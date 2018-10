Business report: Trendul salariilor bugetarilor şi al asistenţei sociale în PIB: Cât, cum și ce ”se poate da” cu noua lege a pensiilor; Potrivit Eurostat, Italia este ţara europeană cu cel mai mare număr de oameni care trăiesc în pragul sărăciei; Prima masina electrica din Romania preparata pentru curse

'Dacă am accepta derapajul prevăzut de manevră de la normele europene, unele ţări ne-ar acoperi cu insulte și invective pentru că ne-am arătat mult prea îngăduitori cu Italia'', a afirmat preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la o întâlnire cu presa italiană. Comisia nu intervine în opţiunile specifice legislaţiei italiene privind bugetul, dar se ocupă de "rezultatul final, de sold." Or, ''la prima vedere, observăm că există un decalaj între ceea ce s-a promis şi ceea ce a prezentat azi guvernul, iar în plus, trebuie respectate angajamentele luate de guvern la nivelul Consiliului European şi la nivelul miniştrilor de finanţe'', a adăugat preşedintele Comisiei Europene., potrivit Rador care citează La Stampa