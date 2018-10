Business report: Banca Mondială: Reforma ANAF este suspendată de 12 luni, Banca nu a mai decontat noi plăți; Accizele cresc din ianuarie, după o pauză de 2 ani. Scumpiri la carburanți, țigări, bere, electricitate; Numărul angajaților din Cluj a crescut într-un an cu echivalentul Huedinului. Salariul mediu brut – 1.100 euro

Numărul angajaților din Cluj a crescut cu echivalentul unui oraș de talia Huedinului, arată datele publicate azi de Direcția Regională de Statistică. E vorba mai exact de o creștere cu 13.622 persoane într-un an, în august față de aceeași lună a anului trecut. În total în județul Cluj figurează ca angajați un număr de 253.724 persoane, arată instituția. Câştigul salarial mediu nominal brut realizat în august a fost de 5.000 lei, adică aproximativ 1.100 euro, în creștere cu 15% într-un an, scrie Actual de Cluj

Compania americană Novus Acquisition and Development, furnizor de servicii de asigurare în domeniul marijuanei medicinale, vrea să se extindă pe 15 noi piețe, inclusiv în România. Compania, cu sediul la Miami, Florida, pregătește extinderea pe plan internațional a programului Novus MedPlan, prin care furnizează companiilor, medicilor și pacienților polițe de asigurare și soluții în vederea reducerii costurilor asociate cu tratamentele pe bază de marijuana și cannabidiol, potrivit Profit.ro

Teoretic am putea reuşi un senzaţional 5% pe acest an şi următorii trei ani ( valori mai mari de acest prag sunt prognozate oficial – vezi prognoza intermediară de vară din 2018, care vine cu o medie de 5,5% şi o „aterizare” la 5% din 2021 încolo). Greu de crezut că am putea adopta, totuşi, euro în 2022. Anul 2021 l-am cam pierdut deja în acest sens. Mai întâi pentru că trebuia să intrăm în anticamera ERM II încă din 2019 şi, mai ales, pentru că nu vom putea bifa toate criteriile de la Maastricht, scrie cursdeguvernare.ro