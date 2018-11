Business report: Finanțele "au jumulit" de bani companiile de stat pentru a acoperi miliardele necolectate la TVA și accize; Sărăcia s-a mutat, în România, de pe pensionari și șomeri pe copii; Producţia de cereale a anului: România a ajuns pe locul trei în Europa, devansând Polonia

Prin comerţ, lanţurile industriale de aprovizionare, reglementarea afacerilor şi investiţii, soarta Europei Centrale şi de Est este acum mai strâns legată de Europa Occidentală, mai ales de Germania, decât în oricare alt moment din epoca post-1945. Dar un mediu juridic fiabil şi accesul neîngrădit la piaţa UE rămân printre cele mai bune atuuri ale regiunii pentru continuarea atragerii de investiţii străine. Din acest motiv, nu ar fi înţelept să ignorăm tensiunile est-vest, care s-au acumulat în UE, în ultimii cinci ani.cel puţin până când îşi fac curăţenie în aceste zone. Deja ele fac obiectul unor proceduri disciplinare care, dacă ar fi urmate în totalitate, ar putea duce la suspendarea drepturilor lor de vot la nivelul UE. Între timp, ţările care aspiră la aderarea la UE, cum ar fi Albania şi Serbia, ar putea rămâne pentru totdeauna într-un cerc ultra-periferic, potrivit Rador care citează Financial Times

Guvernul s-a resemnat pentru acest an cu încasări cu aproximativ 2 miliarde de lei mai mici la TVA față de cât și-a propus la începutul anului, iar la accize cu 1,24 miliarde de lei sub țintă, potrivit proiectului de rectificare bugetară propus de Ministerul Finanțelor. Eșecul la recuperarea restanțelor la TVA și accize a fost compensat pe final de an cu o "curățare" agresivă de toți banii posibili a companiilor de stat, care rămân astfel fără fonduri de investiții, potrivit Profit.ro