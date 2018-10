Sute de mii de români ar trebui să plătească, pe lângă contribuţia de 10% pentru sănătate, şi un procent din venitul lor lunar, dacă vor să le fie plătite şi concediile medicale.O mare categorie de persoane, din care fac parte circa 400.000 de avocaţi, practicieni în insolvenţă, executori, notari, experţi contabili, evaluatori, consultanţi, medici, farmacişti, arhitecţi, instructori auto sau sportivi, ziarişti freelanceri ar trebui să plătească, pe lângă contribuţia de 10% pentru Sănătate, încă 1%, contribuţie destinată asigurării pentru concedii şi indemnizaţii, scrie adevarul.ro Parlamentul European a votat în favoarea reducerii cu 40% a emisiilor de dioxid de carbon a maşinilor noi până în anul 2030, se arăta într-un anunţ al instituţiei, de miercuri. În plus, a fost stabilit şi un prag intermediar pentru reducerea emisiilor, de 20%, care va trebui atins până în 2025. Nu în ultimul rând, producătorii de automobile vor trebui să se asigure că maşinile electrice şi maşinile cu emisii scăzute vor avea o pondere de 35% din piaţa maşinilor noi. Acest procentaj va trebui atins tot până în 2030 conform reglementărilor votate in Parlamentul European. Iar până în 2025, ponderea va trebui să fie tot de 20%. Producătorii care vor produce vehicule cu emisii mai mari decât limitele stabilite vor trebui să plătească o amendă, conform stirileprotv.ro Banca Naţională a României (BNR) se gândeşte la o orientare pe baze sănătoase a creditării, spre binele consumatorilor şi al industriei, a spus miercuri guvernatorul băncii Mugur Isărescu. Șeful băncii centrale a explicat că BNR este preocupată de stabilitatea financiară, iar problemele de rambursare pe care le-ar putea avea cei împrumutați ar afecta din nou sănătatea sistemului bancar la fel ca în perioada crizei financiare. BNR a impus în anii 2000 limite de creditare, dar le-a scos după aderarea la Uniunea Europeană, în 2007. Ulterior crizei financiare din toamna anului 2008, mulți clienți ai băncilor nu și-au mai plătit ratele, iar creditele neperformante au explodat afectând profiturile instituțiilor de credit și capacitatea acestora de a mai da alte credite, scrie euractiv.ro Romania nu indeplineste criteriile necesare pentru a putea aplica taxarea inversa la nivel generalizat, mecanism adoptat printr-o Directiva europeana, sustin reprezentantii companiei de consultanta Deloitte Romania. Acestia au explicat avantajele si dezavantajele acestui sistem din care reiese ca o astfel de masura ar dezavantaja, cel putin in prima instanta, statul, care nu s-ar mai putea finanta din TVA-ul datorat firmelor. Si totusi, autoritatile romane declara ca sustin implementarea acestui mecanism.“Sansele sunt mici (ca Romania sa adopte mecanismul in urmatorii ani n.r.), scrie wall-street.ro Indicele preţurilor producţiei industriale (IPPI) a scăzut uşor în luna august 2018, până la 5,86%, dar a rămas semnificativ peste inflaţia preţurilor la consumator, măsurată de IPC (5,06%). Or, industria este cea care dă tonul în întreaga economie (deşi în prima jumătate a acestui an a contribuit cu doar 23,6% la formarea PIB şi cu 1% din cele 4% creştere economică), iar o problemă de preț e o problemă de competitivitate. La începtul anului 2018, rezerva de scădere a preţurilor din 2015 şi 2016 s-a epuizat, odată cu creşterea preţurilor la resursele energetice, creşterile salariale semnificative şi majorarea cursului de schimb peste prognozele iniţiale. Prin efect de bază, însă, nivelul IPPI s-a diminuat după jumătatea anului 2018, când a atins un maxim de 6,14%, scrie cursdeguvernare.ro "Da, vom avea în mână un cartof fierbinte", a spus un oficial român de la Bruxelles, care a preferat anonimatul, întrebat despre cum va gestiona România, ţară care va asigura preşedinţia Comisiei Europene în primele şase luni ale anului viitor, una dintre cele mai delicată chestiune din punct de vedere politic din perioada primelor şase luni din 2019: gazoductul Nord Stream 2. Nord Stream 2 este un gazoduct care dublează actuala conductă Nord Stream 1, prin care Germania primeşte direct gaze din Rusia, printr-o conduct amplasata pe fundul Mării Baltice. Este un proiect gigantic, promovat şi dezvoltat de grupul rus Gazprom în parteneriat cu mai multe companii energetice mari din Uniunea Europană, printre care Engie (Franţa), OMV (Austria), Shell (Anglia-Olanda), Winterhall şi Uniper (Germania), conform economica.net Soldul investițiilor străine directe (ISD) în economia României a crescut anul trecut la 75.581 milioane euro, dar în echivalent raportat la PIB s-au diminuat de la ceva mai mult de 41% din PIB-ul anual la 40,2%. Datele centralizate și publicate de BNR arată că 69,5% din această sumă (52.746 milioane euro) s-a constituit în aport la capitalurile proprii (inclusiv profitul reinvestit) ale firmelor străine. Restul de 30,5% a fost reprezentat de creditul net primit de acestea din afara țării (23.105 milioane euro).Fluxul net de ISD pe parcursul anului trecut a fost de 4.797 milioane euro, cu ceva mai mult de şase procente în plus comparativ cu 2016, scrie cursdeguvernare.ro