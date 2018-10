​Business report: Cine ar putea primi bani în plus de la 1 ianuarie 2019; Proiect: decont de până la 500 de lei lunar pentru grupurile care folosesc în comun autoturismul; Încă un oraş din Ardeal vrea să intre în „Alianţa Vestului“. „Vrem să luăm bani direct de la Bruxelles, fără a mai depinde de Bucureşti“

Toți cei cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani se vor bucura de la 1 ianuarie de o sumă de bani mai consistentă față de cea prezentă, conform unui proiect legislativ inițiat de doi deputați ai PNL. Proiectul prevede și mărirea alocației copiilor cu vârsta de până la doi ani. Propunem majorarea cuantumului alocaţiei cu 50% pentru copiii cu vârste între 0 şi 2 ani, care vor beneficia de o alocaţie în valoare de 300 de lei şi cu 80% pentru copiii cu vârste între 2 şi 18 ani, care vor beneficia de o alocaţie în valoare de 150 de lei", au explicat iniţiatorii, scrie Capital.



Combustibil în valoare de până la 500 de lei ar putea fi decontat lunar pentru grupurile de utilizatori din regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov care folosesc în comun autoturismul proprietate personală în vederea efectuării deplasărilor cu destinaţia Municipiul Bucureşti, prevede un proiect de hotărâre care figurează pe ordinea de zi a şedinţei din 18 octombrie a Consiliului General al Capitalei. Acesta va avea mai multe direcţii de acţiune. Prima propunere vizează stimularea prin decontarea combustibilului în valoare de până la 500 de lei lunar în vederea încurajării unor asocieri voluntare prin care un grup de utilizatori din regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov folosesc în comun autoturismul proprietate personală în vederea efectuării deplasărilor regulate a persoanelor care au aceeaşi direcţie de deplasare, cu destinaţia Municipiul Bucureşti, potrivit Economica.

Primarul oraşului Câmpia Turzii, Dorin Lojigan, face primele demersuri pentru ca oraşul aflat la 40 de kilometri de Cluj să fie acceptat în „alianţa Vestului”. Astfel, speră Lojigan, Câmpia Turzii va beneficia în primul rând de investiţii substanţiale în infrastructură – printre care o linie ferată specială pe care să circule un tren de mare viteză şi autostradă, ceea ce ar atrage noi investitori în zonă. „În conformitate cu spusele primarului Timişoarei, Nicolae Robu, Patrulaterala Vestului îşi propune să obţină finanţări pentru proiectele gândite, direct de la Bruxelles, fără imixtiunea Ministerului Dezvoltării Regionale şi al Administraţiei Publice, potrivit Adevarul. Un val de rable riscă să ne invadeze în următorii ani, după ce multe ţări din Vest iau măsuri să interzică maşinile diesel. Doar că cele casate în Vest, numai pe hârtie, ajung de fapt să fie înmatriculate în Est, inclusiv în România. Registrul Auto Român spune că a blocat importurile de acest tip, însă samsarii încă reuşesc să păcălească legea. Guvernul de la Berlin a fost rugat de Comisia Europeană să pună catalizatoare sau filtre maşinilor diesel SH exportate în Est. Nimeni însă nu-i poate obliga pe cetăţeni să facă asta când îşi vând maşinile. Astfel ca statul ar trebui să suporte o astfel de cheltuială, cred experţii, potrivit Stirile ProTv. Proaspeţii pensionari care consideră că nu li s-a valorificat întreaga vechime, fie că nu s-a ţinut cont de sporuri, acord global sau grupa de muncă ori nu li s-au calculat toate perioadele de cotizare, au la dispoziţie un timp foarte scurt pentru a face acest lucru simplu. În cazul în care petenţii sunt nemulţumiţi de decizia de pensionare emisă de casa teritorială de pensii / de casa de pensii sectorială fie pentru nevalorificarea unor adeverinţe ce atestă realizarea unor venituri cu titlu de sporuri, adaosuri, acord global, adeverinţe ce atestă acivitate în grupe superioare de muncă, etc., fie pentru neluarea în calcul a unor perioade de cotizare pot contesta decizia de pensionare, scrie Capital.



O parte din uzina de utilaj petrolier Upetrom 1 Mai Ploieşti, societate aflată în insolvenţă, începe să se demoleze, potrivit unor imagini publicate de presa locală. Pe o parte din terenul societăţii se va ridica un mall. Oficialii companiei spun că terenul rămas uzinei, după vânzarea celor pe care se va ridica centrul comercial, e suficient pentru activitate. Omul de afaceri Gabriel Comănescu a cumpărat în 2001 fabrica, ce are o suprafaţă de teren cât pentru zece Case ale Poporului. Terenul deţinut de Upetrom în Ploieşti are o suprafaţă de 650.000 de metri pătraţi, însă compania a ajuns să îşi desfăşoare activitatea pe circa 100.0000 de mp. Restul terenului şi clădirilor nu au fost utilizate de mult timp, potrivit Economica.



Şoferii trebuie să fie, de vineri, mai atenţi în benzinării. Asta pentru că staţiile de alimentare cu carburanţi din întreaga UE, plus alte 6 state europene, vor avea noi etichete, după modelul celor existente pe aparatele electrocasnice. Numele benzinei şi cel al motorinei cumpărate vor fi aceleaşi ca şi până în prezent, însă, în plus, pe toate pompele vor trebui afişate noile etichete care descriu tipul de carburant şi conţinutul acestuia. Începând de vineri, 12 octombrie, staţiile de alimentare cu carburanţi din întreaga Uniune Europeană, plus alte 6 state europene, vor avea noi etichete, după modelul celor existente pe aparatele electrocasnice. Numele benzinei şi cel al motorinei cumpărate vor fi aceleaşi ca şi până în prezent, însă, în plus, pe toate pompele vor trebui afişate noile etichete care descriu tipul de carburant şi conţinutul acestuia. În România, marile companii distribuitoare de carburanţi au implementat din timp prevederile unei directive UE din 2014, care obligă afişarea acestor etichete în staţii, potrivit Adevarul.