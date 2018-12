Business report: Vecinul cuplului Firea-Pandele secretizează beculețele de Crăciun; Autostrada de Centură Bucureşti: licitaţia pentru secţiunea nordică, amânată pentru 2019 din cauza cormoranilor de pe Lacul Cernica

Autostrada de Centură Bucureşti: licitaţia pentru secţiunea nordică, amânată pentru 2019 din cauza cormoranilor de pe Lacul Cernica. După urşi, lilieci şi popândăi, a venit vremea stârcilor şi cormoranilor să stea în calea autostrăzilor. Licitaţia pentru secţiunea nordică a Autostrăzii de Centură Bucureşti (A0) ar putea fi lansată anul viitor, după ce va fi revizuit acordul de mediu pentru o porţiune de doi kilometri din zona Cernica, au spus pentru

După urşi, lilieci şi popândăi, a venit vremea stârcilor şi cormoranilor să stea în calea autostrăzilor. Licitaţia pentru secţiunea nordică a Autostrăzii de Centură Bucureşti (A0) ar putea fi lansată anul viitor, după ce va fi revizuit acordul de mediu pentru o porţiune de doi kilometri din zona Cernica, au spus pentru Economica reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Mega-proiectul de 3 miliarde de lei (640 milioane de euro) pentru construirea celor aproape 50 de kilometri ai secţiunii nordice din Autostrada de Centură Bucureşti mai are de aşteptat până va fi scos la licitaţie.





Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a sancționat OTP Bank și a dispus returnarea către clienți a dobânzilor încasate pentru creditele performante cesionate către o societate comercială din Olanda și către banca-mamă din Ungaria. Dobânzile încasate de-a lungul timpului depășesc 200 de milioane de euro. ANPC exitnde, practic, măsura luată de CJPC Constanța. Anterior, ANPC a mai sancționat și Bancpost pentru acest tip de cesiuni. ANPC a amendat OTP Bank pentru încălcarea Legii privind protecția consumatorilor, considerând drept ilegală cesiunea creditelor către o societate din Olanda din cadrul grupului maghiar OTP, realizată în perioada 2006-2009, potrivit mai multor surse din piață. Banca poate contesta sancțiunea în instanță, scrie Profit.

O altă măsură controversată anunțată de ministrul Finanțelor este varianta potrivit căreia salariații vor putea să își retragă banii strânși la Pilonul 2 de pensii. ″Este o alegere riscantă″⁣, le atrag atenția economiștii celor care sunt tentanti să își risipească banii strânși pentru bătrânețe. În plus, retragerea acestor sume va duce la creșterea consumului, deci la o economie fragilă, și la scumpiri, mai spun specialiștii. Potrivit ministrului Finanțelor, oricine a contribuit cel puțin 5 ani la pensia privată obligatorie va putea să retragă de anul viitor toți banii strânși în cont, scrie Stirile ProTv. La numai 34 de ani, Adrian Corbu a ajuns directorul Companiei Municipale Iluminat Public Bucureşti, cea care se ocupă de "crearea unei imagini nocturne a oraşului, care să echilibreze latura funcţională cu cea estetică". E una dintre societăţile pe acţiuni ale Bucureştiului fondate acum un an şi jumătate. Una dintre cele 22 de companii municipale care, conform unei decizii a Curţii de Apel de luna trecută, ar trebui desfiinţate. Companie care se ocupă şi de iluminatul festiv de Sărbători, pentru care a înaintat un contract de 6,1 milioane de lei. Pe care îl ţine secret, scrie Libertatea.



Toţi furnizorii români de energie vor dispărea din piaţă dacă vor fi obligaţi să plătească un impozit de 3% din cifra de afaceri şi doar cei susţinuţi de multinaţionale vor putea supravieţui, a declarat miercuri Ion Lungu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER), citat de Agerpres. „Impactul este dezastruos. Toţi furnizorii români, mici, vor intra în faliment şi vor putea supravieţui doar cei mari, care fac parte din multinaţionale. Concurenţa va dispărea şi preţul va creşte”, a spus Lungu.Potrivit acestuia, consumatorii vor fi cei care vor suporta, în final, toate aceste taxe, care se vor reflecta în preţul energiei, scrie G4media. Suprataxarea băncilor, supraimpozitarea companiilor din domeniul energiei electrice şi a celei termice, a celor din telecomunicaţii, măsurile propuse în privinţa pensiilor private obligatorii, cu puternice repercursiuni asupra pieţei de capital din cauza influenţelor negative asupra investiţiilor în firmele listate la Bursa de Valori, vor destrăma întregul sistem economic românesc, producând puternice efecte negative asupra angajaţilor, a preţurilor din piaţă şi riscând sancţiuni uriaşe din partea Uniunii Europene pentru încălcarea directivelor privind liberalizarea pieţei şi a celor legate de concurenţă. Cu alte cuvinte, toate majorările de salarii şi pensii anunţate pentru anul viitor vor fi anihilate de creşterea preţurilor, scrie Adevarul. Turiştii străini au cheltuit la noi în ţară cu 120 de milioane de euro în plus faţă de anul trecut, potrivit unui comunicat de presă al ministrului Turismului, Bogdan Trif, care este și preşedintele Partidului Social Democrat (PSD) - Sibiu. Ministrul Turismului spune că în acest an a crescut cu peste 40% şi numărul de autorizări ale structurilor de primire turistică, adică hoteluri şi pensiuni. Turiștii au început să rezerve camere în hotelul de gheaţă de la Bâlea Lac, încă din luna noiembrie, cei mai mulți fiind britanici. Construcția acestuia a început zilele acestea, când vremea a fost favorabilă acestei acțiuni. Problema e că, recent, a avut loc o avalanșă puternică la Bâlea Lac, când căsuțele comercianților au fost distruse. Anul acesta, au fost peste 70.000 de turiști pe litoral, români și străini, în minivacanța de 1 mai, scrie Libertatea. Pentru ca economia României să funcţioneze astfel încât să poată să plătească pensiile crescute, salariile bugetarilor crescute- şi ne bucurăm că au crescut, salariile în general crescute- şi ne bucurăm, ca să putem construi autostrăzi, spitale, să refcem educaţia, este nevoie de încredere. Metoda de a legifera prin OUG dată de azi pe mâine cu termen de implementare peste 10 zile, fără niciun fel de dialog real, studiu de impact, nu face altceva decât să distrugă şi ultima brumă de încredere care a mai rămas în societatea românească. În loc să stăm la masă, să analizăm problemele reale, mediul economic este supus acestui tip de abuz, să-şi lase toate treburile deoparte şi să se ocupe de teme pe care Guvernul, în diverse laboratoare, le pune la dospit, scrie Curs de guvernare.