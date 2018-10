Business report: Bonificaţii substanţiale din partea statului pentru peste 100.000 de români; Cum au fost tocați cei 300.000 de euro din afacerea „SJU Craiova“; Vom avea tren între Gara de Nord şi Otopeni

În goana după bani la buget, statul este dispus să le ofere şi reduceri celor care îşi plătesc dările restante, doar să îi convingă. Este vorba despre reduceri la plata asigurărilor de sănătate din 2014 până acum. Persoanele fizice care obţin venituri extra-salariale şi nu au achitat impozitele pentru sănătate pentru perioada 2014-2017 ar putea primi o reducere de 10% la plata acestora. Asta doar dacă achită aceşti bani până la 31 martie anul viitor. Bonificaţia se acordă şi celor care au obţinut venituri din profesii liberale, din chirii sau dividende anul trecut şi plătesc până la mijlocul lunii decembrie. Măsurile sunt prevăzute într-o ordonanţă de urgenţă publicată pe site-ul Ministerului de Finanţe, potrivit Digi24. Mare parte din banii virați de CJ Dolj erau retrași în numerar de la două bancomate din Craiova. Cardul firmei era folosit și la mall. În primăvara anului 2016, Consiliul Județean (CJ) Dolj a demarat procedurile pentru achiziția unor servicii de reparații la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Craiova. Contractul, semnat în data de 30 octombrie 2016, a fost încredințat prin procedura simplificată a selecției de oferte unei asocieri de firme conduse de Aberscka SRL. După parafarea documentelor, firma Aberscka nu a mai respectat termenul de execuție de nouă luni asumat prin contract. Lucrările se derulează și în prezent, printre medici și pacienți, potrivit Gazeta de Sud.



Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a declarat că se va putea circula cu trenul de la Gara de Nord la Aeroportul Otopeni, studiul de fezabilitate urmând să fie gata în mai puţin de o lună. El a explicat că proiectul prevede dublarea aliniamentului existent în prezent, care va fi realizată de CFR Infrastructură, şi traversarea pe viaducte a DN1. Oficialul MT a precizat că proiectul va fi licitat, dar există o strategie de contractare diferită de ceea ce a fost până acum, respectiv un dialog competitiv, iar ofertele vor fi selectate nu neapărat pe preţul cel mai mic, potrivit Capital.



România și-a pierdut dreptul de vot în Agenția Spațială Europeană (ESA), începând cu 1 iulie anul acesta, din cauza contribuțiilor restante, a declarat pentru cursdeguvernare.ro Sorin Câmpeanu, președinte al Consiliului Rectorilor. Suma de plată pentru 2017 se ridică la 22,8 milioane de euro, iar cea pentru 2018 – la 34,5 milioane euro. Fără penalități. De menționat că 80% din sumele cotizate se întoarce în România sub forma finanțării de proiecte. Odată cu neplata cotizației și cu suspendarea dreptului de vot, sunt puse sub semnul întrebării și proiectele derulate de entitățile românești, potrivit Curs de guvernare.



Industria jocurilor video se dezvoltă exploziv la noi în ţară. Anul acesta înseamnă afaceri de 156 de milioane de dolari, cu peste 10 procente mai mult decât în 2017. Talentul programatorilor noştri primeşte din ce în ce mai multe aprecieri din lume şi multe companii încheie contracte cu firme româneşti. Nu este de mirare că economişti, arhitecţi sau jurişti se reprofilează, atraşi de salarii frumoase, câştigate prin muncă de plăcere. De la an la an, România contribuie tot mai mult la miliardele de dolari încasate de industria mondială a jocurilor video, potrivit Digi24. Dacă în 2014, copiii din satele comunei Gropniţa se jucau seara la lumina unor felinare aprinse de la 32 de panouri solare, astăzi parcurile stau în beznă şi sunt năpădite de buruieni. Un proiect de 1,5 milioane de lei, cu finanţare de la bugetul de stat şi-a găsit sfârşitul în nepăsarea autorităţilor locale la doar câţiva ani de la inaugurarea cu surle şi trâmbiţe. În parcurile cu panouri fotovoltaice de la Gropniţa nu mai funcţionează niciun bec nu se mai aprinde după lăsarea serii, deoarece 99% dintre ele sunt sparte, iar cele care încă mai atârnă de stâlpi sunt pline cu apă de ploaie, cum bine se poate vedea din fotografiile pe care reporterii noştri le-au făcut recent la faţa locului, potrivit Ziarul de Iasi.

Reprezentanții Universității Babeș-Bolyai, cei ai mediului diplomatic și ai mediului de afaceri au semnat chiar de 1 octombrie, la început de an universitar. actul de constituire a Consiliului Consultativ al Liniei de Studii în Limba Germană. Din Consiliu vor face parte, alături de experții UBB, reprezentanți ai companiilor NTT DATA România, MHP Consulting – a Porsche Company, ai Clubului oamenilor de afaceri de limbă germană din Transilvania de Nord și ai Ambasadei Germaniei la București. Noua structură va avea, așa cum o arată și denumirea, „un rol consultativ în stabilirea direcțiilor de dezvoltare a învățământului în limba germană la UBB, în receptarea evoluțiilor cerințelor specifice ale pieței muncii, precum și în identificarea și aplicarea oportunităților de formare, practică/internship și angajare a studenților și a absolvenților, precum și în susținerea financiară a liniei de studii în limba germană a Universității Babeș-Bolyai”, potrivit Actual de Cluj.



Fondul de investiţii NEPI Rockcastle se apropie de pragul de 2 miliarde de euro în ceea ce priveşte valoarea activelor deţinute pe piaţa locală. La sfârşitul acestui an, NEPI Rockcastle va inaugura centru comercial de la Satu Mare, cu o suprafaţă de 29.000 de mp şi în urma unei investiţii de 40 de milioane de euro. Suprafaţa totală a birourilor şi centrelor comerciale pe care dezvoltatorul le deţine în România este de 841.000 de mp, reprezentând 37% din întreg portofoliul, iar chiria încasată este de aproape 140 de milioane de euro, potrivit datelor companiei, potrivit Economica.