Business report: Calcul ipotetic: cu banii daţi pe subvenţia la căldură în doar doi ani, Primăria poate cumpăra centrale pentru toate apartamentele din Bucureşti; România se luptă pentru cel mai ieftin internet. Topul țărilor cu cele mai ieftine conexiuni; Au "detonat" 7 milioane de euro într-o bombă ecologică! Groapă de gunoi din fonduri europene, în inima unei zone turistice

Bucureştenii plătesc mai puţin de jumătate din costul energiei termice, şi, pentru a ţine preţul jos, Primăria subvenţionează an de an, cu sute de milioane de lei, generalizat, toată populaţia oraşului care este racordată la sistemul centralizat. Teoretic, dacă ar strânge banii de subvenţie timp de doi ani, ar putea cumpăra de ei centrale murale pe gaz pentru toate apartamentele din oraş. Potrivit datelor Radet, consumul de energie termică al unui apartament cu trei camere din Bucureşti este de 8,22 Gcal pe an. Subvenţia pentru o Gcal este de 224 de lei, deci, în doi ani, bugetul Primăriei oferă în total o subvenţie de aproape 3.700 de lei pentru acest apartament. Cu aceşti bani, se poate achiziţiona o centrală termică pe gaze, de generaţie nouă, în condensaţie, care să poată fi montată în respectivul apartament, de o capacitate suficientă pentru a-i asigura confortul termic, scrie Economica. Conform studiului realizat de Cable.co.uk, un serviciu britanic specializat în studierea pieței de broadband pe care utilizatorii îl pot folosi pentru găsirea celor mai bune oferte, România are a zecea cea mai ieftină piață de broadband din lume și cea mai ieftină din regiune. Compania britanică arată că în ciuda prețului redus al conexiunilor la internet, România se află în mod constant în Top 10 al celor mai rapide conexiuni. Prețul mediul lunar al conexiunilor broadband în România este calculat în acest studiu ca fiind de 14,42 de euro pe lună. Topul este deschis de Ucraina, țară în care prețul mediu este de doar 5 dolari, scrie Profit.ro Ne-am făcut un obicei din a ne bate joc de fondurile europene! Libertatea dezvăluie cum autoritățile din Suceava au girat construcția unui depozit de deșeuri pe un vârf de deal din Pasul Mestecăniș, lângă un drum european circulat și foarte aproape de pensiunile turistice. Astfel, Consiliul Județean a cheltuit peste 7.000.000 de euro pe groapa modernă de gunoi, însă studiul de fezabilitate și raportul de mediu indică probleme grave. Pasul Mestecăniş este considerat cea mai frumoasă trecătoare din ţară. Prin el trece drumul care leagă Bucovina de Transilvania. Tocmai aici autorităţile din Suceava s-au găsit găsit să ridice o groapă de gunoi. Au pus degetul pe hartă, fix în mijlocul zonei pe care depozitul urma să o deservească, iar întâmplarea a făcut ca asta să fie într-un vârf de deal, la 1.100 de metri altitudine, şi lângă o pantă care riscă să ducă tot gunoiul peste o cale ferată intens circulată.Un apartament de 60 de metri pătraţi, cu un dormitor şi o cameră de zi, cu o bucătărie utilată complet şi cu o baie cu articole de toaletă gratuite, amplasat într-unul din blocurile din "zona zero", având vedere spre Parcul Unirii, unde se vor desfăşura principalele manifestări, este disponibil în perioada 30 noiembrie - 2 decembrie pentru suma de 11.659 de lei. Acelaşi apartament poate fi închiriat, potrivit informaţiilor furnizate de booking, pentru două nopţi din weekend-ul care urmează pentru aproape 400 de lei. Un calcul simplu arată că preţul solicitat pentru weekend-ul de Ziua Naţională este mai mare de 30 de ori decât acum. Situat în aceeaşi zonă, un alt apartament pentru care se solicită 6.436 de lei de Ziua Naţională poate fi închiriat în mod normal, pentru două nopţi, cu 476 de lei, scrie Adevarul. Prețurile apartamentelor din Cluj-Napoca și Florești au înregistrat creșteri, per ansamblu, în luna octombrie față de septembrie 2018. Cu toate acestea, nici una dintre creșteri nu a fost semnificativă, iar în unele zone preţurile au şi scăzut, arată o analiză a agenţiei Blitz Imobiliare. Despre creşteri temperate de preţuri vorbea şi raportul Imobiliare.ro de trimestru, care arăta, de asemenea, şi zonele în care s-au înregistrat scăderi de preţuri la trei luni. Prețul mediu pe metru pătrat a fost de 1.532 euro la nivel de oraş în luna octombrie, în vreme ce în septembrie, media era de 1.522 euro. În localitatea vecină Florești, prețul mediu pe metru pătrat a fost de 845 euro în octombrie, față de 857 de euro în luna precedentă. Menţionăm că analiza are în vedere media prețurilor publice pentru apartamentele de vânzare din Cluj-Napoca și din vecinătăţi, exprimată în euro/mp şi că au fost analizate ofertele publice actualizate exclusiv din baza de date a agenţiei, scrie Actual de Cluj.



Licitaţiile pentru desemnarea firmelor care vor asigura iluminatul festiv de sărbători la Galaţi şi Brăila a scos la iveală o situaţie paradoxală: pentru servicii asemănătoare cele două oraşe plătesc sume complet diferite, explicaţiile autorităţilor fiind doar parţial credibile. Potrivit caietelor de sarcini care au stat la baza organizării licitaţiilor, atât edilii de la Brăila, cât şi cei de la Galaţi au cerut eventualilor ofertanţi să monteze, pe principalele bulevarde (pe o lungime aproape egală) şi în câteva parcuri, instalaţii luminoase, precum şi alegorii care să amintească de brad, de Crăciun şi de Anul Nou. În vreme ce la Brăila afacerea s-a parafat pentru numai 86.000 de euro (pentru „1.088 figurine pe stâlpi, 399 traversări motive luminoase, 1.197 traversări plase/şiruri/ţurţuri şi 168 de figurine tridimensionale”, după cum ne-a transmis municipalitatea), la Galaţi contractul de închiriere pentru aproximativ acelaşi număr de instalaţii, cu o lungime sensibil egală (plusul este nici 10%) – s-a ajuns la 675.000 de euro, adică de opt ori mai mult. De fapt, este cea mai mare cheltuială din istoria oraşului Galaţi pentru ornamente luminoase de Sărbători, scrie Adevarul.



Începând din iulie anul trecut, firmele și persoanele fizice nu mai sunt obligate să aplice ștampila pe niciun document necesar în relația cu instituțiile publice, nici chiar pe contractele încheiate cu statul, după cum a anunțat Profit.ro . Astăzi, Senatul a adoptat un proiect de lege care propune ca nici instituțiile statului să nu mai aplice ștampila pe acte de stare civilă, contracte sau orice alt document oficial. Până în iulie 2017, legislația prevedea că ”persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri sau orice alte documente depuse la instituțiile sau autoritățile publice”.