro. Am crescut cu 3% față de anul 2017, când ajunsesem la 4,37 miliarde euro, bani europeni. Datele Comisiei au fost actualizate pe 28 septembrie. Până în prezent, Comisia a aprobat pe toate cele 9 programe naționale și regionale proiecte în valoare totală de 19,40 miliarde euro, deci azi putem conta, dacă proiectele se încheie până la finalul exercițiului – anul 2020 – pe o rată de absorbție de 52%, scrie cursdeguvernare.ro Primăria Capitalei va investi peste 52 de milioane de lei pentru reabilitarea şi consolidarea unui pod important din București, proiect de hotărâre aprobat în unanimitate.După mai bine de 12 ani în care nu s-au făcut investiţii de reabilitare, Podul Grant va intra în reparaţii, a decis miercuri Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB). „Toţi au observat că Podul Grant se află într-o stare degradată pentru că nu s-au mai făcut investiţii din 2006. Vom face lucrările fără să perturbăm circulaţia, scrie capital.ro Este cel mai mare dezvoltator din provincie şi a construit peste de 5.000 de locuinţe la Arad, Timişoara, Oradea şi Cluj-Napoca. Alexandru Bercea, proprietarul şi fondatorul Alber Holding, s-a asociat cu omul de afaceri Michael Israeli şi intră pe piaţa rezidenţială din Bucureşti cu două noi proiecte de apartamente. Alexandru Bercea s-a asociat cu Michael Israeli, proprietarul şi fondatorul Atrium Group, care a construit mallul din Arad sub acelaşi nume, pentru a construi noi proiecte rezidenţiale pe piaţa din Bucureşti, scrie economica.net Trezoreria statului poate oferi credite administrațiilor locale la dobânzi comparabile, sau chiar mai mari în unele cazuri, decât cele practicate de băncile comerciale. Lipsite de posibilitatea de a asigura pe perioada iernii buna funționare a sistemelor centralizate de încălzire, multe administrații locale au cerut guvernului să le acorde sume din Fondul de rezervă al guvernului. Solicitările totalizează 450 milioane de lei, bani care, o spune Ministerul de Finanțe, nu există în Fondul de rezervă, scrie cursdeguvernare.ro Chiar dacă în aprilie anul trecut statul dădea o lege menită să vină în ajutorul primilor pensionari privaţi, doar câţiva dintre cei peste 7.300 de indivizi care au ajuns la vârsta pensionării în perioada iunie 2017- iunie 2018 au apelat la plata în rate, cum se plăteşte în mod normal o pensie, potrivit Autorităţii de Supraveghere Financiară. (ASF). Restul au preferat să încaseze cash, chiar dacă statul le-a mai impozitat odată pensia, cu 10%, conform Codului Fiscal. În plus, 48,43% dintre pensionari au avut de ridicat sub 10.000 de lei. Statul a încasat impozite de 5,22 milioane de lei în contul acestor pensii private, conform economica.net