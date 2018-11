Business report: Autostrada Sibiu – Piteşti, cea mai aşteptată veste: a fost publicat raportul de impact asupra mediului; Munca se duce spre contribuţie zero la PIB –ul potenţial. Când rata de ocupare crește, dar nu converge; Cum vor chinezii să acapareze zborurile spațiale, dominate de miliardari ca Elon Musk și Jeff Bezos

Rata de ocupare a populaţiei României cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani a fost anul trecut de 68,8%, potrivit datelor comunicate de Eurostat. Această valoare s-a situat semnificativ sub media UE de 72,2% şi a fost cea mai redusă din regiune, unde vecinele Bulgaria (71,3%) şi Ungaria (73,3%) au încadrat aceeaşi medie. De reţinut: de-abia în 2017 am revenit la nivelul din 2001, an în care încă mai figuram deasupra mediei UE, cel puţin în conformitate cu datele oficiale revizuite apoi destul de puternic în jos, potrivit cursdeguvernare.ro