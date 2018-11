Business report: Cel puțin 3 milioane de lei pentru Târgurile de Crăciun din București. Achizițiile sunt în plină desfășurare; Date oficiale: Peste 6.500 de străini din afara UE au venit în România, majoritatea pentru meserii de zidar pietrar, sudor, muncitor necalificat, fierar betonist, dulgher; România a trimis Comisiei Europene cererea de finanțare a metroului spre aeroport.

Două Târguri de Crăciun vor fi organizate în București pe banii Primăriei Capitalei, după cum rezultă din anunțurile publicate pe site-urile de licitații publice. Unul, ”Târgul de Crăciun București” va fi în Piața Constituției, între 1 – 26 decembrie, iar celălalt ,“ Piața de Crăciun București”, va avea loc între 15 și 21 decembrie, în Piața Universității. Pentru ambele manifestări, banii sunt cheltuiți prin Centrul de Creație, Artă și Tradiție. Centrul de Artă, Creație și Tradiții a încheiat nu mai puțin de cinci contracte pentru organizarea evenimentelor. Nu mai puțin de trei contracte de pază și intervenție, care însumează aproape 1 milion de lei, au fost încheiate pentru târgul din Piața Constituției, scrie G4media. Peste 6.500 de cetățeni străini, din afara Uniunii Europene, figurează în datele oficiale ca primind avize de angajare în România în primele 9 luni ale acestui an, majoritatea fiind recrutați în construcții, pentru meserii precum zidar pietrar, sudor, muncitor necalificat, fierar betonist sau dulgher. Circa 4.300 de avize au fost emise pentru angajați permanenți, în timp ce alte aproape 2.000 au avut în vedere muncitori detașați. Totodată, în aceeași perioadă, tot strict pe baza datelor oficiale, peste 4.700 de cetățeni din Uniunea Europeană au desfășurat activități dependente pe teritoriul României, scrie Profit.ro.



Obiectul cererii de finanțare „Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă-Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni)” este reprezentat de asigurarea unei conexiuni directe între București și Otopeni, respectiv între Gara de Nord București și Aeroportul Internațional Henri Coandă, prin construirea unei noi linii de metrou cu o lungime de 14,2 km și 12 stații de metrou. Valoarea totală a proiectului este de 6,3 miliarde de lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, este de 2,78 miliarde de lei, scrie Euractiv. Ministrul Muncii a pus din nou pe Facebook 20 de fotografii cu liste ale proiectelor locale de canalizare sau reţele de apă potabilă, desfăşurate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, al Ministerului Agriculturii. Lia Olguţa Vasilescu scrie că “Peste 1700 de km de rețea de apa, in mediul rural, a fost construită doar in ultimii doi ani și doar pe fonduri de la Ministerul Agriculturii, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală“. Potrivit postării de pe Facebook a Liei Olguţei Vasilescu, în care aceasta prezintă cu liste şi tabele fotografiate că “peste 1700 de km de rețea de apa, in mediul rural, a fost construită doar in ultimii doi ani și doar pe fonduri de la Ministerul Agriculturii, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală”, aceste proiecte fac parte din submăsura 7.2 numită “Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică – infrastructură de apă/apă uzată“, scrie Edupedu.



Fondurile europene nu acoperă nici jumătate din necesarul uriaş de investiţii pentru dezvoltarea ţării, care este codaşa Europei la autostrăzi şi căi ferate. În cele ce urmează vom demonta cinci mituri care circulă despre finanţarea infrastructurii de transport. Acest lucru este adevărat dacă ne raportăm la situaţia din trecut, când România a pierdut 2 miliarde de euro din fondurile europene destinate infrastructurii de transport în perioada de programare 2007-2013. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în actuala perioadă de programare, 2014 – 2020. Ministrul Fondurilor Europene Rovana Plumb declara la începutul lunii noiembrie că "pe infrastructură, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, alocarea României pentru transport este de 5,8 miliarde de euro, din care avem contracte încheiate de 4 miliarde de euro. Din cele 4 miliarde de euro, care înseamnă şi proiecte noi şi fazate, s-a tras un miliard de euro", potrivit Economica În absenţa bugetelor de reînzestrare a Armatei, bugetul general consolidat ar fi consemnat scăderi de 20-25% la capitolul cheltuieli de capital, continuând tendinţa de a consemna an de an noi minime istorice din acest punct de vedere. Premierul Viorica Dăncilă anunţa la sfârşitul lunii octombrie că investiţiile statului din primele nouă luni din 2018 au consemnat creşteri de peste 25% faţă de anul anterior. “Execuţia bugetară pe primele nouă luni arată atenţia acordată investiţiilor şi onorării angajamentelor Guvernului de a creşte veniturile populaţiei”, a spus premierul la începutul unei şedinţe de Guvern, potrivit Curs de guvernare. Tineri care vor să pornească o afacere pot găsi finanțare pentru ideile lor la evenimente care îi aduc față în față cu investitorii într-un mod inedit. În București, câțiva tineri antreprenori au participat la o sesiune de întâlniri maraton, asemenea celor matrimoniale. Puși în fața investitorilor, au avut la dispoziție doar 5 minute să îi convingă să le dea zeci de mii de euro. În 5 minute, câțiva tineri și-au prezentat prin rotație afacerile unor investitori exact ca la întâlnirile pe repede-înainte. Doar că de dată asta nu a fost nimic romantic, ci dimpotrivă. Au încercat să obțină finanțări de până la 100.000 de euro, potrivit Stirile ProTv.



Prognoza de toamnă a Comisiei Europene indică o creştere accelerată a datoriei publice, care va depăşi procentul asumat de Guvern, şi o depăşire a deficitului bugetar, acestea fiind cauzele creşterii salariilor şi pensiilor din ultimul timp. Concret, Comisia Europeană estimează o creştere economică de numai 3,6% pentru acest an, o scădere accentuată a consumului privat (indice pe care se baza până nu de mult creşterea economică), o creştere continuă a importurilor în raport cu exporturile, adică o majorare a deficitului comercial, dar şi o continuă creştere a preţurilor, inflaţia fiind estimată să ajungă la 4,3% în acest an, potrivit Adevarul.