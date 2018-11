Business report: Autostrada Urbană, aproape gata: pre-recepţia ciotului de la intrarea A3 în Capitală ar putea avea loc peste 15 zile, dacă nu plouă; Cheltuielile statului, mai mari cu 16 miliarde decât încasările. Unde stăm cel mai rău; Ce cariere îşi doresc tinerele românce

BERD: Creşterea în Europa Centrală şi statele baltice va rămâne peste potenţial în 2018 şi 2019. BERD a spus că creşterea în Europa Centrală şi statele baltice va rămâne peste potenţial în 2018 şi 2019, cu o medie de 4,3% şi respectiv 3,5%. Cel mai recent raport al băncii privind perspectivele economice regionale afirmă că perspectiva este în general stabilă în economiile din această regiune care se întinde de la Europa Centrală şi de Est, la Asia Centrală şi Nordul Africii. Redresarea economică rămâne de actualitate în majoritatea ţărilor în care BERD investeşte, dar persistă riscurile create de tensiunile comerciale la nivel global, nivelurile ridicate ale datoriilor corporatiste şi continua instabilitate geopolitică. BERD se aşteaptă la medii ale creşterii în economiile din zona sa de 3,2% în 2018 şi 2,6% in 2019, după 3,8% în 2017. Predicţiile pentru anul curent şi cel viitor au fost revizuite în scădere faţă de perspectiva din mai cu 0,1% şi respectiv 0,6%, în principal ca urmare a recesiunii turceşti, potrivit Rador, care citează BERD a spus că creşterea în Europa Centrală şi statele baltice va rămâne peste potenţial în 2018 şi 2019, cu o medie de 4,3% şi respectiv 3,5%. Cel mai recent raport al băncii privind perspectivele economice regionale afirmă că perspectiva este în general stabilă în economiile din această regiune care se întinde de la Europa Centrală şi de Est, la Asia Centrală şi Nordul Africii. Redresarea economică rămâne de actualitate în majoritatea ţărilor în care BERD investeşte, dar persistă riscurile create de tensiunile comerciale la nivel global, nivelurile ridicate ale datoriilor corporatiste şi continua instabilitate geopolitică. BERD se aşteaptă la medii ale creşterii în economiile din zona sa de 3,2% în 2018 şi 2,6% in 2019, după 3,8% în 2017. Predicţiile pentru anul curent şi cel viitor au fost revizuite în scădere faţă de perspectiva din mai cu 0,1% şi respectiv 0,6%, în principal ca urmare a recesiunii turceşti, potrivit Rador, care citează Emerging Europe

Lucrările pe cei 3,3 kilometri de la intrarea în Capitală a autostrăzii Bucureşti – Ploieşti (A3) vor fi finalizate până la 1 decembrie, conform ultimului grafic de execuţie asumat de către constructorul grec Aktor. Pre-recepţia Autostrăzii Urbane ar putea avea loc peste 15 zile, spun oficialii de la Drumuri. "În 15-20 de zile se estimează că va avea loc inspecţia tehnică preliminară în vederea efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor", a declarat pentru Economica.net Alin Şerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Realizarea inspecţiei în 15-20 de zile este condiţionată însă de "condiţii meteorologice favorabile", conform raportului înaintat de către inginerul consultant Companiei de Drumuri, potrivit Economica. Deficitul bugetar înseamnă că avem cheltuieli mai mari decât reuşeşte statul să strângă de la populaţie şi firme. Execuţia bugetară înseamnă pe româneşte câţi bani a cheltuit statul şi câţi bani a adunat din taxele, impozitele, contribuţiile impuse salariaţilor şi firmelor. În grafic linia albastră reprezintă cheltuielile, linia roşie veniturile. După primele 9 luni din an, dacă în 2014 şi 2015 aveam excedent, adică statul aducea mai mulţi bani la buget decât cheltuia, în 2016 raportul s-a schimbat, iar anul acesta avem deja cel mai mare deficit din ultimii 5 ani. Cheltuielile statului au ajuns la 23,5% din Produsul Intern Brut, faţă de venituri de doar 21,7%, potrivit Stirile ProTv. Un oficial al Ministerului Transporturilor transmite din nou semnale că guvernul nu vrea să demareze proiectul autostrăzii A8 (Iași-Tg.Mureș) și că în acest moment se pregătesc justificări ca prima conexiune rutieră de mare viteză prin Moldova să fie, măcar ca teorie de lucru, autostrada A13 (Bacău-Brașov). Asta ar constitui un argument în plus pentru autorități să convingă un investitor privat să intre în proiectul PPP Ploiești- Brașov. Există însă câteva probleme care ar putea nu doar să dea peste cap intențiile autorităților, ci să și blocheze orice autostradă peste Carpați spre Moldova, potrivit Curs de guvernare. Majoritatea tinerelor din România s-au gândit deja la cariera pe care îşi doresc să o urmeze. Două din zece tinere iau în considerare o carieră în ştiinţă, însă numai 1,5% sunt interesate de o carieră în cercetare ştiinţifică, potrivit unui studiu realizat de L’Oréal România. Influenţate în primul rând de părinţi, cele mai multe tinere intenţionează să se îndrepte către medicină şi studii economice, dar iau în considerare şi domenii precum psihologie, sociologie sau comunicare, marketing şi studii politice. Cum îşi aleg tinerele din România o carieră, care sunt opţiunile lor şi în ce măsură intenţionează să urmeze o carieră în ştiinţă sau în cercetare ştiinţifică, potrivit Adevarul. Aproximativ 3.500 de români au devenit lucrători pe cont propriu (PFA, societate comercială, intreprindere independentă etc fără salariaţi) la cererea angajatorilor lor, care vor astfel să scape de plata impozitelor pe salarii, se arată într-o anchetă realizată de Institutul Naţional de Statistică în al doilea trimestru al anului trecut. Numărul reprezintă o mică parte (0,2% din cei peste 1,7 milioane de persoane care desfăşurau activităţi independende) dintre patronii şi lucătorii pe cont propriu intervievaţi în cadrul anchetei, aceştia declarând că au fost nevoiți să ȋnceapă o activitate independentă deoarece fostul angajator le-a cerut să ȋşi desfăşoare activitatea ȋn acest mod, potrivit Economica. Ministerul Finanțelor Publice (MFP) intenționează să împrumute în noiembrie 4,74 miliarde de lei, cu 1,4% mai mult decât în luna precedentă, potrivit datelor ministerului. Finanţarea atrasă în octombrie a fost de 4,675 de miliarde de lei, cel mai înalt nivel din ianuarie încoace și cu 18,8% mai mare decât cel din septembrie. Nevoia tot mai mare de bani a Guvernului atrage după sine scumpirea împrumuturilor. La scadența de referință de 10 ani costul finanțării statului s-a consolidat la niveluri mai ridicate decât cele din anul trecut. Pe de altă parte, este şi mai pronunţată scumpirea faţă de anul trecut ca urmare a regimului de urgență a nevoii de finanțare, potrivit Curs de guvernare. Rezervele valutare administrate de BNR au crescut cu 948 milioane euro în octombrie, la 32,37 miliarde euro Bănca Naţională a României (BNR) a anunţat joi că rezervele valutare administrate de banca centrală erau, în 31 octombrie, de 32,369 miliarde euro, cu 948 milioane euro mai mari faţă de cele înregistrate în 30 septembrie. În 30 septembrie, rezervele valutare erau de 31,421 miliarde euro, cu 361 milioane euro mai mari faţă de cele înregistrate în 31 august. În octombrie au fost intrări de 2,723 miliarde euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, scrie Adevarul.