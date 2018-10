Business report: Cheltuielile statului cu plata dobânzilor la datoria publică tind să se apropie de cele din timpul crizei; Fisc: Contractele de închiriere vor putea fi din nou înregistrate; Maşini de serviciu de până la 35.000 de euro pentru bugetari

Înainte de declanşarea ultimei crizei financiare, datoria publică reprezenta 12% din PIB. Astăzi a ajuns la 36% din PIB şi continuă să crească. Costurile bugetului de stat cu plata datoriei publice au beneficiat până acum de dobânzile reduse pe plan intern şi extern. În 2013, perioadă în care România era în criză financiară, costul bugetului de stat cu plata dobânzilor aferente datoriei publice a reprtezentat 1,8% din PIB, potrivit datelor comunicate de Consiliul Fiscal. La nivelul anului trecut, costul bugetului cu dobânzile a fost de 1,3% din PIB (dintr-un PIB mult mai mare decât cel din 2013), iar estimările Comisiei Naţională de Strategie şi Prognoză (CNP) vorbesc despre un nivel de 1,4% din PIB pentru întregul an 2018, potrivit Economica. Fiscul pregătește modificări în ce privește procedura de înregistrare a contractelor de chirie, după ce o ordonanță din luna martie a Guvernului a eliminat obligația ca aceste acte să fie înscrise în cazul persoanelor fizice. Înregistrarea este, însă, o condiție legală pentru ca respectivul contract să aibă titlu executoriu, iar modificările procedurale vizate acum de ANAF vor acorda posibilitatea de a înregistra documentele persoanelor care doresc să aibă un astfel de contract executoriu. În lipsa înregistrării la ANAF, contractul nu mai are titlu executoriu, iar executarea chiriașului care nu achită sumele prevăzute de contract este posibilă doar după ce o instanță dospune executarea, potrivit Profit.ro. Ministerele, agenţiile şi alte instituţii care aparţin statului vor putea achiziţiona autoturisme scumpe, după ce Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat proiectul de lege. Proiectul de lege adoptat miercuri în Camera Deputaţilor, cu 252 de voturi pentru, două voturi contra şi 35 de abţineri, are ca obiect de reglementare completarea dispoziţiilor art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001, prin instituirea unei excepţii de la aplicarea măsurii prin care se interzice autorităţilor şi instituţiilor publice să achiziţioneze autoturisme, cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm3 al căror preţ nu poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TV, potrivit Adevarul. Primăria Baia Mare a lansat săptămâna aceasta o licitaţie ce include achiziţia a 21 de autobuze hibrid, cu o valoare estimată de 41 de milioane de lei, potrivit datelor din noul Sistem Electronic de Achiziţii Publice (SICAP). Oraşul maramureşean este primul din ţară care cumpără astfel de mijloace de transport în comun. Licitaţia Primăriei Baia Mare a fost lansată pe 23 octombrie şi prevede achiziţia de autobuze hibrid, autobuze electrice şi troleibuze. Valoarea estimată a investiţiei în noile mijloace de transport în comun este de 70,59 milioane de lei, fără TVA. Valoarea estimată a acestui contract este de 16,47 milioane de lei, fără TVA. Ofertele pentru participarea la licitaţie pot fi depuse până pe 27 noiembrie, potrivit Economica. Educația gratuită pentru copil îi costă pe părinți 3.093 de lei pe an, în medie. Asta este concluzia studiului organizației Salvați Copiii, publicat în septembrie 2018. Raportul arată valori mai mari în orașe faţă de rural (3.351 de lei, faţă de 2.757 de lei). Iar una dintre cele mai importante concluzii ar fi aceea că, de la ultimul studiu Salvaţi Copiii pe această temă, realizat în 2010, costul mediu pe copil s-a dublat. În 2010, de exemplu, o familie plătea în medie 1.490 de lei, iar acum plătește 3.093 de lei. Este o creștere de 107.58%, ce depășește atât valoarea nominală a salariului mediu net pe economie, (2.669 în august 2018) cât și creșterea acestuia din 2010 până în august 2018, de 91,8%. Cheltuielile părinților cresc pe măsură ce copilul înaintează în școală. În ciclul primar părinţii plătesc, în medie, 2545 lei anual, în gimnazial 3083 iar pentru liceu 3647 lei, potrivit studiului, scrie Edupedu. Familia Manolache din Scânteia, Ialomița, este deja la al treilea an în care cultura le merge bine. Și, prin urmare, și afacerea s-a diversificat. Acum Elena Manolache a învățat să facă și ulei esențial de lavandă, tinctură, apă florală, sare de baie, lumânări parfumate și săpunuri. Iar în primăvară, adaugă hectarului pe care l-au cultivat până acum încă un hectar și jumătate. „Soțul a fost cu ideea, mie mi-a plăcut, deși nici unul nu știa nimic despre asta. Lavanda e o plantă foarte viguroasă, foarte rezistentă la clima noastră, fără dăunători și o putem păstra bio. Și așa am început, a fost un pic o inconștiență, dacă stai să te gândești prea mult, poate n-o mai faci”, a explicat femeia, potrivit Libertatea. După o ajustare a finanţelor publice reuşită înaintea colegelor de bloc estic România a regresat semnificativ spre limita de deficit bugetar, în pofida creşterii economice susţinute din ultimii doi ani (-2,9% pe 2016 şi 2017 după -0,7% în 2015). Datele Eurostat ne poziţionează printre cele mai indisciplinate state, în contracurent cu recomandările europene şi în coborâre spectaculoasă de pe locul 7 în 2015 tocmai pe locul 26 în 2017, ca rezultat al execuţiei bugetare raportat la PIB, potrivit Curs de guvernare.



Indicele Robor la trei luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut la 3,35%, cel mai mare nivel din 7 august până în prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Națională a României (BNR). Totodată, indicele Robor la șase luni a ajuns la cel mai ridicat prag din martie 2014 până în prezent. Robor la trei luni este indicatorul principal în funcție de care se calculează dobânzile variabile la creditele în lei, scrie News.ro. Marți, indicele a crescut de la 3,30% la 3,32%. Miercuri, acesta a crescut la 3,35%, cel mai mare nivel din 7 august, când a fost 3,36%. Totodată, indicele Robor la șase luni a crescut miercuri la 3,56%. Acesta este cel mai mare nivel din 5 martie 2014, când a fost 3,61%, potrivit Profit.ro.