Business report: Planul de aderare la zona euro – Firmele să fie capitalizate forțat de acționari sau radiate la cererea Fiscului; Promisiuni pentru profesori: Educația va primi 15% în plus în bugetul pe 2019; Firmele de construcţii, scutite de la plata contribuţiilor sociale în următorii 10 ani. Ce beneficii vor avea angajaţii

Statul ar trebui să modifice Legea societăților comerciale astfel încât Fiscul să fie persoana interesată care să poate cere dizolvarea societăților cu capital negativ, firmele nu are trebui să aibă posibilitatea de a distribui dividende dacă nu-și completează capitalul, iar cele care au timp de 3 ani cifra de afaceri zero sau capitaluri negative ar trebui radiate automat. O astfel de măsură, menită să crească disciplina la plată în economie, ar afecta patru din zece firme din piață, iar BNR estimează un necesar de capital de 153,8 miliarde de lei la finele anului trecut, scrie Profit. Ministrul Finanțelor a declarat de la Guvern că bugetul pe anul viitor pentru Educație va avea o creștere de 15% față de cel din 2018. Nu a precizat dacă această majorare va fi raportată la varinta finala, după cele două rectificări de anul acesta sau la cea inițială, de la începutul lui 2018. Potrivit lui Teodorovici, creșterea salarială din Educație va respecta Legea 153 din 2017, cu 25% majorare de la 1 ianuarie 2019 din diferenta rămasă între salariul actual și cel din 2022. ”Salariul pentru profesori și personalul din Educație va crește de la 1 septembrie 2020 cu ce era obligatoriu să crească în legea salarizarii din 2022. Deci practic devansăm acest termen”, a declarat Eugen Teodorovici, potrivit Edupedu. Firmele de construcţii vor fi scutite de la plata contribuţiilor sociale în următorii 10 ani, respectiv în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028, a anunţat marţi seară ministrul Finanţelor, Eugen Teodorivici. Potrivit ordonanţei prezentate de acesta, despre care a spus că va fi pusă în dezbatere publică pe site+ul ministerului în această noapte, nu vor luate, în calculul contribuţiilor datorate de firmele din costrucţii, veniturile din salarii realizate în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 de către persoanele fizice în baza contractelor de muncă încheiate cu firmele respective, scrie Adevarul. În situaţia în care Guvernul legiferează intenţia de plafona preţul la gaze iar Parlamentul va legifera, suplimentar, creşterea bazei de calcul pentru plata impozitului suplimentar, se ajunge la o situaţie absurdă din punct de vedere matematic şi economic: preţul de vânzare devine mai mic decât costurile companiilor care scot gazul, iar producţia de gaze a României ar trebui să înceteze. Calculele simple arată că adoptarea tuturor măsurilor fiscale anunţate de autorităţi nu pot decât să opreasă producţia de gaze naturale din România, pentru că aceasta devine neeconomică, iar Petrom şi Romgaz ar trebui să vină cu bani de la acţionari ca să continue producţia, o situaţie evident ilogică, scrie Economica. Ministrul Finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici a anunțat marți seară noi modificări ale fiscalității – măsuri care vor sta la baza configurării Bugetelor publice pe aul 2019. Măsurile anunțate sunt surprinzătoare, cu atât mai mult cu cât ministrul a introdus în prezentarea sa și chestiuni de filosofie și poziționare a coaliției de guvernare față de economie sau de sectoare ale acesteia. Astfel, potrivit anunțului făcut de ministrul Finanțelor, guvernul va adopta până la sfârşitul anului o Ordonanţă de Urgenţă (OUG) care prevede introducerea de noi taxe, precum şi majorarea altora, în domenii precum sistemul bancar, energetic şi de comunicaţii, scrie Curs de guvernare. Comisiile reunite de economie, buget şi juridică ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au dat, marţi, un raport favorabil pentru un proiect de lege care modifică Legea privind contractele de credit pentru consumatori în ceea ce priveşte recuperarea bunurilor. „Cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea de consumator mai mult decât dublul sumei plătite de acesta pentru a plăti creanţa de la cedent. Dispoziţiile se aplică indiferent de instrumentul juridic utilizat pentru transferul creanţei, inclusiv în cazurile cesiunii de contract, al cesiunii de portofoliu de creanţă şi al subrogaţiei”, prevede proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, scrie Adevarul. Proiectul de ansamblu rezidențial pe care Cosmin Olăroiu, antrenorul echipei de fotbal chineze Jiangsu Suning, vrea să-l dezvolte pe terenul fostei fabrici Izolatorul din sectorul 2 al Capitalei, pe care a cumpărat-o în urmă cu 2 ani alături de o parteneră de afaceri, a avansat până în pragul obținerii aprobării PUZ, însă unii dintre bucureștenii care locuiesc în apropiere și care s-au organizat în cadrul "Grupului civic Electronicii" susțin că proiectul, care vizează construirea de blocuri cu până la 10 etaje, va crea disconfort și va bloca traficul rutier, într-o zonă dominată de case cu cel mult un etaj și deja sufocată de mașini, scrie Profit. Compania naţională Tarom a lansat un anunţ de achiziţie directă pentru serviciile unui agent general de vânzări (GSA), care să reprezinte operatorul român pe piaţa din Statele Unite ale Americii (SUA). Agentul general de vânzări (GSA) se va ocupa, printre altele, de promovarea şi vânzarea biletelor pe cursele companiei Tarom, va rezerva locuri pentru pasageri şi va efectua activităţi conexe. Data limită pentru depunerea ofertelor este 3 ianuarie 2019. În urmă cu o lună, directorul general al Tarom a declarat că zborurile spre SUA şi China ar putea fi reluate anul viitor, scrie Economica.