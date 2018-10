Business report: Guvern: Salariul minim, diferenţiat în funcţie de studii şi vechime; Peste un milion de români stau degeaba; Autostrada Unirii nu trece de experţii UE pentru finanţare. Unicul drum nou rentabil peste Carpaţii Orientali ar fi Braşov-Bacău

Salariul minim brut garantat în plată va fi diferenţiat în funcţie de nivelul de studii sau de vechimea în muncă, informează Guvernul. Conform sursei citate, premierul Viorica Dăncilă, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, şi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, s-au întâlnit marţi, la Palatul Victoria, cu reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor, cărora le-a fost prezentat proiectul de hotărâre de Guvern privind creşterea salariului minim brut garantat în plată pe economie: 2.080 de lei/lună, ceea ce înseamnă o creştere netă cu 100 de lei, potrivit Stirile ProTv. La aproape nicio conferinţă de presă autorităţile nu pierd ocazia să sublinieze că şomajul din România este la cote minime, însă numai cifrele oficiale arată bine: numărul de şomeri înregistraţi este de aproximativ 400.000. De fapt, studiile arată că există circa 1,2 milioane de români activi despre care pur şi simplu nu se ştie ce fac. Aceştia nu sunt angajaţi, nu sunt şomeri, nu sunt pensionari şi nici încadraţi în educaţie, aşadar nu sunt implicaţi în niciun fel de activitate economică. Astfel, România este în topul ţărilor europene în ceea ce priveşte procentul de populaţie aptă de muncă aflată în afara pieţei muncii (peste 34%), fiind depăşită doar de Italia si Croaţia, potrivit Adevarul. Singura autostradă peste Carpaţii Orientali care se califică pentru finanţarea din fonduri europene este Braşov – Bacău (A13), rezultă dintr-o analiză realizată la cererea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) în cadrul acordului de asistenţă PASSA, încheiat cu Banca Europeană de Investiţii (BEI). Potrivit lor, varianta Braşov – Bacău se califică pentru fondurile europene, fiind singura care îndeplineşte condiţiile de rentabilitate, cu un coeficient mai mare de 5%, potrivit Economica. Consiliul de Programare Economică (CPE), organism cu şapte membri înfiinţat în urmă cu un an şi având acelaşi preşedinte ca şi Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP), a propus majorarea salariului minim de la 1 noiembrie a.c. de la 1.900 de lei în prezent până la 2.080 de lei, prezentând o serie de argumente în acest sens. În cazul adoptării acestei măsuri, s-ar introduce şi o valoare minima de 2.350 de lei pentru persoanele cu studii superioare sau cele fără studii superioare care au vechime în muncă mai mare de 15 ani.Mai la zi, rămâne de de discutat dacă aproximativ o sută de lei bani în mână în plus pe lună la minim pe economie ar schimba sensibil situaţia în care ne aflăm, potrivit Curs de guvernare. Cu prețurile benzinei și motorinei în creștere cu 30%, în ultimul an și jumătate, plinul autovehiculului a ajuns o cheltuială însemnată. Un preț mediu al motorinei de 5,85 lei(potrivit datelor Oil Bulletin al Comisiei Europene) înseamnă 292 de lei(cu un rezervor de 50 de litri). Se pot economisi câţiva zeci de lei dacă şoferul urmează câteva sfaturi uşor de pus în practică. În primul rând, anvelopele dezumflate fac deplasarea maşinii mai greoaie, făcând motorul să “tragă’’ mai tare. Aduceţi-le la presiunea optimă, menţionată pe anvelopă, pentru a reduce sarcina motorului şi, astfel, cheltuiala suplimentară de combustibil. Aerul condiţionat creşte semnificativ consumul de carburant, pentru că motorul este nevoit să lucreze mai mult atunci când A/C este pornit, potrivit Capital. Programul ”gROwth – contul individual de economii Junior” este un depozit la termen pentru copii, unul diferit de cele existente în ofertele băncilor. Pentru că presupune ca toți copiii din România să aibă un cont la Trezoreria Statului, înființat automat, fără să fie cerut acordul părinților, fără să fie înștiințat tutorele copilului, obligatoriu, prin OUG. Proiectul este inițiat de Comisia Națională de Prognoză și Strategie, aceeași care a lansat și Creditul ”Investește în tine!”. Guvernul intenționează să adopte acest depozit pentru copii până la finalul acestui an, prin ordonanță de urgență, potrivit documentului apărut pe site-ul Consiliului Economic și Social, potrivit Edupedu. Piața de e-commerce din România a ajuns la 3,6 miliarde de euro, în creștere cu 30% față de anul trecut, iar numărul cumpărătorilor online a crescut la 8,28 milioane față de anul trecut, când 7,7 milioane au efectuat cumpărături online. „Creșterea comerțului online s-a datorat anumitor factori, precum investițiile făcute de magazinele online în pregătirea serviciilor post-vânzare, în a oferi cât mai multe beneficii, un raport calitate-preț mai bun, diversificarea modalităților de livrare”, spune Florinel Chiș, director executiv al Asociației Române a Magazinelor Online, potrivit Profit.ro.