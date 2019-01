Business report: 5 lucruri pe care trebuie sa le faca Romania ca sa evite un colaps economic; Orașul care se extinde pe 9 insule artificiale; Haos în energie după OUG 114

Orașul care se extinde pe 9 insule artificiale. Din dorinţa de a atrage investitori în ţară, dar limitaţi de spaţiu, oficialii din Danemarca vor construi nouă insule artificiale astfel încât să reuşească să extindă zona industrială. Insulele vor fi construite în zona de sud a capitalei Copenhaga, un oraş în care populaţia creşte, iar spaţiile de birouri lipsesc. Prin această investiţie, Guvernul de la Copenhaga speră să atragă până la 380 de noi companii şi să creeze 12.000 de locuri de muncă, Din dorinţa de a atrage investitori în ţară, dar limitaţi de spaţiu, oficialii din Danemarca vor construi nouă insule artificiale astfel încât să reuşească să extindă zona industrială. Insulele vor fi construite în zona de sud a capitalei Copenhaga, un oraş în care populaţia creşte, iar spaţiile de birouri lipsesc. Prin această investiţie, Guvernul de la Copenhaga speră să atragă până la 380 de noi companii şi să creeze 12.000 de locuri de muncă, Digi24





Haos în energie după OUG 114. În lipsa unor semnale de la ANRE, piaţa de energie este confuză în ceea ce priveşte prevedererile din celebra OUG 114/2018, care instituie preţuri reglementate pentru consumatorii casnici. Toţi actorii aşteaptă normele ANRE. În primul rând, întrebarea care se pune este pentru care consumatori casnici va reglementa ANRE preţurile. În OUG scrie doar că "pentru perioada 1 martie 2019 - 28 februarie 2022, pentru clienţii casnici furnizarea de energie electrică se realizează în condițiii reglementate, de către ANRE", scrie Economica.net





În loc de bugetul pe 2019, Guvernul scrie cartea realizărilor din 2018. Guvernul discută în programata ședință de miercuri un Memorandum privind "Evaluarea complexă a acţiunilor întreprinse de guvern în anul 2018 pentru îndeplinirea Programului de guvernare şi publicarea unui volum privind activitatea guvernamentală". Demersul se va finaliza cu o carte, tipărită pe bani publici, care va ajunge la institutii din administrația publică, iar motivul oficial trecut în Memorandul sunt "realizările deosebite în domeniile prioritare". Propunerea ar fi venit de la tandemul Toni Greblă (Secretar general al Guvernului) – Ion Ghizdeanu (președinte CNSP), iar coordonatorul acestui raport "complex", cum în numește Memorandumul, va fi Darius Vâlcov, scrie cursdeguvernare.ro





Scăderile revin la BVB. Indicii principali de la Bursa de Valori București au coborât cu aproximativ 2,5% într-o sesiune care a avut un debut „pe verde". Vânzătorii au revenit în piață la un nivel tehnic relevant. „Cred că vedem lucrurile și un pic mai jos", spune un broker. În ziua în care guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a calificat drept „trăsnaie" taxa pe activele bancare introdusă de guvernanți, adăugând că instituția pe care o conduce încă nu îi cunoaște impactul, acțiunile băncilor listate au dat tonul pentru o sesiune de scădere la Bursa de Valori București, scrie Profit.ro





SUA devine a treia economie a lumii, în timp ce China şi India ajung să domine. În 2030, China şi India ar putea depăşi Statele Unite şi ar putea deveni cele mai mari economii ale lumii, conform unei prognoze Standard Chartered Plc. De asemenea, şapte dintre primele 10 economii ale lumii de atunci sunt în prezent pieţe emergente ,China va fi pe primul loc, urmată de India, SUA, Indonezia, Turcia, Brazilia, Egipt, Rusia, Japonia şi Germania, conform unui clasament în baza PIB nominal folosind paritatea puterii de cumpărare, informează Bloomberg, potrivit Gândul





De ce nu mai investesc chinezii în Silicon Valley. Chinezi renunţă la investiţiile în industria IT din SUA din cauza noilor politici ale administraţiei Trump. Washingtonul a decis să limiteze accesul Chinei la inovaţiile americane, ceea ce a condus de la sine la blocarea investiţiilor chineze în start-up-uri din acest domeniu. Mai exact, preşedintele american Donald Trump a semnat o lege care extinde dreptul guvernului de a bloca investiţiile străine în companiile americane, indiferent de ţara de origine. Totuşi, Trump a fost vocal în special în ceea ce priveşte oprirea Chinei în a obţine tehnologii americane de interes strategic, scrie Digi24

Piața neagră a țigaretelor a crescut. Piața neagră a țigaretelor a crescut ușor în luna noiembrie 2018, la 15,4% din totalul consumului, cu 0,1 puncte procentuale mai mult față de septembrie 2018.Media anuală a comerțului ilegal cu țigarete în 2018 este de 16,3%, în creștere față de 16% cât a fost în 2017, potrivit unui studiu al Novel Research, scrie Profit.ro





Anul 2019 va fi unul plin de provocari pentru economia Romaniei. Insa ce putem face ca sa evitam un dezastru financiar? Ziare.com a stat de vorba pe aceasta tema cu Andrew MacDowall, analist specializat in probleme economice, politice, sociale si de business ale Europei Centrale si de Est, corespondent al unor publicatii precum Politico, The Guardian si The Independent, scrie Deutsche Welle