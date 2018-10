Business report: Bucureștiul va avea tramvaie noi. Cu ce bani vor fi cumpărate; Miracolul de pe piaţa germană a muncii: ”domneşte un fel de Indian Summer”; Peste 38.000 de români şi-au cumpărat retroactiv vechime la pensie în aproape doi ani

Bucureștiul va avea tramvaie noi. Cu ce bani vor fi cumpărate. Municipalitatea s-a angajat în vară să cumpere 100 de tramvaie noi şi a depus cereri de finanţare pentru a obţine bani europeni nerambursabili prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Specialiştii susţineau recent că degeaba vrea Primăria să cumpere tramvaie noi dacă nu repară şinele: infrastructura este extrem de veche, iar aducerea unor vehicule noi pe o reţea veche nu face decât să le scurteze durata de viaţă. În prezent, în Bucureşti sunt în circulaţie peste 200 de tramvaie, multe dintre ele cu grad ridicat de uzură, potrivit Municipalitatea s-a angajat în vară să cumpere 100 de tramvaie noi şi a depus cereri de finanţare pentru a obţine bani europeni nerambursabili prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Specialiştii susţineau recent că degeaba vrea Primăria să cumpere tramvaie noi dacă nu repară şinele: infrastructura este extrem de veche, iar aducerea unor vehicule noi pe o reţea veche nu face decât să le scurteze durata de viaţă. În prezent, în Bucureşti sunt în circulaţie peste 200 de tramvaie, multe dintre ele cu grad ridicat de uzură, potrivit Digi24.





Şapte state din UE cumpără gaz rusesc mai ieftin decât Bulgaria/ România plătește mai puțin fiind în poziția de a putea negocia. Plăteşte oare Bulgaria mai mult pentru gazul rusesc, în comparaţie cu celelalte state din Uniunea Europeană, ori tarifele stabilite în contractul pe termen lung cu Gazprom sunt suficient de bune? Această întrebare veche a primit un răspuns nou în ultimul raport al Comisiei Europene privind piaţa gazelor. Din datele celui de-al doilea trimestru al anului reiese că şapte state din UE cumpără mai ieftin decât Bulgaria gaz rusesc. Aici vorbim de preţurile de livrare pentru gazul rusesc până la graniţa respectivul stat, fără a fi introduse taxele de acces, transport şi depozitare. O parte dintre state primesc preţuri mai bune, probabil pentru că au o piaţă imensă - Germania şi Italia, de exemplu. Alte state însă, cum este România, par a fi în poziţia de a negocia, datorită alternativelor pe care le au., potrivit Plăteşte oare Bulgaria mai mult pentru gazul rusesc, în comparaţie cu celelalte state din Uniunea Europeană, ori tarifele stabilite în contractul pe termen lung cu Gazprom sunt suficient de bune? Această întrebare veche a primit un răspuns nou în ultimul raport al Comisiei Europene privind piaţa gazelor. Din datele celui de-al doilea trimestru al anului reiese că şapte state din UE cumpără mai ieftin decât Bulgaria gaz rusesc. Aici vorbim de preţurile de livrare pentru gazul rusesc până la graniţa respectivul stat, fără a fi introduse taxele de acces, transport şi depozitare. O parte dintre state primesc preţuri mai bune, probabil pentru că au o piaţă imensă - Germania şi Italia, de exemplu. Alte state însă, cum este România, par a fi în poziţia de a negocia, datorită alternativelor pe care le au., potrivit Capital Bulgaria , citată de Rador.

Teleorman: Un proiect european de 322 milioane de euro, în pericol din cauza întârzierii lucrărilor. Un proiect uriaș câștigat de județul Teleorman pentru refacerea radicală a rețelelor de apă potabilă și canalizare are întârzieri majore și probleme structurale. 122 de milioane de euro (prima fază a contractului) și peste 200 de milioane de euro (faza a doua) sunt periclitate de dificultățile constructorilor care au câștigat licitațiile. Compania județeană care gestionează proiectul este condusă de un tânăr lipsit de experință managerială, iar primarii din județ reclamă întârzierile de implementare. Unul dintre cele mai mari contracte încheiate de compania de apă este cu TELDRUM SA, în asociere cu S.C. Pro Toby SRL. Din contract, firmei TELDRUM SA i-au revenit circa 17 milioane de lei, potrivit Un proiect uriaș câștigat de județul Teleorman pentru refacerea radicală a rețelelor de apă potabilă și canalizare are întârzieri majore și probleme structurale. 122 de milioane de euro (prima fază a contractului) și peste 200 de milioane de euro (faza a doua) sunt periclitate de dificultățile constructorilor care au câștigat licitațiile. Compania județeană care gestionează proiectul este condusă de un tânăr lipsit de experință managerială, iar primarii din județ reclamă întârzierile de implementare. Unul dintre cele mai mari contracte încheiate de compania de apă este cu TELDRUM SA, în asociere cu S.C. Pro Toby SRL. Din contract, firmei TELDRUM SA i-au revenit circa 17 milioane de lei, potrivit G4media.



