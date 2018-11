Business report: Cel mai lung tunel de autostradă din România, în aer după 3 ani de chinuri ale facerii. Statul, şi fără studiu de fezabilitate şi dat în judecată; Mecanismul subdezvoltării companiilor românești: Rețete de finanțare și practici antreprenoriale păguboase; Locuri de munca in UE. Tarile in care emigrantii isi gasesc cel mai usor un job

Romanii care emigreaza sunt locuitorii din judetele Bacau, Botosani, Neamt, Iasi, Suceava si Vaslui. Tarile cu cele mai mari rate de angajare a cetatenilor care provin din tari membre UE sunt Cehia si Marea Britanie, potrivit Eurostat. In particular, cea mai mare rata a angajarii a fost inregistrata in regiunea Stredni Cechy din Cehia (94,2%). Un procent de putin peste 90% a fost inregistrat in regiunea Stredni Morava din Cehia si in alte doua regiuni din Marea Britanie: Highlands and Islands si Cumbria, potrivit wall-street.ro

Ca sa ramanem in “gama 3” demarata in titlu, trebuie sa adaugam ca trei soferi am impartit cu multa zgarcenie cei 303 kilometri parcursi cu un Model 3 de la reprezentanta din Lyndhurst, langa Cleveland, Ohio, pana in Motor City, cum este supranumit Detroit-ul. Cu acumulatorul incarcat 98% eram gata de drum, dar am fost curios sa aflu unde este roata de rezerva sau trusa de reparatii cu compresor in caz de pana. Nici una, nici alta, desi spatiu este berechet, masina avand portbagaj atat in fata, cat si in spate, raspunsul fiind “road assistance” 24 de ore pe zi, sapte zile pe saptamana. Nu eram curios sa aflam in cat timp vine asistenta, pe ploia torentiala de afara, dar totusi… de unde se deschid portbagajele? De pe telefon, normal. Sau dintr-un meniu de pe ecranul central., scrie 24auto.ro