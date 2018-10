​Business report: Licitația pentru autostrada Ploiești - Brașov a fost lansată; Băieţii deştepţi din agricultură, milionari pe terenurile statului; Noua afacere care ia avânt în România

Licitația pentru realizarea autostrăzii Ploiești - Brașov, în parteneriat public-privat, a fost lansată, valoarea contractului, promis în documentație că va fi atribuit pe baza celui mai bun raport calitate - preț, fiind indicată la 1,3 miliarde de euro, cu o durată a înțelegerii și a concesiunii de 24 de ani. Profit.ro a anunțat în luna august că autostrada pregătită spre Brașov ar urma să fie exploatată în regim de autostradă cu taxă, astfel încât să fie amortizată la nivel de costuri, taxa de utilizare a autostrăzii care va fi plătită de un autoturism la 100 kilometri parcurși urmând să fie 6,3 euro fără TVA și putând fi indexată la data de 1 martie a fiecărui an cu rata de creștere a salariului mediu net din anul anterior . Nivelul tarifului perceput va fi stabilit în funcție de distanța parcursă de vehicul, potrivit Profit.ro Importanţi oameni de afaceri au concesionat, în anii 2000, mari suprafeţe de terenuri de la Agenţia Domeniilor Statului la preţuri foarte mici. Cele mai multe contracte au fost atribuite fără licitaţie, fiind semnate pe o perioadă de 49 de ani. Agricultorii care lucrează în arendă terenuri de la particulari arată că, în acest moment, plătesc arende de trei ori mai mari decât cei care au închiriat terenuri de la stat. „Statul, fiind un deţinător de suprafeţe mari, ar putea să fie cel mai puternic negociator şi să aibă cea mai mare arendă. În niciun caz cea mai mică arendă”, spune Alexandru Gheorghe, fermier. Anual, statul pierde milioane de euro din cauza unor contracte păguboase, semnate pe o periodă de 49 de ani, potrivit Digi24.



Peste 9.000 de civili au luat pensie de serviciu în iunie 2018, iar printre ei se numără magistraţi, piloţi, diplomaţi, parlamentari şi grefieri. Pensiile speciale ale civililor au costat bugetul de stat peste 404,8 milioane de lei în prima jumătate a anului 2018, cu peste 27% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului 2017, arată datele comunicate pentru Economica.net de către Casa Naţională de Pensii. Pensiile speciale ale civililor sunt plătite din bugetul asigurărilor sociale, dar şi din bugetul de stat, în acord cu prevederile legilor prin care li s-au acordat aceste privilegii. Pensiile speciale ale piloţilor, parlamentarilor, auditorilor publici ai Curţii de Conturi, grefierilor reprezintă 80% din media veniturilor brute lunare din ultimul an de muncă.Datele prezentate de Eurostat referitor la creşterea preţurilor în raport cu noul an de referinţă pentru statistica europeană, anul 2015, plasează surprinzător România aproape de media UE28, între Germania şi Franţa. Cu o majorare de 4,62% suntem, la o suprinzător de mică distanţă de cele 4,58 procente adăugate la nivel european, imediat sub Germania (4,7%) şi la o jumătate de procent peste Franţa (4,12%). Această poziţionare nu vine, însă, din păstrarea unui echilibru optim şi sustenabil între venituri şi productivitate ci este rezultatul rearanjărilor importante conjuncturale din fiscalitate, de la scăderea TVA-ului la produsele alimentare şi până la scăderea cotei de impozitare a veniturilor simultan cu mutarea contribuţiilor, potrivit Curs de guvernare.



Guvernul analizează pentru elaborarea bugetului pentru anul 2019 o serie de măsuri pentru limitarea cheltuielilor, cum ar fi înghețarea salariilor brute ale bugetarilor la nivelul din decembrie 2018, cu precizarea că legea salarizării unitare nu se va aplica, păstrarea actualului număr de angajați din sectorul bugetar, înghețarea cotei de transfer la Pilonul II de pensii, dar și o serie de măsuri care să susțină veniturile statului, cum ar fi solicitarea de dividende reprezentând 90% din profitul companiilor de stat, aplicată și anii trecuți, și îmbunătățirea colectării TVA ca urmare a introducerii noilor case de marcat, a modernizării vămilor și a modificărilor la legilatia insolvenței. Măsurile sunt prezentate într-un document transmis Comisiei Europene, în care Ministerul Finanțelor explică cum intenționează Guvernul să reducă deficitul bugetar la 2,58% (cash) în 2019, de la 2,97% estimat pentru anul în curs, potrivit Profit.ro

Sunt tot mai căutate și în România saloanele unde stiliştii aranjează bărbile. În Iaşi, de exemplu, 8 barbershop-uri au fost deschise în ultimul an şi abia fac faţă tinerilor care vor sa fie în pas cu noile tendinţe. Sergiu Bargan, manager barbershop: Întâmplarea a făcut ca la momentul respectiv noi să fim primul barbershop autentic din Iași însă la scurt timp după noi fenomenul a devenit foarte popular Cum saloanele pentru bărboşii la modă oferă pe lângă tunsoare şi o cafea, sfaturi de la stilişti şi discuţii ca între băieţi, barbershop-ul este o oază de relaxare. Saloanele de tatuaje înfloresc şi ele după o perioadă în care semnele colorate de pe mâini sau picioare nu erau prea bine văzute, potrivit Digi24. Fără o nouă injecție de lichidități din partea BNR (acțiune REPO) în cursul zilei de astăzi, nivelul ROBOR pe toate maturitățile va continua să crească. Este vorba de o săptămână de foc, în care se plătesc impozitele către stat ale companiilor și pe luna octombrie, și pentru trimestrul III. În plus, tot în această săptămână începe perioada de constituire a rezerevelor minime obligatorii ale băncilor la BNR. Pentru final de an, economiștii șefi ai băncilor văd un ROBOR la 3 luni de 3%-3,20% și un curs de schimb de 4,7 lei pentru un euro. La sfârşitul săptămânii trecute, ROBOR pe termen scurt, o săptâmână şi o lună, a crescut cu circa 65 de puncte de bază, iar ROBOR la 3 luni a sărit la 3,39% , în timp ce la 6 luni a ajuns să fie egal cu dobânda pe care o percepe BNR la împrumuturile overnight, scrie Economica.