Business report: Noi rămânem fără autostradă, urșii fără tunel, iar în Cluj se trăiește mai bine decât Los Angeles. Nu la fel de bine stau și universitățile din străinătate

Nici la capitolul autostrăzi nu stăm mai bine la început de an. Construirea tunelurilor pentru urși de pe lotul 2 al autostrăzii Lugoj-Deva nu va fi realizată pentru că statul român nu dorește să cumpere proiectul din cauza costurilor prea mari impuse de firma italiană. Se așteaptă ca până la finalul anului să aibă loc negocierile cu un consorțiu care se va ocupa proiect.





Anul 2019 vine cu taxe și impozite dar și cu penalizări pentru cei care nu și le-au plătit la timp. Modificările care au fost aduse în 2018 Codului Fiscal au în vedere atât taxele și impozitele locale cât și termenele limită până la care pot fi plătite. Acestea se stabilesc la nivel de primărie și se pot plăti atât online pe ghişeul.ro, dacă primăriile sunt înscrise, cât şi la sediul Direcţiilor de Impozite şi Taxe locale.Nu doar dările la stat sunt luate în calcul la început de an ci și salariile bugetarilor care influențează tot mai mult piața muncii din România. Experții spun că mărirea salariilor de la stat pot produce dezechilibre în sectorul privat, ducând chiar la falimentarea unor companii. Ei vorbesc despre o tendință de migrare a angajaților către companiile de stat tocmai datorită creșterii salariale cu 25% a aproximativ 70% din personalul bugetar.ANAR este acuzat de betonarea unor râuri în absența unei avaluări de mediu, invocând necesitatea unei regularizări a cursului de apă. Organizațiile de mediu transmit că, în urmă cu un an, Apele Române susținea că, pentru același proiect, este nevoie de un studiu de impact asupra mediului, iar viiturile aduse în discuție de ANAR nu au existat niciodată.Clujul se poate lăuda cu un nivel de trai mai ridicat chiar și decât Los Angeles, Toronto sau Miami, fiind clasat pe locul 106 din 200 în topul orașelor din lume unde se trăieșete cel mai bine. Unul dintre motivele prosperității este dezvoltarea sectorului IT care s-a produs în mod accelerat în ultimii ani și care aa atras numeroși investitori străini care și-au deschis propriile afaceri. Astfel, salariile sunt foarte bune raportate la nivelul cheltuielilor. Mai mult de atât, universitățile din Cluj au oferte din ce în ce mai bune, atrăgând un număr tot mai mare de studenți din străinătate.Nu la fel de bine stau și universitățile din străinătate unde mai bine de 42% din studenții din SUA se văd nevoiți să facă împrmuturi la bancă pentru a-și plăti studiile. Conform unor rapoarte, datoriile studenților ajung undeva la 1,5 trilioane de dolari, reprezentând 7% din datoriile totale ale Statelor Unite.