Programul Școala după școală din Sectorul 3 urmează să fie finanțat de primărie – Robert Negoiță. Un alt punct pe ordinea de zi a Ședinței de astăzi a Consiliului Local este rectificarea bugetară, care taie de la învățământ 14 milioane de lei. “Sunt bani care nu sunt folosiți, din bugetul alocat inițial. Sumele fuseseră alocate pentru reabilitarea școlilor și a curților bazelor sportive, dar cei care trebuia să realizeze contractele au întârziat și nu avem ce deconta. Din cauza constructorilor avem probleme. Decontăm mai puțin decât am prognozat și acești bani vor fi prinși anul viitor”, a declarat pentru Un alt punct pe ordinea de zi a Ședinței de astăzi a Consiliului Local este rectificarea bugetară, care taie de la învățământ 14 milioane de lei. “Sunt bani care nu sunt folosiți, din bugetul alocat inițial. Sumele fuseseră alocate pentru reabilitarea școlilor și a curților bazelor sportive, dar cei care trebuia să realizeze contractele au întârziat și nu avem ce deconta. Din cauza constructorilor avem probleme. Decontăm mai puțin decât am prognozat și acești bani vor fi prinși anul viitor”, a declarat pentru Edupedu.ro primarul Sectorului 3.

Începând din data de 27 octombrie 2016, oamenii care nu s-au pensionat încă îşi pot cumpăra vechime la pensie pentru perioade de timp din ultimii cinci ani în care nu fost asiguraţi la sistemul asigurărilor sociale, potrivit Legii nr. 186 din 2016, actualizată prin Legea nr. 238 din 2017. Peste 38.400 de oameni s-au asigurat retroactiv la sistemul public al asigurărilor sociale în aproape doi ani de la intrarea în vigoare a Legii nr. 186 din 2016, actualizată prin Legea nr. 238 din 2017. Concret, în perioada 27 octombrie 2016 – 30 septembrie 2018, 38.428 de persoane au încheiat 39.341 de contracte de asigurare socială cu Casele de Pensii din judeţele în care au domiciliul, au spus în exclusivitate pentru Economica oficialii Casei Naţionale de Pensii (CNPP).Pe piaţa germană a muncii domneşte un fel de ”Indian Summer”. Revigorarea economică de la începutul toamnei a determinat scăderea numărului şomerilor la 2,2 milioane. S-a atins astfel cel mai scăzut nivel de la reunificarea Germaniei. Cota şomajului a scăzut în continuare cu 0,1 puncte procentuale, situându-se la 4,9 procente. Acest procentaj este cel mai redus de când se efectuează calculele de către Agenţia Federală pentru Muncă (Bundesagentur für Arbeit, pe scurt BA), cu sediul la Nürnberg. În comparaţie cu luna precedentă, numărul celor care se află în căutarea unui loc de muncă a scăzut cu 53.000. Iar dacă am face o comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul acestor persoane a scăzut chiar cu 185.000. Cifrele au fost date publicităţii marţi de Agenţia Federală pentru Muncă, potrivit Deutsche Welle. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat că municipalitatea vrea să achiziţioneze, din banii rămaşi necheltuiţi de la consolidarea clădirilor, 50 de senzori seismici. În realitate este vorba despre accelerometre, care la rândul lor au senzori, şi care culeg date necesare calculelor pe care le fac inginerii civili atunci când proiectează clădiri. La două zile de la cutremului de 5,8 grade pe scara Richter, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a răspuns acuzaţiilor cu privire la rectificarea bugetară care ar fi vizat bugetul de consolidare al clădirilor cu risc seismic din Capitală. Cu alte cuvinte staţiile doar înregistrează forţele la care este supusă o clădire în timpul seismului iar informaţiile sunt folositoare, ulterior cutremurului, doar inginerilor constructori, potrivit Libertatea.



Acțiunile General Electric (GE) s-au prăbușit cu 11% pe bursa de la New York marți, până la cel mai redus nivel începând cu martie 2009, pe fondul rezultatelor financiare dezamăgitoare raportate de conglomeratul american. GE a raportat o pierdere de 22,8 miliarde de dolari în trimestrul al treilea, cauzată de deprecierea activelor la divizia de energie GE Power, și a anunțat tăierea dividendelor acordate acționarilor de la 12 cenți la 1 cent, măsură care ar urma să genereze economii anuale de aproape 4 miliarde de dolari. Totodată, gigantul american a anunțat că va separa divizia GE Power în două entități, scrie MarketWatch, citat de Profit.ro. Fondul Monetar Internațional (FMI) va avea săptămâna viitoare o misiune în România în care va reevalua perspectivele macroeconomice, proiecția bugetului pe 2019, măsurile pentru reducerea deficitului și progresul reformelor structurale. Anunțul a fost făcut marți, potrivit Hotnews, de către Alejandro Hajdenberg, reprezentant rezident al instituției internaționale pentru România și Bulgaria. „Pentru anul acesta ne așteptăm la o creștere economică de 4%, relativ mică comparativ cu ce am văzut anul trecut. (…) În ceea ce privește deficitul de cont curent, a fost o mare deteriorare anul trecut, dar credem că va rămâne stabil pe termen mediu. Pentru acest an previzionăm un deficit bugetar de 3,6% din PIB, peste targetul de 3% din PIB”, a spus oficialul FMI, potrivit Curs de guvernare.