Business report: Transgaz a scos la licitaţie şi conducta care aduce gazele din Marea Neagră; Ucrainenii îşi abandonează rablele în România. Cum câştigă mii de euro din această afacere; Volkswagen a ales Turcia pentru noua fabrică, în detrimentul României și Bulgariei

Ministerul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, la Digi24, că cele 10 miliarde de euro care vor fi alocate pentru fondul de investiții pentru finanțarea proiectelor inițiate de administrațiile locale vor fi administrate în comun de către MFP și Comisia Națională de Prognoză. ”Este o conlucrare între Ministerul de Finanțe și Comisia Națională de Prognoză. Noi avem la MFP comisia de autorizare a împrumuturilor locale, cei de la CNP stabilesc prioritățile pentru care se pot finanța astfel de proiecte, deci este un mecanism comun”, a declarat Teodorovici, scrie G4media. Transgaz a lansat în Sistemul Electronic de Licitaţii Publice "execuția conductei de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre – Podişor (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)", adică ţeava prin care vor intra în sistemul naţional de transport gazele din cel mai important perimetru din Marea Neagră, Neptun Deep, operat de ExxonMobil şi Petrom, asta dacă, evident, companiile vor lua decizia finală de a investi în extracţia gazelor. Contractul are o valoare cuprinsă între 1,36 şi 1,56 miliarde de euro, conducta ar trebui construită în doi ani, iar Transgaz aşteaptă oferte până la data de 15 februarie, potrivit Economica. O lege votată recent de parlamentul din Ucraina umple România de rable. Şoferii ucraineni sunt obligaţi să plătească taxe şi impozite uriaşe de câteva mii de euro, pentru maşinile vechi aduse de Uniunea Europeană. Speriaţi, mulţi prefeă să le abandoneze la noi în ţară. Aşa că parcările şi terenurile virane din oraşele aflate în apropierea Ucrainei sunt pline şi riscă să devină cimitire de maşini. Aşa arată de aproape o lună şoselele de lângă Vama Siret, un adevărat cimitir al rablelor. Ucrainenii susţin că au fost nevoiţi să le abandoneze, potrivit Stirile Protv.



Grupul auto Volkswagen AG se pregătește să realizeze o investiție majoră în Turcia, ca parte a planului de extindere în Europa de Est, printre posibilele locuri anunțate anterior numărându-se România, Bulgaria și Turcia, informează publicația Haberturk.Pe 18 noiembrie, șeful grupului Volkswagen AG, Herbert Diess, declara că producătorul auto caută un loc pentru o nouă fabrică multibrand în Europa de Est, a cărei producție ar urma să înceapă după 2022, scrie Profit.ro



Dacă o persoană a absolvit o facultate și are o vechime în câmpul muncii mai mare de 1 an, nu beneficiază în mod automat de un salariu minim brut de 2.350 lei, dacă este încadrată în altă activitate decât domeniul în care a absolvit studiile superioare, spune consultantul fiscal Adrian Bența, într-o analiză trimisă Edupedu . Actul normativ care reglementează salariul minim brut garantat la plată, aplicabil de la 01 ianuarie 2019, corespunzător unei luni de muncă cu program normal, în medie de 167,333 ore, a fost publicat în Monitorul Oficial.După 22 de ani de la demararea reabilitării Tunelului Fileşti din Galaţi, CFR Infrastructură a redeschis vineri circulaţia prin acesta. Refacerea tunelului a început în 1996, dar lucrările s-au desfăşurat cu foarte mari întârzieri, din cauza lipsei finanţării. CFR a redeschis vineri, 7 decembrie, circulaţia în tunelul Fileşti de pe firul I al liniei CFR Bucureşti - Galaţi, a spus pentru Economica inginerul feroviar Aurel Ciotârcă, fost director al Regionalei CFR Galaţi.e doar 3% din teritoriul ţării, 13% din populaţie asigură 15% din forţa de muncă şi contribuie cu circa 28% din valoarea adăugată brută (VAB) creată în economia naţională, potrivit datelor centralizate la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Productivitatea implicită fiind aproape dublă faţă de media autohtonă. La polul opus, în zonele predominant rurale, care constituie peste două treimi din teritoriu şi concentrează 55% din forţa de muncă, se obţin rezultate economice la două treimi din productivitatea naţională. Cu toate acestea, aici se regăseşte cea mai mare parte a VAB pe categorii de teritoriu, scrie Curs de guvernare