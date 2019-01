Business report: Cum ruinează Guvernul economia ţării şi cum vor resimţi românii Ordonanţa birurilor şi plafonărilor; Pensiile speciale în România:Pensii medii de peste 17.000 de lei; Eurostat: România, în rândul statelor membre UE în care preţurile producţiei industriale au crescut în noiembrie

Suprataxarea marilor companii din energie va duce implicit la scăderea sau lipsa investiţiilor, iar suprataxarea băncilor în funcţie de creşterea ROBOR va scumpi creditele şi va atrage dobânzi uriaşe pentru sumele împrumutate de stat de la aceste entităţi. Taxarea băncilor în funcţie de creşterea ROBOR este o mişelie şi o prostie, creată de răutăţile guvernamentale. Ordonanţa 114 nu are legătură cu realitatea economică. Faptul că statul atrage bani de pe piaţă prin emiterea de titluri de stat va creşte ROBOR. Este un cerc vicios, scrie Adevarul. Numărul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii octombrie 2018, de 9.171 persoane, în creştere uşoară, cu 18 persoane, faţă de finele lunii precedent, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP). Cei mai mulţi, respectiv 3.611, erau beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor şi judecătorilor. Pensia medie în cazul acestora a fost de 17.132 lei, din care 15.897 lei cota suportată din bugetul de stat, iar diferenţa din bugetul asigurărilor sociale de stat. De Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României beneficiau 860 de persoane. Pensia medie era de 5.480 lei, din care 3.324 lei suportaţi de la bugetul de stat., scrie G4media Majoritatea statelor au raportat creşteri ale preţurilor producţiei industriale în noiembrie, cel mai semnificativ avans fiind înregistrat în Belgia, Danemarca şi Estonia, urmate de Letonia şi Ungaria, Cipru, Suedia, Slovacia şi România. Singura scădere a fost înregistrată în Irlanda. Conform datelor Eurostat, preţurile producţiei industriale au scăzut cu 0,3% în zona euro şi cu 0,4% în UE, în noiembrie comparativ cu luna precedentă. Cele mai mari creşteri lunare ale preţurilor producţiei industriale au fost raportate în Estonia, Danemarca şi Suedia, iar cel mai semnificativ declin în Grecia, Olanda, Lituania şi Marea Britanie, potrivit Economica.



Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti Ilfov (ADTPBI) a luat decizia de a înfiinţa două noi rute regionale, către localităţile Gruiu şi Moara Vlăsiei, şi de a modifica traseele unora existente, potrivit unui comunicat. Astfel, ca urmare a solicitărilor primite din partea comunităţilor din judeţul Ilfov, începând de luni, 7 ianuarie, Linia R447 va fi înfiinţată şi va funcţiona între terminalul Piaţa Presei Libere şi localitatea Gruiu. Linia R448 va fi înfiinţată şi va funcţiona între terminalul Piaţa Presei Libere şi localitatea Moara Vlăsiei, potrivitCompania aeriană Eurowings a anunțat că începând cu luna iunie a acestui an va începe să opereze zboruri din România. Avioanele companiei vor efectua zboruri de pe aeroportul din Timișoara. Zborurile spre Stuttgart sunt programate de trei ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri şi vineri. Acestea vor fi efectuate cu aeronave Airbus A319 şi vor pune la dispoziţie peste 140 de locuri/zbor. Eurowings este o companie low-cost înfiinţată în 1996 şi este parte a grupului Lufthansa, potrivit Libertatea. Facebook dezvolta o criptomoneda care le va permite utilizatorilor sa transfere bani prin aplicatia WhatsApp. Serviciul va fi testat pe piata din India. Decizia de a testa initial in India a fost determinata de pozitia tarii in ce priveste nivelul remiterilor, cel mai ridicat din toata lumea, indienii trimitand acasa 69 de miliarde de dolari in 2017. Compania dezvolta un stablecoin - un tip de moneda digitala legata de valoarea dolarului american - pentru a minimiza eventualele pierderi cauzate de volatilitatea monedelor digitale, citeaza Economica.



Iarna, nu e român care să nu-și dorească o vacanță, oricât de scurtă, la munte. Iar stațiunile de pe Valea Prahovei oferă variante de cazare, masă și distracție, inclusiv pentru cei care nu vor să cheltuiască mai mult de 500 de lei pe sejur. Vacanța cu buget redus înseamnă cazare la gazdă și mâncare de la supermarket. Însă distracția e la fel de mare, cu săniuș și muzică pe pârtie. O familie a venit la munte din Constanța şi nu plăteşte nimic pentru cazarea la Buşteni. Oamenii au făcut pur şi simplu schimb cu gazda lor pe care o primesc la vară la ei, potrivit Stirile ProTv.