Business report: Singurul producător român de tramvaie, exclus de la cea mai mare licitaţie din ţară; Vrei apartament la Cluj? Faţă de începutul anului, acum ţi se cere cu 100 de euro în plus pentru fiecare metru pătrat

Romică Părpălea, denunțătorul liderului PSD Liviu Dragnea în dosarul "Referendumul" și cel care în vara anului trecut a depus și o sesizare referitoare la legăturile dintre Tel Drum și șeful partidului social-democrat, a înființat firma Teldrum Liv&Rom, în Teleorman. Firma are ca obiect de activitate "alte activități de curățenie", potrivit Profit.ro

Rezultatul economiei pe anul 2017 a fost ajustat în minus cu aproape 2 miliarde de lei în termeni nominali, de la 858,66 miliarde lei în varianta provizorie până la 856,72 miliarde lei în varianta semidefinitivă. Totodată, deflatorul utilizat pentru trecerea în preţurile perioadei de bază a fost recalculat în plus cu o zecime de procent. Cu toate acestea, INS a majorat rezultatul de creştere economică de la 6,9% în varianta provizorie la 7% în cea semidefinitivă, ceea ce nu prea face sens şi ar merita o explicaţie suplimentară, potrivit cursdeguvernare.ro

Cei care vor să cumpere un apartament în Cluj plătesc la final de an, în medie, cu aproape 100 de euro în plus pentru fiecare metru pătrat de locuinţă, faţă de începutul lui 2018, arată o analiză imobiliară. În Cluj sunt acum peste 100 de şantiere şi proiecte în derulare, conform unei companii de consultanţă care monitorizează piaţa. Diferența de preț la 12 luni se situează sub pragul de 10%, subliniază cei de la portalul CompariImobiliare.ro, dar Clujul este singurul oraş din România cu preţuri peste cele de dinainte de criza din 2008, potrivit Actual de Cluj