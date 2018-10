Business report: Peste 9.000 de români au primit pensii speciale de peste cinci ori mai mari decât contribuţia, în primul semestru din 2018; Guvernul se împrumută din ce în ce mai scump. A mai luat 1,75 miliarde euro; Acordarea de fonduri europene ar putea fi condiţionată de situaţia justiţiei

Peste 9.000 de civili au luat pensie specială în iunie 2018, iar printre ei se numără magistraţi, piloţi, diplomaţi, parlamentari şi grefieri. În primul semestru din 2018, civilii ar fi meritat pensii în valoare totală de 98 de milioane de lei, în baza contribuţiei virate la pensie, pe parcursul vieţii profesionale, ca românii obişnuiţi, arată datele comunicate de Casa Naţională de Pensii (CNPP) pentru Economica . Însă, datorită unor privilegii reglementate pe viaţă, au primit pensii care au depăşit 502 milioane de lei în prima jumătate a acestui an, potrivit datelor care au fost transmite pentru Economica de către CNPP. Diferenţa dintre cât au primit şi cât li s-ar fi cuvenit în baza contribuţiei pe care au virat-o la pensie am plătit-o cu toţii, de la bugetul de stat, adică 404,8 milioane de lei.Ministerul Finanțelor Publice a atras în 4 octombrie a.c., de pe piețele financiare internaționale 1,75 miliarde euro printr-o emisiune de euroobligațiuni în două serii, din care 1,15 miliarde euro cu maturitatea de 10 ani lung şi cu o dobândă 2,875% și 600 milioane euro cu maturitatea de 20 ani lung şi cu o dobândă de 4,125%. Dobânzile sunt însă mai mari decât cele de anul trecut, semn că credibilitatea României pe piețele financiare este în scădere, iar bancherii speculează foamea Guvernului de bani. Cu exact un an în urmă Guvernul se împrumuta de un miliarde de euro, sumă pentru care plătea pe zece ani un cupon de 2,375%, adică cu 0,5 puncte procentuale sub ce plătește acum, potrivit Digi24. Guvernele din statele ex-comuniste se vor confrunta cu o presiune bugetară din ce în ce mai mare din partea Bruxelles-ului, dacă nu respectă normele privind independenţa Justiţiei, a declarat luni comisarul slovac care şi-a anunţat candidatura la preşedinţia Comisiei Europene. „Dacă doriţi să cheltuiţi banii contribuabililor europeni, atunci ar trebui să existe o garanţie de 100% că fondurile sunt supravegheate în mod corespunzător - că aveţi instanţe de judecată independente, că aveţi auditori independenţi şi că aveţi un sistem judiciar independent care controlează modul în care aceşti bani sunt cheltuiţi. Sunt sigur că acest lucru va fi îmbunătăţit“, a declarat Sefcovic, potrivit Adevarul. Cele mai căutate cartiere pentru achiziţia de terenuri sunt cele în care au mai rămas rezerve de suprafeţe neconstruite, arată o analiză imobiliară: Bună Ziua, Iris, Borhanci, Făget, dar şi Floreşti. Potrivit datelor portalului CompariImobiliare.ro, cele mai căutate cartiere pentru achiziţia de terenuri sunt Iris – cu 12% din căutări, Borhanci – 7%, Floreşti – 6%, Făget – 6%, Bună Ziua – 4%. În ceea ce priveşte preţurile apartamentelor de vânzare în aceste zone, se constată că în majoritatea cazurilor sumele sunt puţin sub media oraşului – este vorba, totuşi, mai ales de zone noi de dezvoltare sau amplasate la periferie. Astfel, în Iris preţul mediu cerut ar fi de 1.312 €/mp, în Borhanci – 1.307 €/mp, în Floreşti – 888 €/mp, în Făget – 1.511 €/mp şi în Bună Ziua – 1.470 €/mp, potrivit Actual de Cluj. Tendinţa de scădere a dobânzilor pe piaţa locală s-a inversat şi indicii ROBOR şi-au reluat creşterea, punând presiune pe randamentele titlurilor de stat, ca urmare a creşterii nevoii de bani a Ministerului Finanţelor (MFP) pentru ultimele luni ale anului. Totodată, Banca Naţională a României (BNR) încearcă să atenueze noua tendinţă de creştere a dobânzii, cu infuzii de lichidităţi prin operaţiuni repo, şi îşi rezervă resurse pentru controlul eventualelor puseuri de depreciere a leului. BNR susţine, astfel, campania de împrumuturi ale MFP, de 4,7 miliarde de lei în octombrie, cel mai înalt nivel din ianuarie încoace, potrivit Curs de guvernare. Societatea de Transport Bucureşti, fosta RATB, a lansant şase licitaţii pentru modernizarea cu sistem de climatizare a 74 de tramvaie. Contractele au o valoare estimată cumulată de 30,67 milioane de lei. Preţul montării şi punerii în funcţiune a instalaţiei de aer condiţionat ajunge în medie la 413.000 lei (90.000 euro)/ tramvai.După anularea licitaţiilor anterioare pentru dotarea cu AC a tramvaielor, STB a lansat din 31 august alte şase proceduri, la preţuri mai mari, potrivit Economica. Potrivit datelor publicate de Eurostat, deficitul de cont curent al României a trecut în al doilea trimestru al anului în curs pragul de cinci procente raportat la PIB estimat. Deşi suntem încă departe de a nu mai îndeplini cerinţele de macrostabilitate, traversarea pragului teoretic recomandat de 4% se constituie într-un semnal timpuriu de alarmă, mai ales în contextul tendinţei clare de expandare a acestui indicator sensibil. Pe parcursul ultimilor ani ce au fost luate diverse măsuri de creştere a veniturilor şi reducere a fiscalităţii, care au stimulat consumul, implicit creşterea economică, potrivit Curs de guvernare







.