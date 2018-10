Business report: Europa devine tot mai verde dar pierde în războiul tehnologic, în favoarea Chinei; Impresiile unor soferi amatori, dupa primul lor test drive electric

Europa are drept ţintă ca, în anul 2030, 32% din toată energia consumată să provină din surse regenerabile. În anul 2050, ar trebui ca Europa să ajungă la celebra carbon-zero emissions. În acelaşi an, ar trebui ca, în cel mai pesimist scenariu, 30% din transport să folosească electricitate, în loc de combustibili fosili. Şi acestea sunt doar câteva ţinte. Însă competiţia globală este acerbă, în top 10, în 2016, cinci erau companii din China, în timp de în 2008 erau doar trei, potrivit Economica.net

Indicele preţurilor producţiei industriale (IPPI) a scăzut uşor în luna august 2018, până la 5,86%, dar a rămas semnificativ peste inflaţia preţurilor la consumator, măsurată de IPC (5,06%). Or, industria este cea care dă tonul în întreaga economie (deşi în prima jumătate a acestui an a contribuit cu doar 23,6% la formarea PIB şi cu 1% din cele 4% creştere economică), iar o problemă de preț e o problemă de competitivitate. La începtul anului 2018, rezerva de scădere a preţurilor din 2015 şi 2016 s-a epuizat, scrie Cursdeguvernare.ro

Au fost zile insorite, insa diminetile de toamna au pus la treaba instalatia de climatizare, dezaburirea, scaunele incalzite, ba chiar si incalzirea volanului. Consumul mediu dupa 1181 km si doua saptamani de utilizare, cu peste 20 conducatori, este 12,3 kWh/100 km, cu 7,3% mai mare decat cel indicat in cartea tehnica, ceea ce reprezinta un plus de 0,51 lei/100 km. Trebuie mentionat ca stilul de conducere are un impact major asupra consumului, maximul inregistrat fiind de 14,7 kWh, iar minimul 10,6 kWh/10 0km, potrivit 24auto.ro