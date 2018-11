Business report: Apare primul bloc de apartamente din România cu pistă de alergare pe acoperiş; Oraşul care va fi, pentru un an, Capitala antreprenoriatului românesc; România TV, primul talk-show "pe țară". Gâdea, primul la orașe. Numerologia, prima pe publicul comercial.

Conducerea Băncii Națională a României se arată preocupată de scăderea investițiilor în economie, lucru ce ar putea afecta echilibrele interne și externe ale țării. Totodată, BNR vede o accelerare a economiei peste potențialul real de creștere în 2019, însă sub incertitudinile riscurilor din piața muncii și a celor din politica fiscal-bugetară. BNR a menținut, la ultima ședință de politică monetară, rata dobânzii cheie la 2,5%. În minuta ședinței, membrii Consiliului de Administrație se arată preocupați de scăderea investițiilor, inclusiv a celor străine directe, și de deteriorarea balanței de plăți. Banca centrală observă că actuala prognoză indică o încetinire ușor mai modestă a creșterii economice în 2018 decât cea previzionată anterior și o reaccelerare a expansiunii economice peste ritmul potențial în 2019, scrie Profit. Noutatea proiectului este pista de alergare care va fi amenjată pe acoperiş, fiind astfel a doua clădire din ţară cu acest serviciu, după clădirile de birouri construite în Politehnică de Skanska, acolo unde va fi amenajată prima astfel de pistă. Central District 4 Elemente se va construi pe un teren de aproape 4.600 de metri pătraţi pe strada Fizicienilor nr. 7, şi va avea 194 de apartamente în două blocuri. Pe acoperişul unuia dintre blocuri va fi amenajată şi o pistă de alergare. Pe lângă apartamente, proiectul va avea şi o suprafaţă comercială de aproape 1.500 de mp. PUZ-ul pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie se află la Primărie în dezbatere publică, iar Azoiţei estimează că va obţine autorizaţia de construcţie în primul trimestru al anului viitor. Terenul a fost cumpărat în primăvara acestui an, de la o companie turcească de investiţii imobiliare, iar finalizarea locuinţelor este prevăzută pentru august 2020, scrie Economica.



Ca să stabilească ce costuri are o familie cu doi copii de vârste diferite, pentru a avea un trai decent, autorii unui studiu susținut de Fundația Friedrich Eberth Stiftung au elaborat o cercetare complexă în care au inclus, printre altele, prețurile pentru alimente și pentru îmbrăcăminte. Hainele unui copil pentru sezonul rece costă, în prețuri reale practicate de două mari centre comerciale de profil, peste 483 de lei pentru câte o pereche/o bucată din fiecare piesă de îmbrăcăminte, potrivit lucrării citate. Bugetul pentru îmbrăcăminte și încălțăminte este calculat pe un întreg coș de produse pentru familia luată în calcul. Am desprins din acest buget anual doar partea care arată garderoba de iarnă. Au fost vizate obiectele vestimentare folosite în mod curent. Nu sunt luate în calcul accesoriile sau hainele pentru ocazii speciale, scrie Edupedu. Consiliul IMM-urilor din România (CNIPMMR) în parteneriat cu Asociaţia Municipiilor din România (AMR) au desemnat ieri, 12 noiembrie, în cadrul Galei AMR, primul municipiu care va deţine titlul de „Capitala antreprenoriatului românesc 2019“, pentru o perioadă de un an. Iniţiativa a vizat o competiţie între municipiile din România care au o viziune antreprenorială de excepţie, indiferent de dimensiunea şi prosperitatea acestora. Brăila, din cei 8 aplicanţi, dispune de planul de acţiune cel mai performant şi orientat spre viitor, spun oficialii. În analiza dosarelor de candidatură s-au luat în calcul atât situaţia mediului antreprenorial din prezent, cât şi propunerile viitoare de îmbunătăţire a mediului de afaceri local, punându-se accent pe o serie de criterii precum: infrastructura de business, existenţa unor programe de susţinere a antreprenoriatului, nivelul atragerii de companii valoroase în municipii, existenţa unor scheme locale de ajutor de minimis pentru antreprenori sau numărul de branduri româneşti existente în municipiu, scrie Adevarul. Gusturi diferite pentru dezbateri în funcție de public: la nivel național, prima a fost o emisiune de pe România TV, la orașe, a fost Mihai Gâdea. Pe publicul comercial, un talk-show cu numerologie, horoscop și leacuri naturiste. România în 60 de minute (România TV) a fost cel mai urmărit talk-show al lunii octombrie, la nivelul întregii țări, cu o medie de 496.000 de telespectatori, într-o ușoară creștere față de luna septembrie. La orașe, talk-show-ul de pe România TV a ocupat locul doi, iar pentru tinerii din mediul urban a fost doar pe locul șase în topul preferințelor. Emisiunea lui Mihai Gâdea a fost cea mai urmărită emisiune în mediul urban. Sinteza zilei, de pe Antena 3, a obținut o medie de 300.000 de telespectatori. Tot sinteza zilei s-a poziționat pe locul trei pe național și locul doi pe comercial, scrie Pagina de media.

Investițiile românești în active productive sunt departe de a fi ținut pasul cu creșterea economică bazată pe consum. Ponderea formării brute de capital fix (FBCF) în produsul intern brut (PIB) a înregistrat cea mai mare scădere din regiune, din 2008 încoace, mai mare decât cea a Greciei, în condițiile în care aceasta a fost la un pas de faliment și abia a ieșit din recesiunea tehnică. În schimb, România continuă să aibă cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, chiar și după ajustarea acesteia de la 6,9% anul trecut, la mai puțin de 4%, potrivit estimărilor independente pentru acest an, potrivit Curs de guvernare.



Fondurile europene vor finanța extinderea plajelor de pe litoralul românesc al Mării Negre. Practic, în urma investițiilor efectuate cu ajutorul banilor de la UE, suprafața României va crește cu câteva milioane de metri pătrați. Constanța se mândrește de câțiva ani cu o plajă lată, nouă, acolo unde pe vremuri stăteau doar câțiva bolovani și o mulțime de buruieni între construcții și apa mării. Peste alți câțiva ani, mai multe zone de pe litoralul Mării Negre se vor putea lăuda cu plaje de dimensiuni impresionante în urma unor investiții finanțate cu sute de milioane de euro de Comisia Europeană. Proiectul „Reducerea eroziunii costiere Faza a II-a (2014-2020)”, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), a fost semnat la finalul săptămânii trecute de membri ai guvernului și directorul general al Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR), beneficiarul proiectului, potrivit Euractiv.