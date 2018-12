Business report: Guvernul dă unde verde angajatorilor să aducă în ţară 13.500 de noi lucrători extracomunitari în 2019 ca să acopere deficitul de pe piaţa muncii; Primul drum chinezesc din România a picat. Ultima secţiune rămasă la două benzi din Centura de Nord a Capitalei a rămas fără constructor; Fosta RATB va introduce plata cu cardul bancar în vehicul.

Angajatorii vor putea aduce la muncă în ţara noastră maximum 13.500 de noi lucrători extracomunitari, în cursul anului 2019, a propus recent Guvernul, printr-un proiect de hotărâre consultat de Economica.net. E al doilea an consecutiv în care Guvernul recunoaşte că deficitul de forţă de muncă din România poate fi acoperit cu angajaţi din afara Uniunii Europene. Informaţia vine în contextul în care circa 4 milioane de români au ales să emigreze, iar importul de forţă de muncă extracomunitară e restricţionat anual de Guvern, scrie Economica.

Secretariatul General al Guvernului a mai achiziţionat la final de an, pe lângă cele 100 de agende personalizate în valoare de 750 de lei bucata, şi 140 de „coşuri tradiţionale”, investiţia ridicându-se la 10.000 de euro. Coşurile conţin, printre altele, miere de albine, palincă, zacuscă cu somn şi cozonaci cu stafide. Potrivit portalului de achiziţii publice, Secretariatul General al Guvernului (SGG), condus de fostul judecător CCR Toni Greblă judecat în prezent pentru fapte de corupţie, a achizţionat recent şi 140 de coşuri tradiţionale în valoare de 47.180 de lei, mai exact 337 de lei bucata, scrie Adevarul. Societatea de Transport București (STB) se pregătește să introducă, de anul viitor, plata călătoriilor cu orice card bancar direct la aparatele de taxare electronică din mijloacele de transport, au declarat surse avizate pentru Profit. Costul călătoriei va fi însă mai mare dacă este achitat cu cardul bancar, contactless, la un preț care urmează să fie stabilit. “Actuala conducere a STB discută introducerea acestei facilități de plată. Discuțiile sunt avansate și, cel mai probabil, plata cu orice card bancar va fi introdusă în primele luni ale anului viitor. Prețul unei călătorii achitate cu cardul bancar va fi mai mare, ca și în cazul achitării călătoriei prin SMS”, au spus sursele.Ultima secţiune rămasă la două benzi din Centura de Nord a Capitalei a rămas fără constructor. După ce în februarie i-a declarat câştigători pe chinezii de la Sinohydro pentru lărgirea la patru benzi a Centurii Bucureşti între DN2 şi A2, CNAIR i-a descalificat în noiembrie, în urma reevaluării ofertei. Astfel, ultima secţiune din Centura de Nord a Capitalei care mai trebuie modernizată încă nu are un constructor. Ar fi fost primul drum construit de o companie chineză în România.După ce au pierdut licitaţia pentru mega-podul de la Brăila, chinezii nu au avut noroc nici la Centura Bucureşti, scrie Economica. Acolo unde locuitorii unui stat cheltuie procente mai mari din bugetul familiei pentru Educației, înseamnă că statul și autoritățile nu își respectă misiunea de a oferi educație de calitate gratuită. România este pe locul al treilea în Europa, cu 2,1% din cheltuielile de consum alocate în 2017 Educației, potrivit Eurostat. Înaintea noastră sunt Cipru (2,7%) și Irlanda (2,6%). Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în trimestrul 4 din 2017, cheltuielile de consum ale unei gospodării (formate în medie din 2,6 persoane) erau de 2.186 de lei pe lună. Din acestea, pentru Educație au fost alocați 8,19 lei, reprezentând 0,4% din total. Pe medie, 2,1% din cheltuieli, cât a fost alocarea medie pentru Educație în bugetul fiecărei familii pe întreg anul 2017, înseamnă o sumă de 40 de lei pe lună, scrie Edupedu. Analiștii estimează că în 2019 prețurile locuințelor vor stagna sau, cel mult, vor înregistra ușoare creșteri, urmând ca până în 2022, în marile orașe, preţurile să ajungă la valori mai mari, în special în zonele cu cel mai mare potenţial de dezvoltare economică. Cel puţin asta arată un studiu de piață realizat de RE/MAX în parteneriat cu Imobiliare.ro Media prețurilor cerute pentru locuinţe în Cluj-Napoca a trecut în acest an de 1.500 euro/mp, Capitala Transilvaniei fiind cel mai scump oraş din ţară. La nivel general, 2018 a adus după sine o ușoară apreciere a prețurilor locuințelor și un număr total de tranzacții mai mic față de 2017, cel puțin până la acest moment, scrie Actual de Cluj.



Anul acesta, oferta de vânzare a terenurilor agricole din Dolj nu a fost la fel de mare ca în anii anteriori, semn că proprietarii de terenuri nu se mai înghesuie să vândă ca în alţi ani. Preţurile terenurilor arabile variază foarte mult de la o zonă la alta, chiar în interiorul judeţului. Aşadar, în zonele din sudul judeţului, acolo unde solul este foarte bogat în nutrienţi şi deosebit de productiv, hectarul de teren s-a vândut la cele mai mari preţuri, în schimb în partea de nord, unde există zone colinare, iar terenul nu este aşa de productiv, preţurile sunt destul de mici pe hectarul de teren, scrie Gazeta de sud. Scurt exercițiu de memorie: anii 2002-2003, facturi mari, convorbiri scurte. Accesul la internet pe mobil era un lux, iar modelele de telefoane inteligente puteau fi numărate pe degetele de la o mână. Între timp, rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă la nivelul populației a depășit 100%, iar în paralel s-a dezvoltat și un segment nou, al accesoriilor, es­ti­mat de jucători la peste zece mili­oane de euro în 2017. La o distanță de 15 ani, piața de telecom este într-o continuă miș­care, fiind împărțită între operatorii care oferă servicii de telefonie, retaileri și distribuitori. Înființată încă din 1997, Avenir Telecom România, filiala locală a grupului francez Avenir Telecom, a trecut prin toate etapele pieței, de la libe­ra­li­zare până la maturizare, potrivit New Money.