Business report: Românii pot lua, de luni, credite cu dobândă zero, garantate de stat. Pentru ce pot fi folosiţi banii; Profesorii pensionari care predau în gimnaziu și liceu, în număr dublu față de 2013. Cine sunt învățătorii de la clase; Carburanţii se vor scumpi cu cel puţin 10 bani pe litru la 1 ianuarie, din cauza creşterii componentei bio  

Românii pot merge de luni la CEC Bank pentru a accesa un credit fără dobândă, garantat de stat, pentru formare profesională, prin intermediul programului „Investeşte în tine”, a anunţat joi premierul Viorica Dăncilă. Programul „Investeşte în tine” este adresat în primul rând tinerilor cu vârsta între 16 şi 26 de ani, care pot accesa un credit de până la 40.000 de lei, dar şi celor cu vârste în 26 şi 55 de ani, care pot lua credite de până la 35.000 de lei. Dacă persoana care apelează la acest împrumut este salariat, poaet contracta încă 20.000 de lei, potrivit Adevarul.

Numărul profesorilor din sistemul de învățământ a scăzut cu aproape 70.000 în ultimii 22 de ani. Dacă în 1995, datele INS arată că aveam 306 mii de profesori, în 2017 mai erau doar 236.208. Reducerea numărului de profesori este corelată și cu dinamica populației. În 1995 România avea circa 22 de milioane de locuitori, în 2017 mai erau, oficial, 19,5 milioane. Sistemul de educație are nevoie de personal, chiar și în aceste condiții, iar acolo unde nu sunt cadre didactice sau personal calificat, de multe ori directorii școlilor acoperă catedrele lipsă cu pensionari.Numărul profesorilor și personalului din gimnaziu cu vârsta peste 65 de ani, aflați conform legii la pensie, s-a dublat din 2013 până în 2016, potrivit Eurostat, scrie Edupedu. După creşterile masive de preţuri la pompă, generate de scumpirea petrolului, românii vor avea parte de o nouă scumpire, la începutul anului viitor, din cauza intrării în vigoare a legii care creşte componenta de biocombustibil din carburanţi. Guvernul va impune, de la 1 ianuarie 2019, carburanţi cu un conţinut ridicat de biocombustibil, măsură care trebuia să intre în vigoare încă de la începutul acestui an, dar care a fost amânată. De atunci, benzina va trebui să conţină bioetanol în proporţie de 8%, faţă de 4,5% cât este acum, iar motorina 6,5% biodiesel, faţă de 5% cât este acum, potrivit Economica. Licitaţia pentru realizarea autostrăzii Ploieşti – Braşov, în parteneriat public-privat, va fi lansată luni, a anunţat premierul Viorica Dăncilă, citată de Agerpres. “Mă bucur să anunţ că, luni, se va lansa licitaţia pentru realizarea autostrăzii Ploieşti – Braşov, în parteneriat public-privat, un proiect aşteptat de mult timp şi pentru care Guvernul a făcut eforturi în ultimele luni. În termen de 30 de zile, investitori români şi străini pot depune ofertele, iar tipul licitaţiei va fi selecţia competitivă. Vor urma negocieri cu investitorii selectaţi, astfel încât în luna decembrie estimăm semnarea acordului de parteneriat public-privat pentru realizarea acestei autostrăzi”, a declarat Dăncilă, potrivit G4media. Sute de noi apartamente urmează să fie disponibile pe piaţa imobiliară din Cluj-Napoca, la final de 2018 sau început de 2019, odată cu finalizarea celor mai noi ansambluri rezidenţiale din cartierele municipiului Cluj-Napoca. În capitala Transilvaniei, așteptările vânzătorilor de apartamente s-au majorat, per ansamblu, cu 0,4% în prima lună de toamnă, de la 1.525 la 1.531 de euro pe metru pătrat util, conform celor mai recente date publicate de Imobiliare.ro. Locuințele din blocurile vechi s-au depreciat ușor, respectiv cu 0,3%; cele din cadrul noilor ansambluri rezidențiale, pe de altă parte, au consemnat un avans important, anume de 1,2%, potrivit Actual de Cluj.



România pierde anual 6% din produsul intern brut (PIB) numai din cauza deficitului de talente, ca urmare a birocrației și sistemului de educație neadecvat la nevoile mediului de afaceri. Pierderea României este a doua cea mai mare din Europa Centrală și de Est. La cursul valutar mediu pe 2018 estimat de băncile din România, pierderea ar putea ajunge la 12 miliarde de euro. Pe de altă parte, România este printre țările mari exportatoare de personal înalt calificat, atras domenii din cercetare, medicină și tehnologia informației ale altor state, mai preocupate să importe forţă de muncă bine instruită, potrivit Curs de guvernare.



În primăvara anului trecut, primarul capitalei Gabriela Firea adopta o hotărâre prin care permitea primăriilor de Sector să crească cu până la 500% impozitele pentru imobilele neîngrijite. Măsura era o punere în acord cu prevederile Codului Fiscal. În expunerea de motive a acelei hotărâri se preciza că primăriile Sectoarelor 2 şi 5 vizează deja majorarea impozitelor pentru proprietăţile lăsate în paragină. Un an mai târziu, Primăria Sectorului 5 a întocmit o primă listă cu 18 imobile care din 2019 vor avea impozitele majorate cu 500%. Printre acestea, şapte sunt în proprietatea unor firme, iar unele sunt clădiri de patrimoniu, cum este cazul clădirilor fostei fabrici de bere Rahova, potrivit Capital.