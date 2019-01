Business report: Top 10 previziuni economice pentru 2019; Fenomen îngrijorător pe piaţa muncii. Nu a putut fi stopat nici cu majorarea masivă a salariilor; Se dau bani de la 1 ianuarie! Cine sunt românii care beneficiază

Marile economii au început anul 2018 cu creșteri puternice și sincronizate, însă avansul a încetinit ulterior, în special în Marea Britanie, Japonia și China, iar economiile au intrat pe traiectorii divergente. În SUA, economia a continuat să accelereze, grație stimulilor fiscali. Creșterea economiei mondiale se va tempera la 3% în 2019 de la un avans de 3,2% preconizat în 2018, iar tendința se va menține și în anii următori, potrivit estimărilor firmei de analiză și cercetare de piață IHS Markit. Proiecțiile sunt considerabil mai pesimiste decât cele prezentate recent de Fondul Monetar Internațional (FMI), care estimează o creștere de 3,7% în 2019, potrivit Profit.ro.



În 2018, piața forței de muncă a intrat într-o etapă în care nu mai are cu cine să tragă. Chiar și cu majorări de salarii, deficitul de forță de muncă și lipsa talentelor au fost unele dintre cele mai mari probleme cu care s-au confruntat angajatorii în 2018. În doar un an, din populaţia activă a României au dispărut 200.000 de oameni. Înseamna mai mult de 1% din întreaga populație, iar din forța de muncă disponibilă înseamna peste 2%. Oamenii pleacă, nu mai au încredere în România. Sunt aproape 4 milioane de oameni care contribuie la economiile altor state. România a ajuns în 2018 pe locul doi în topul țărilor cu cei mai mulți emigranți, scrie Digi24. Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care majorează semnificativ, de la 1 ianuarie 2019, valoarea indemnizaţiilor prevăzute de Legea nr. 49/1991 pentru invalizii, veteranii şi văduvele de război. Documentul prevede creşterea indemnizaţiilor pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate de la 259 la 1.500 lei lunar, pentru invalizii de război încadraţi în gradul II de invaliditate, de la 231 la 1.000 lei lunar şi pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate, de la 196 lei la 900 lei lunar, potrivit Capital.



Sistemul bancar va avea în 2018, cel mai probabil, o performanță financiară-re­cord. Scoaterea în afara bilanțurilor a cre­ditelor cu probleme și, implicit, deblo­carea provizioanelor aferente acestora încep să se facă simţite la nivelul profita­bilităţii băncilor de la nivel local. Evoluţia bună din acest an a fost sprijinită și de accelerarea creditării, pe fondul creşterii veniturilor, dar şi de nivelul ridicat al mar­jelor de dobândă – băncile par a fi început abia spre sfârșitul anului să reducă din diferenţele relativ ridicate între do­bân­zile percepute la credite şi dobânzile acordate. Aceasta în condițiile în care costul banilor este la rândul său în creş­tere, astfel că economiile populaţiei şi ale companiilor vor reprezenta o sursă esen­ţială de lichiditate, potrivit New money. De la 1 ianuarie 2019, toate statele membre vor aplica cinci măsuri antiabuz cu caracter juridic obligatoriu, care vizează principalele forme de evitare a obligaţiilor fiscale practicate de marile companii multinaţionale. ”Comisia a luptat constant şi pentru o perioadă lungă de timp împotriva planificării fiscale agresive. Bătălia nu este încă câştigată, dar astăzi facem un pas foarte important în lupta noastră împotriva celor care încearcă să profite de neconcordanţele dintre sisteme fiscale ale diferitelor state membre pentru a evita plata de obligaţii fiscale în valoare de miliarde de euro”, a declarat Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă, potrivit Digi24. Sălăjeanca Andrea Deneş (33 de ani) a deprins tainele tricotatului pe când era doar un copil. Avea 5 ani când a luat în mâini primele andrele şi, sub îndrumarea mamei a învăţat să împletească firele. La început, mai stângaci, apoi cu îndemânare, migală şi răbdare, Andrea a trecut de la cea mai simplă tehnică de tricotat, "pe faţă", la modele tot mai dificile. "La noi în familie, toate femeile tricotau acasă, mai ales iarna, aşa că mi s-a părut natural să mă alătur lor. Bucuria realizării unor lucruri cu propriile mâini s-a dovedit a fi molipsitoare. În plus, voiam să fac şi eu ce făcea mama. Îmi amintesc cum stăteam cu ea şi cu bunica iarna, la gura sobei, tricotând şi povestind", rememorează sălăjeanca. Moştenind îndemânarea femeilor din familie, tinerei i-a fost foarte uşor să ţină pasul cu ele. "Cred că a fost ceva ce mi s-a potrivit", mai spune ea, potrivit Adevarul.