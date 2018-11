​Business report: ​Din ce județe provin românii cu cele mai mari probleme la bănci; Când va fi gata ciotul de autostradă de la intrare din Bucureşti; Efectul scumpirii carburanţilor: vânzările benzinăriilor stau pe loc

rdelenii nu sunt neapărat cumpătaţi şi nici bucureşetenii nu trăiesc neapărat bine. O arată statisticile privind distribuţia şi structura creditelor, pe judeţe. Ca pondere în totalul creditelor în lei, cele mai multe întârizeri se înregistrează în judeţul Bihor, unde, la finalul lui iunie, 25% din credite aveau întârzieri de cel puţin o zi. Ca valoare a creditelor, cele mai mari întârzieri sunt în Bucureşti, unde restanţele urcă la aproape 2 miliarde de lei, cu menţiunea că Bucureşti are şi un nivel mare al creditării, de cel puţin 10-15 ori mai mare decât în orice altă zonă, scrie Capital. Lucrările pe cei 3,3 kilometri de la intrarea în Capitală a autostrăzii Bucureşti – Ploieşti (A3) vor fi finalizate până la 1 decembrie, iar pre-recepţia ar putea avea loc peste 15 zile, dacă nu plouă, spun oficialii de la Drumuri. „În 15-20 de zile se estimează că va avea loc inspecţia tehnică preliminară în vederea efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor”, a declarat Alin Şerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Însă potrivit raportului înaintat de către inginerul consultant Companiei de Drumuri, realizarea inspecţiei în 15-20 de zile este condiţionată de „condiţii meteorologice favorabile”, scrie Adevarul.



Deşi veniturile au crescut, România are creştere economică iar numărul de autoturisme este în creştere, scumpirea carburanţilor se vede la benzinărie: şoferii pun mai puţină benzină şi motorină. Liderul pieţei de distribuţie a carburanţilor, a raportat, pentru al treilea trimestru al acestui an, o creştere zero a volumelor de carburanţi vândute prin reţeaua de distribuţie, comparativ cu al treilea trimestru al anului trecut. Astfel, vânzările cu amânuntul raportate de companie s-au ridicat, în al treilea trimestru din 2018, la 780.000 de tone, acelaşi nivel cu cel raportat în al treilea trimestru din anul 2017. Faţă de trimestrul doi al acestui an, a fost o creştere de 14%, dar comparaţia nu este relevantă prin prisma faptului că în perioada de vară, cea a vacanţelor, consumul oricum creşte, potrivit Economica. Românii vor trăi la fel ca în Vest fix peste 22 de ani, dar numai dacă economia crește în continuare în același ritm și nu apare vreo criză economică, arată o analiză Libertatea. Media europeană ar urma să fie atinsă în aproximativ 18 ani, iar la nivelul din Germania putem visa abia peste 30 de ani. Recent, Ewald Nowotny – guvernatorul Băncii Austriei – a declarat că România va atinge nivelul din Occident abia peste o generație. Acesta nu și-a motivat declarațiile, dar a spus că venirea crizei din 2008 a dat peste cap calculele. „În timp ce convergenţa deplină a PIB/locuitor până în 2030 părea un scenariu realist în anii de boom economic care au precedat criza din 2008, acest obiectiv s-a îndepărtat din ce în ce mai mult în viitor. Va fi nevoie de mai mult de o generaţie pentru a reduce decalajul de venituri”, a spus Nowotny, care este şi membru al consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE).Piaţa imobiliară din Capitală se dezvoltă pe un segment inedit. Este vorba despre apartamentele de lux care se închiriază între 1.000 şi 10.000 de euro, lunar. Sunt mii de astfel de anunţuri şi totuşi cererea este mai mare decât oferta, spun agenţii imobiliari. Numărul străinilor care vin să lucreze la noi în ţară a crescut considerabil şi cei mai mulţi vor să stea cât mai confortabil. ″Intrăm direct din lift în apartament, asta este atuul apartamentului. Avem un penthouse, aici e partea de living, dining room plus bucătăria, apartamentul are trei dormitoare şi o terasă superbă.″⁣, scrie Stirile ProTv.



Președintele Klaus Iohannis a tras vineri un semnal de alarmă legat de procentul mare de tineri șomeri, 16%, și a propus ca soluții ”mutarea accentului pe dezvoltarea abilităților IT sau a unor aptitudini practice”. Iohannis a transmis un mesaj la a XXVI-a ediție a Topului Național al Firmelor Private din România, mesajul fiind prezentat de consilierul prezidențial Cosmin Marinescu. ”Ar fi în avantajul tuturor dacă segmentul dinamic, al tinerilor, ar fi mai bine încurajat în relația cu piața muncii. Consider esențial ca sistemul educațional să probeze flexibilitate și adaptabilitate la cerințele și așteptările angajatorilor, de exemplu prin mutarea accentului pe dezvoltarea abilităților IT sau a unor aptitudini practice”, a transmis președintele Iohannis, potrivit Edupedu.

Primăria Ciugud a făcut publice, în premieră, fotografii 3D cu zonele de agrement care vor fi amenajate în cadrul unui proiect european prin care Râul Mureş să devină din nou navigabil. Proiectul inițiat de primăria Ciugud, din Alba a obținut o finanțare europeană de două milioane de euro. Opt administrații locale din cele două județe vor derula împreună acest proiect. Fiecare primărie va trebui să amenajeze poduri şi pontoane pentru ambarcațiunile care vor naviga pe râu, dar și spații de agrement și cazare pentru turiști. O asociație de primării din Alba și Hunedoara a câștigat două milioane de euro prin Fondul European pentru Piscicultură. Potrivit proiectului, pe Mureș vor circula ambarcațiuni care vor aduce turiști în zonă. Fiecare dintre cele opt administrații locale din proiect va contribui la amenajarea turistică a râului, scrie Digi24.