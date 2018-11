Business report: Preţurile din România, la 48% faţă de media UE, din perspectiva consumului individual efectiv; Romgaz scoate mai mult gaz şi face mai mulţi bani, statul îi taie din profit şi îi goleşte conturile; Masinile poluante ar putea fi interzise in centrul Bucurestiului incepand cu 15 martie 2019

In primul rand, depinde de domeniul de utilizare preponderent – urban, periurban sau pe distante lungi. In al doilea rand, depinde de importanta acordata de proprietari beneficiilor economice pe termen scurt si lung. Si probabil doar in ultimul rand depinde de “constiinta ecologica” a fiecaruia si de realizarea ca masa emisiilor poluante degajate in atmosfera oraselor, pe durata vietii unui automobil echipat cu motor cu ardere interna, este aproximativ egala cu cea a automobilului, scrie 24auto.ro

In proiectul initiat de Lucian Iliescu (PMP) se mai arata ca, o data ce vom intra in 2022, circulatia autovehiculelor poluante va fi interzisa in toata Capitala, necontand daca acestea sunt inmatriculate in Bucuresti. De altfel, din 2022, daca proiectul este validat, nu va fi permisa nici circulatia automobilelor Euro 3 si Euro 4 prin centrul Capitalei, interdictie care va acoperi intreg teritoriul Bucurestiului in anul 2025, potrivit wall-street.ro