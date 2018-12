Business report: Cel mai mare venit asigurat voluntar la pensie depăşeşte 50.500 de lei pe lună; Autostrada A3: nodul rutier de la Moara Vlăsiei, blocat cu parapeți de beton la doi ani de la începrea lucrărilor; România, ultima din UE la protecţie socială, dar pe locul cinci la ponderea cheltuielilor cu pensiile

Peste 3.300 de români s-au asigurat voluntar la pensie în cursul primelor nouă luni ale anului 2018, fie ca să obţină pensie pentru limită de vârstă, fie ca să-şi completeze venitul asigurat, folosit la calculul pensiei, au spus pentru Economica.net oficialii Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP). Cei mai mulţi au plătit contribuţia de asigurări sociale la salariul minim pe economie şi sunt din Bucureşti, Constanţa şi Argeş, reiese din datele trimise exclusiv pentru Economica.net de către CNPP. Cel mai mare venit lunar pe care un român şi l-a asigurat la pensie din proprie iniţiativă se ridică la 50.562 lei, au spus exclusiv pentru Economica.net oficialii Casei de Pensii. Omul e din Argeş şi achită Casei de Pensii peste 12.640 de lei lunar.Nodul rutier de la Moara Vlăsiei, care ar trebui să lege localitățile Moara Vlăsiei, Căciulați, Balotești de autostrada A3, nu a fost recepționat vineri odată cu inaugurarea nodului A3 – Șoseaua Petricani, arată Asociația Construim România (ASCORO). Mai mult, constructorii au montat noi parapeți de beton pentru a împiedica accesul localnicilor pe autostradă. Recepția parțială de vineri nu a inclus și acest nod rutier, în ciuda faptului că inclusiv comunicatul de presă al CNAIR anunța vineri că: „Astăzi, 14.12.2018, reprezentanții CNAIR au recepționat lucrările la sectorul de autostradă București – Ploiești, km 0+000 (Intersecție Petricani) – km 3+325, Nod Centură București și Nod Moară Vlăsiei, scrie asociația pe pagina sa de Facebook, potrivit G4media. omânia figurează pe ultimul loc între statele UE la ponderea cheltuielilor pentru protecţie socială în PIB, conform datelor publicate de Eurostat. Cu doar 14,6%, ne-am plasat sub ţările baltice şi Irlanda ( plasate la 15% -16%) şi la aproximativ jumătate din media înregistrată la nivelul Uniunii (28,2%). Ceea ce nu trebuie să ne mire prea mult, deoarece, din start, noi avem şi cea mai mică pondere a veniturilor bugetare în PIB. De altfel, scăderea fiscalităţii din ultimii ani a generat şi reducerea ponderii cheltuielilor sociale de la nivelul de 16,5% atins în anul 2011, potrivit Curs de guvernare. Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema ”100 de ani de la naşterea lui Radu Beligan”, din 14 decembrie. Potrivit BNR, caracteristicile monedei sunt următoarele: valoare nominală: 10 lei, metal: argint, formă: rotundă, diametru: 37 mm, greutate: 31,103 g, cant: zimțat. Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central, scrie Stirile ProTv. Funcţionarii publici şi personalul contractual ai Primăriei Cluj-Napoca vor avea salariile majorate de la 1 decembrie 2019, conform unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local care va fi dezbătut miercuri, 19 decembrie. Majorările sunt datorate creşterii salariului minim brut pe economie, conform hotărârii luate de Guvern la începutul lunii decembrie. În urmă cu câteva luni, în septembrie 2018, Primăria anunţa măriri de salarii, în urma cărora, de exemplu, primarul Emil Boc obţinea un salariu de aproape 22.000 de lei, care va rămâne neschimbat, scrie Adevarul.



Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) a publicat săptămâna trecută studiul de fundamentare pentru realizarea în Parteneriat Public Privat a mega – proiectului început de Nicolae Ceauşescu, prin care Bucureştiul urma să fie legat de Dunăre printr-o magistrală fluvială. Canalul va fi proiectat şi construit în cinci ani şi va costa în total 6,71 miliarde de lei, fără TVA, conform documentului oficial. Când va fi finalizat, bucureştenii vor putea merge în croaziere până în Delta Dunării sau chiar până la Viena. Proiectul Canalului Dunăre – Bucureşti face parte din lista proiectelor prin PPP promovate de către Guvernul Viorica Dăncilă, scrie Economica. CNAIR a atribuit prin licitație deschisă contractul pentru asigurarea obiectivelor pentru Autostrada A3 unei firme care în 2017 avea venituri totale sub valoarea actualei înțelegeri. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a atribuit firmei de pază Integra Guard un contract privind furnizarea de servicii de pază pentru Autostrada A3, București-Ploiești, cu o valoare estimată la 4,08 milioane de lei (880.000 euro), fără TVA, potrivit unui anunț publicat pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), scrie Profit.