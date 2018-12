Business report: Consumul de electricitate se apropie de recordurile din iarnă, din cauza frigului; Guvernul Dăncilă reînvie comerțul comunist centralizat: Ministerul Agriculturii înființează o rețea de magazine de stat; Ce bugetari vor primi 14 salarii pe an şi 5.000 de euro pentru locuinţă

Din cauza temperaturilor scăzute, consumul de energie electrică e depăşit, în fiecare din ultimele trei zile, pragul de 9.000 MW, în orele de vârf, caracteristic pentru perioadele de iarnă, deşi, calendaristic, iarna încă nu a început. În seara zilei de joi, 29 noiembrie, în jurul orei 18.00, consumul de energie electrică al României era de 9.487 MW, apropiat de recordurile înregistrate în primăvara acestui an la sfârşitul iernii, când România a trecut printr-o perioadă de ger, potrivit Economica. Guvernul va adopta azi, în ședința solemnă de la Alba Iulie, o hotărâre prin care înființează o nouă firmă de Stat, numită Societatea Națională “Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A, potrivit ordinii de zi a Executivului. Noua firmă, la care acționar va fi Ministerul Agriculturii. Inițiativa guvernului vine pe fondul întoarcerii accentuate către o economie tot mai etatizată: de la înființarea de către Primăria București a 22 de firme și până la apariția Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții, care își propune să înființeze companii controlate de stat, potrivit G4media. O anumită categorie de bugetari va primi din partea statului 14 salarii pe an, dar şi până la 5.000 de euro pentru locuinţă, în timp ce toate creşterile salariale prevăzute în legea salarizării vor fi implementate din 2020, în loc de 2022.Guvernul României a încheiat un acord cu Federaţiile Sindicale Reprezentative din Învăţământ, prin care Executivul se angajează să ia măsuri de sprijinire a educaţiei, în concordanţă cu rolul prioritar al acestui domeniu, prevăzut în Programul de Guvernare. Acest acord a fost adoptat joi, prin memorandum, în şedinţa solemnă de Guvern de la Alba Iulia, potrivit Adevarul.



În studiul intitulat ”Politica financiară” se scrie: ”Din cauza stărei excepționale în care se găsea Europa și care ne angaja și pe noi, întocmirea bugetului pe exercițiul 1916/1917 se face cu mari economii, excepție făcînd Ministerul de Război căruia i se adugă un plus de 29,488 miliarde lei”. Chiar și în aceste condiții, bugetul inițial era construit cu un excedent de 5,45 milioane lei. Din studiu înțelegem că odată cu intrarea în război a României, finanțele statului se schimbă complet- ”Orice activitate internă cu caracter comercial înregistta regrese. Comerțul exterior a încetat a mai fi în cadrul preocupărilor economice de Stat”. În aceste condiții, Statul apelează masiv la împrumuturi care să acopere deficitul, potrivit Curs de guvernare.



Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 2021-2030, document elaborat de Ministerul Energiei, pe care România îl va trimite Comisiei Europene, arată că ţara noastră îşi asumă o ţintă de 27,9% - ponderea globală a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie, la orizontul anului 2030, conform documentului postat pe site-ul Ministerului.Graficele care însoţesc Planul arată că, procentual, ponderea regenerabilelor va creşte constant până în anul 2025, urmând ca ea să scadă uşor până la cele 27,9% din consumul total naţional de energie în 2030, potrivit Economica.



Traficul infernal din nordul Bucureștiului ar mai putea fi ușurat o dată cu lărgirea șoselei Fabrica de Glucoză, care urmează să preia un aflux important de autoturisme din ieșirea de pe autostrada A3. Breteaua de acces la Șoseaua București-Ploiești este o lucrare prognozată a fi dată în folosință în viitorul apropiat. Situația în sine este însă paradoxală, pentru că valoarea care va fi plătită pentru exproprierea terenurilor la operațiunile de lărgire pe Șoseaua Fabrica de Glucoză este aproape dublă decât lucrarea propriu zisă de infrastructură. Numai despăgubirile pentru exproprierea terenurilor unde se vor desfășura demolările și lucrările de lărgire ale Șoselei fabrica de Glucoză costă 22 de milioane de euro, scrie Libertatea.



Grupul austriac Raiffeisen Bank International vrea să crească în Europa Centrală și de Est, România fiind una dintre piețele vizate, potrivit directorului general Johann Strobl, care precizează că vânzarea operațiunilor din Polonia a generat suficient capital pentru achiziții. “În urma vânzării din Polonia, rata capitalului este la un nivel la care putem să ne uităm la un lucru, sau altul”, a spus Strobl la o conferință pe teme economice, în replică la o întrebare privind planurile de achiziții ale grupului, scrie Profit.ro



Compania Nera Computers SRL ar fi trebuit să implementeze un proiect de cercetare de 4,1 milioane de lei prin Programul Operaţional de Competitivitate 2014-2020, însă nu a putut să-l ducă la bun sfârşit. Potrivit raportărilor făcute pe Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, compania ieşeană Nera Computers a reziliat un contract de 4,1 milioane de lei cu finanţare europeană. Motivul invocat de reprezentanţii companiei viza faptul că nu s-a reuşit contractarea de personal calificat pentru dezvoltarea unei soluţii IT de protejare a confidenţialităţii datelor de pe dispozitivelor mobile, scrie Adevarul.