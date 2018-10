Capitala României a consemnat a doua cea mai mare creştere anuală de preţ a energiei electrice pentru consumatorii casnici din toate capitalele statelor Uniunii Europene, la jumătatea anului, potrivit ultimelor date ale Directoratului pentru Energie, organism al Comisiei Europene. "Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cea mai mare creştere de preţ a fost observată în capitala Estoniei (+20%) şi a României (+19%). În Tallin, creşterea de preţ a fost determinată de creşterea tarifelor de reţea, în timp ce în Bucureşti a crescut preţul mărfii energie electrică", se arată în raportul DG Energy cu datele despre preţurile aferente celui de-al doilea trimestru al acestui an, potrivit Economica. Doar 411 gorjeni au vizitat Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi organizată în aceste zile în Târgu Jiu, deşi în judeţ sunt înregistraţi peste 6.000 de şomeri. Dar nici cei care au venit nu sunt dispuşi să muncească. ”Când trebuie să dea o probă minimă, îşi găsesc o scuză, pleacă să cumpere o sticlă cu apă şi nu se mai întorc”, se plânge un angajator. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, organizată de AJOFM Gorj la Târgu-Jiu, a devenit mai degrabă o întâlnire a angajatorilor. Printre meseriile solicitate erau: lucrător gestionar, femeie de serviciu, lăcătuş mecanic, sudor, frezor universal, ospătar, muncitor necalificat şi inginer, pentru cei cu studii superioare. La Bursa locurilor de muncă s-au prezentat 411 de persoane, din care 362 absolvenţi, scrie Gandul. Recenta decizie a BNR de a frâna creditarea poate avea consecinţe mult mai grave, efecte subliniate deja de specialişti: pe lângă creşterea accelerată a dobânzii şi frânare. ”În 2008, tot într-un an electoral, dobânda ROBOR a crescut de la 6% la 46,5%, ”doar” de 7 ori. Ştiam că va fi o criză financiară, pe care dl Isărescu o informa în Parlamentul României. BNR a crescut dobânda cum nu a făcut nicio bancă centrală din lume. (...) În plus, începând cu 4 noiembrie 2008, a intrat o normă foarte similară cu cea de acum, care se numeşte 11/2008, care limita creditarea persoanelor fizice şi posibilitatea de restructurare a creditelor. Exact ceea ce spune norma din acest moment. Norma a intrat pe 4 noiembrie 2008, suprapusă cu dobânzile, (...) s-a rupt ritmul de creştere al economiei şi a ajuns la minus 7,1, cu punctul de inflexiune exact în noiembrie 2009” a susţinut economistul Lucian Isar, potrivit Adevarul. Limitarea gradului de îndatorare la creditele acordate populației va genera reducerea numărului de clienți eligibili cu venituri mici și/sau diminuarea sumelor acordate. Cel mai important impact va fi în piața creditelor de consum acordate de instituțiile financiare nebancare, unde volumele se vor reduce cu două cifre, conform analizei Profit.ro. Unul dintre actorii din piață se așteaptă ca măsura să ducă la dispariția unor IFN și ca marjele de profit să se comprime, în timp ce bancherii se feresc să vină cu estimări de impact. Banca Națională a României a decis, după îndelungate discuții, limitarea administrativă a gradului maxim de îndatorare aferent împrumuturilor persoanelor fizice, pentru prima data după 2007, scrie Profit. Încă un lot de 10 kilometri din autostrada Târgu Mureș - Câmpia Turzii se află în faza finală de realizare, anunţă oficialii de la Drumuri. Acesta va fi deschis însă circulaţiei doar dacă va fi realizată breteaua de acces pe autostradă de pe un lot vecin şi dacă Guvernul va aproba noul regulament pentru efectuarea recepţiilor de autostrăzi. Lotul Ungheni - Ogra de pe șantierul Autostrăzii A3, sectorul cuprins între Târgu Mureș și Câmpia Turzii, se află în faza finală de realizare. Pe cei 10 km, constructorul a așternut deja straturile finale de asfalt și lucrează la finisaje, cum ar fi montarea de parapete de siguranța sau marcaje orizontale, spun reprezentanţii Direcţiei de Drumuri şi Poduri Braşov, într-o postare pe Facebook, potrivit Economica. Aproape 4.300 de autorizaţii de construire şi certificate de urbanism au fost eliberate anul acesta, mai multe ca anul trecut. Care sunt cele mai recente proiecte, aprobate luna trecută? Primăria Iaşi a eliberat în primele nouă luni ale acestui an mai multe acte urbanistice faţă de perioada similară a anului trecut. În total, au fost emise aproape 4.300 de auto­rizaţii de construire şi certificate de urbanism, cu 1,5% mai mult faţă de perioada similară din 2017. În schimb, dacă ne raportăm strict la luna septembrie, se înregistrează o scădere atât în cazul autorizaţiilor (21,5%), cât şi a certificatelor eliberate (1,4%). Faţă de alte luni ale anului, în care proiectele privind construirea de locuinţe colective au fost numeroase, în luna septembrie au fost autorizate doar două astfel de iniţiative, potrivit Ziarul de Iasi. Studiul de prefezabilitate pentru viitorul metrou clujean ar urma să fie lansat la începutul lunii noiembrie 2018, iar proiectul ar trebui realizat în mai multe etape. Primarul Clujului, Emil Boc a anunţat că se va întâlni cu experţii Universităţii Tehnice din Cluj, pentru a discuta despre paşii care trebuie urmaţi pentru ca proiectul să prindă contur. Fostul premier spune că proiectul va fi implementat în mai multe etape şi că, într-o primă fază, linia de metrou va avea 17 kilometri, urmând să facă legătura între cea mai mare comună din ţară, Floreşti, şi Aeroportul Internaţional din Cluj. Emil Boc a anunţat că metroul va fi realizat cu tehnologie nouă şi că trenurile speciale care vor circula pe această linie vor utiliza baterii electrice, potrivit Adevarul.