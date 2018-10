Business report: Lista miliardelor de euro care tocmai se aruncă: Proiectele finanțabile cu bani gratuiți, trecute la PPP; Militarii și polițiștii își vor putea achita ratele pentru cumpărarea unei locuințe cu banii primiți pentru chirie; Cele mai scumpe case scoase la vânzare în Cluj

Un fermier care a lucrat peste 13 ani în Italia s-a întors în România şi a înfiinţat o livadă de meri, producţia bio mergând la desfacere în străinătate. Astăzi îşi ajută şi prietenii să se dezvolte în domeniu. „În 2015, când am venit la APIA şi am înregistrat livada ca bio nici nu ştiau ce cod să-mi dea, am stat câtva timp să obţin actele, vreo două luni. Şi-atunci, în 2014, am înfiinţat primele 2,87 hectare, în 2015 am mai înfiinţat pe banii mei încă aproape 4 hectare”, spune fermierul entru Adevărul.