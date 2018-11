Business report: Ministerul Justiţiei recunoaşte că nu mai are bani pentru avocaţii din oficiu. Datoriile sunt de 690.000 de euro; Mitul chiriilor mari la Alba Iulia de 1 Decembrie. Care sunt prețurile reale; Viitorii constructori ai autostrăzii Braşov – Comarnic, momiţi cu condiţii mai uşor de îndeplinit

Ministerul Justiţiei a răspuns Uniunii Naţionale a Barourilor din România după ce instituţia s-a plâns că nu a primit banii necesari plăţii onorariilor avocaţilor din oficiu. Ministerul nu are cei 690.000 de euro să plătească şi aşteaptă rectificarea bugetară pentru a primi aceşti bani de la Ministerul de Finanţe. Au primit de la Ministerul Finanţelor mai puţini bani decât era necesar încă de la începutul anului, prin Legea bugetului de stat pe 2018. Ministerul Justiţiei a plătit deja UNBR în contul onorariilor avocaţilor din oficiu suma de peste 8 milioane de euro, scrie Economica.



Albaiulienii visează să facă bani în trei zile cât nu pot face într-o lună. Chiriile scumpe pentru turiștii Zilei Naționale sunt reale, clienții însă nu prea. În topul visătorilor se află proprietarul unui apartament în M-uri, blocurile cu cea mai bună vizibilitate la evenimentele dedicate Unirii, inclusive la parada militară. Acesta a cerut 3200 de euro pentru trei zile de cazare în apartamentul său, însă nu l-a sunat nimeni. La fel s-a întâmplat și în alte cazuri. Oamenii cer între 250 și 1500 de euro pentru trei zile, în funcție de zonă și suprafața locuinței, scrie G4media Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) a relaxat condiţiile pe care constructorii viitoarei autostrăzi le au de îndeplinit, modificând două dintre cerinţe. Una dintre modificări vizează extinderea perioadei în care firmele au încheiat un PPP sau au construit autostrăzi. Astfel, dacă iniţial se solicita „contract întocmit de Parteneriat Public-Privat şi/sau execuţia de construcţii în infrastructura rutieră, similare cu cele supuse procedurii de atribuire în ultimii 5 ani”, acum se cere „în ultimii 10 ani”, citeaza Adevarul. Rapoartele de audit intern ale instituţiilor publice scot la lumină nereguli grave: de la servere și echipamente IT insuficiente, uzate moral și fizic, computere fără antivirus performant, management prost al parolelor de acces la servere, lipsa planurilor de recuperare a datelor în caz de dezastru, până la nereguli în domeniul achiziţiilor publice, al angajărilor la stat, precum şi în departamentele financiar-contabile ale instituţiilor publice, reiese din "Raportul special privind activitatea structurilor de audit public intern de la nivelul autorităților administrației publice centrale", făcut public recent de către Curtea de Conturi, potrivit Economica. Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat că bugetul Administraţiei Prezidenţiale arată „foarte bine”. „Cu siguranţă, arată foarte bine bugetul dânşilor. Nu am la mine informaţia finală, dar ştiu că, dacă nu mă înşel, au cerut colegii de la Administraţia Prezidenţială aproximativ 10 milioane (...) la a doua rectificare, cred că am alocat undeva şase, şase spre şapte, dacă nu mă înşel. Nu am exact cifra acum, dar o să o vedeţi postată oficial”, a explicat Teodorovici, potrivit Digi24. Perioada de timp petrecută de europeni într-o zi pentru cumpărături și servicii personale (precum vizita la doctor sau la coafor) variază între 17 minute pe zi în România și 35 de minute în Germania, arată un sondaj efectuat în rândul a 15 state membre ale Uniunii Europene între 2008 și 2015, arată datele publicate vineri de Eurostat. De asemenea, doar 29% din populația intervievată în România a declarat că a făcut cumpărături sau a folosit serviciile persoanale în timpul zilelor în care a fost efectuat sondajul, față de 50,8% din populația din Finlanda, scrie Profit.ro. Grațiela Gavrilescu, ministrul mediului, spune că în două săptămâni va fi finalizat proiectul de act normativ care va reglementa noua taxă auto. „Vom reuși să finalizăm și să spunem: așa se va întâmpla pentru fiecare autovehicul în parte, dar nu va fi taxă. Vor fi niște contribuții care să ducă cu gândul efectiv la poluare, adică poluatorul să plătească, cel care are o mașină mai veche să plătească ceva, cine are hybrid are și el un cuantum de plătit. Undeva peste două săptămâni, înainte ca bugetul de stat să fie aprobat de Parlament, noi o să trebuiască să finalizăm și să ne și prezentăm public cu forma finală, astfel încat ea să fie supusă dezbaterii publice”, a declarat ea, potrivit Euractiv. Cel mai mare parc al Capitalei are statut de monument istoric, iar acest proiect are nevoie inclusiv de un aviz de la Ministerul Culturii. În tot acest timp, cei care se opun lucrărilor, spun că în Herăstrău ar fi multe alte priorităţi: de la alei găurite sau crăpate, până la malurile surpate ale lacului. Instituţia a cerut Primăriei 11 milioane de euro şi a promis că va moderniza Herăstrăul, însă doar în privinţa lămpilor, care nu ar mai respecta standardele tehnologice, pentru că ar emite vapori toxicii şi ar consuma prea mult, potrivit Stirile Protv.