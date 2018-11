Business report: Bitcoin şi monedele virtuale, în cădere liberă. La un an de la frenezia cripto, bula s-a spart; Săracii Europei. O treime dintre români nu îşi permit un autoturism; Cum pot verifica angajaţii ce taxe le plătesc angajatorii

Criptomonedele au intrat, de câteva zile, în cădere liberă. După ce se stabilizase, timp de mai bine de şase luni, peste pragul de 6.000 de dolari, Bitcoin s-a prăbuşit, în ultima săptămână, la mai puţin de 4.400 de dolari. Celelalte monede virtuale urmează acelaşi trend: Ethereum, a doua cea mai populară alternativă, a picat de la peste 200 de dolari la sub 130 de dolari.Încă nu se poate vorbi despre o criză a criptomonedelor, poate cel mult de un "crash", iar motivele sunt complexe şi, ca de obicei în lumea criptomonedelor, sunt determinate de jocul percepţiilor, şi nu de valoarea "banilor" virtuali, potrivit Economica În anul 2017 doar 7% din populaţia Uniunii Europene nu îşi permitea un autoturism, însă în România procentul era de peste patru ori mai mare, în condiţiile în care 29,8% din populaţia României era în situaţia de a nu îşi permite un autoturism, arată datele publicate sâmbătă de Eurostat.Alte state membre UE unde mai mult de o cincime din populaţie nu îşi permite un autoturism sunt Bulgaria (20,6%) şi Ungaria (20,1%), scrie Agerpres. La polul opus, ţările membre UE în care cel mai mic procent din populaţie nu îşi permite un autoturism erau: Cipru şi Malta, urmate de Luxemburg, Italia şi Franţa, citeaza Digi24. Angajaţii din România pot afla rapid de la ANAF dacă angajatorii le-au plătit taxele, în contextul în care majoritatea dărilor sunt reţinute la sursă, iar angajatul nu vede decât ce primeşte „în mână“.Este necesară o simplă înrolare în serviciul Spaţiul Privat Virtual. Sistemul permite angajaţilor să obţină rapid de la ANAF informaţii privind sumele declarate de angajatori referitoare la impozit pe venit, contribuţii la asigurări sociale (CAS) şi contribuţii la asigurări sociale de sănătate (CASS), potrivit Adevarul. Procentul studenților români care învață la facultățile din România, aflați în ciclul I, învățământ universitar de licență, care plătesc taxe la facultate este de 37,5%, potrivit celui mai recent raport ”National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2018/19”. Pe de altă parte, dintre cei aflați la master, 25% sunt la studii cu taxă, arată datele Eurydice. Cuantumul taxelor și numărul exact al celor care le plătesc, plus care sunt cele mai mari taxe din România, pe domenii, puteți vedea în articol. Sistemul de învățământ superior de la noi presupune, pentru ciclul I de licență, organizare pe mai mulți ani în funcție de domeniul studiilor, scrie Edupedu. Piața auto crește din punct de vedere al livrărilor, în contradicție cu înmatriculările. Practic, datele analizate de Profit.ro acoperă, ca și cum n-au existat, urcările și scăderile cauzate de introducerea WLTP. Potrivit datelor furnizate de APIA (Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile), livrările de autovehicule din luna octombrie, pe piața românească, s-au ridicat la 18.274 unități, fiind cea mai bună lună octombrie din ultimul deceniu. Față de luna similară din 2017, volumul a crescut cu 19,5%. Totalul pe primele 10 luni se ridică la 153.105 unități, cu 20,1% mai multe decât anul trecut, de asemenea un record pentru ultimul deceniu, potrivit Profit.ro. Ce înseamnă o datorie externă mare? Depinde: depinde cum o mânuiești, ce faci cu ea, care e calitatea creșterii economice pe care o contrapui calendarului de plăți. Și mai depinde de credibilitate: consecvența politicilor și ritmul reformelor structurale. Să ne uităm din acest punct de vedere la situația României, în contextul nu doar european, ci și mondial. Un mare economist român spunea că singurul loc unde statistica nu poate să cosmetizeze adevărul este în conturile externe: datoriile contractate pe plan internațional sunt clare pentru toată lumea, scrie Curs de guvernare. Începând cu anul trecut, firma românească de construcţii s-a înscris la mai multe licitaţii lansate de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Printre contractele vizate de către constructorul român se află mari proiecte de infrastructură precum Autostrada Sibiu – Piteşti, Autostrada de Centură Bucureşti (A0), Drumul Expres Craiova – Piteşti şi centurile Capitalei şi Timişoarei. CNAIR a anunţat câştigători pentru majoritatea proiectelor menţionate, exceptând Autostrada Sibiu – Piteşti, potrivit Economica.



În 1992, Elveţia, ţara referendumurilor pentru orice, refuza să adere la Spaţiul Economic European, anticamera Uniunii Europene, iar ţara cantoanelor a rămas o insulă de prosperitate într-o Europă care a fost lovită de criză. La întrebarea de ce nu este Elveţia stat membru a răspuns într-un interviu şi Andeas Gross, proeminent om politic şi universitar elveţian: Motivul este istoria. Europa a trecut peste trei războaie. Elveţia a supravieţuit singură. Europa şi ceilaţi au eşuat, tot singuri. De aceea am învăţat că trebuie să cooperăm pentru a ne proteja. În momentul acesta Elveţia crede ca poate face totul singură, scrie Capital.