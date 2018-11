Business report: Un oraș le oferă oamenilor case gratis; Interesul românilor față de piața de construcții din UE a scăzut cu 19% față de 2016 din cauza Brexit-ului; Ce şanse avem (avem?) să ne încadrăm în deficitul limită de 3% din PIB

Primăria oraşului american Portland, din statul Oregon, a întrebat proprietarii de locuinţe dacă sunt dispuşi să găzduiască familii fără adăpost în propriile grădini, în case de mici dimensiuni, pe o durată de până la cinci ani. La inițierea programului, peste 1.000 de proprietari de case şi-au oferit grădinile, iar recent, primele familii de persoane fără adăpost și-au luat în primire noile case. “Nu puteam să donez mulţi bani pentru că nu am mulţi bani. Dar când am auzit de program şi mi-am dat seama că am o grădină care nu este utilizată pentru nimic foarte productiv, a fost perfect”, a precizat Martha Chambers, proprietara unei locuinţe înscrisă în program, potrivit Stirile ProTV.



Marea Britanie urmează să iasă din UE în martie anul viitor, iar cearta continuă dintre cele două părţi privind viitoarele relaţii dintre ele face ca multe sectoare ale economiei să fie afectate de incertitudinile legate de consecinţele economice. Irlanda prezintă cea mai mare scădere a interesului lucrătorilor faţă de Marea Britanie ca destinaţie profesională, din toate ţările UE începând din 2016, când a fost organizat referendumul privind apartenenţa la blocul comunitar. Diminuarea interesului nu s-a constatat în toate celelalte ţări din UE, iar căutarea de locuri de muncă în Marea Britanie rezistă bine, conform agregatorilor de job-uri, în Italia, Franţa şi Spania, de exemplu, scrie G4media. Datele publicate de Ministerul Finanţelor arată că, în ultimii patru ani, România a păstrat obiceiul de a „da drumul” la deficitul public pe ultimul trimestru, INDIFERENT dacă rezultatul final a fost mai aproape sau mai departe de obiectivul asumat, acela de păstrare a soldului negativ pe traiectoria de ajustare pentru a obţine o valoare de circa 1% din PIB pentru deficitul structural. Paradoxal, cel mai slab rezultat din execuţia bugetului public pe ultimul trimestru al anului s-a obţinut exact în 2015, când s-a reuşit atingerea unei valori foarte bune a soldului în raport cu practica şi cerinţele europene. Raportat la ţinta de -2,97% din PIB stabilită pentru anul în curs, ar trebui ca ponderea minusului finanţelor publice pe T4 în total an să scadă brusc la mai puţin de jumătate faţă de situaţia din 2016 şi 2017, ca să nu mai vorbim că ar fi mai puţin de un sfert faţă de 2015 sau o treime în raport cu anul în care am ieşit din criza economică, 2014, scrie Curs de guvernare. CNAS a cheltuit 502 milioane de lei în anul 2017 pentru serviciile medicale de care au beneficiat românii în străinătate, arată datele instituţiei. Aceşti bani au fost utilizaţi astfel: 496,98 milioane lei plătiţi statelor creditoare din UE, Spaţiul Economic European (SEE), Confederaţia Elveţiană, pentru serviciile medicale acordate românilor în baza formularelor E 125/S080 sau E 127/S090. Alte 4,26 milioane lei, bani plătiţi de CNAS asiguraţilor români care au beneficiat de servicii medicale achitate de aceştia pe teritoriul statelor membre UE, SEE, Confederaţia Elveţiană. Aproape 700.000 de lei pentru achitarea sumelor câştigate în instanţă de persoanele îndreptăţite conform hotărârilor judecătoreşti, reprezentând contravaloare serviciilor medicale acordate pe teritoriul statelor membre UE, SEE, Confederaţia Elveţiană, scrie Economica.



Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a raportat, în primele nouă luni ale anului, un trafic aerian de aproape 10,51 milioane de pasageri, în creștere cu 7,57% raportat la perioada similară a anului precedent, când s-au consemnat 9,77 milioane de pasageri, cei mai mulți fiind înregistrați în luna august, respectiv 1,43 milioane, potrivit statisticilor CNAB. Și numărul mișcărilor de aeronave (aterizări și decolări) a urcat în perioada ianuarie - septembrie 2018 pe cele două aeroporturi internaționale bucureștene - Henri Coandă (Otopeni) și Aurel Vlaicu (Băneasa) - ajungând la un total de 104.538, mai mare cu 5,90% față de cel înregistrat în 2017, în intervalul de timp similar, scrie Profit.ro Rusia a decis să îngheţe preţul carburanţilor, o problemă sensibilă din punct de vedere politic pentru alegătorii lui Vladimir Putin, care anterior i-au reproşat acestuia că, deşi l-au votat, nu este capabil să oprească scumpirile, scriu Bloomberg şi Reuters citate de Adevarul . Astfel, deşi preţurile mai mari la petrol au fost de ajutor pentru finanţele Rusiei, ele au dat totuşi bătăi de cap Kremlinului, când au început să se reflecte în scumpiri ale carburanţilor, care au afectat şi consumatorii deja loviţi de inflaţia în creştere. Drept urmare, guvernul rus şi marile companii petroliere locale au ajuns la un acord temporar, care va fi în vigoare între 1 noiembrie şi 31 martie 2019, potrivit căruia preţul carburanţilor va fi plafonat, până la finalul acestui an, la nivelul lunii iunie 2018Dintre cei 72.334 de tineri cu vârste între 15 și 24 de ani, din România, care au început o afacere sau o activitate pe cont propriu, 52% spun că principalul motiv pentru care au luat această decizie a fost că nu au găsit unde să se angajeze. Este vorba despre 37 de mii de persoane, potrivit datelor publicate în lucrarea Activitatea Independentă, de către Institutul Național de Statistică. În total, în România sunt peste 1,7 milioane de lucrători pe cont propriu sau de oameni care desfășoară activități independente, cum îi numește statistica. Cei mai mulți sunt în mediul rural, 1,3 milioane, față de 379 de mii în orașe. Din grupa cea mai vulnerabila, cea a tinerilor de 15-24 de ani, peste 54 de mii din cei 72 de mii, provin din sate și comune, scrie Edupedu.