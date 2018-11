Business report: Nora deputatului PSD Iulian Iancu este oficial angajată a ANRE, instituţie pe care Iancu a anchetat-o; Domeniile cu cele mai multe locuri de muncă, până în 2030: România va avea nevoie de peste 150 de mii de profesori; Un nou lanț de cinematografe intră în România

National Bank of Greece va aştepta îmbunătăţirea condiţiilor de pe pieţe pentru a merge înainte cu vânzarea Ethniki Insurance şi a filialelor pe care le mai are în Balcani. Conducerea băncii constată că este dificil să vândă în condiţii avantajoase şi la un preţ satisfăcător filialele din România şi FRI Macedonia. În afară de 75% din Ethniki Insurance, planul obligă NBG să vândă filiala Banca Românească din România, cota de 35% deţinută la Stopanska Banka din FRI Macedonia şi filiala din Cipru. În curând va începe cea de-a doua încercare de vânzare a Băncii Româneşti pentru care s-au prezentat deja candidaţi. Urmează în lunile martie-aprilie demersuri pentru lichidarea participării la banca macedoneană, cu scopul principal obţinerea unui preţ satisfăcător, potrivit Sofokleous In , citat de Rador.