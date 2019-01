Business report: Leul continua să scadă. Importurile masive de curent electric lovesc moneda naţională care s epoate duce și mai jos; Fiscul va iniția dizolvarea tuturor firmelor cu activ net mai mic de jumătate din capitalul social

. În prezent, orice parte interesată, inclusiv autoritățile fiscale, poate solicita dizolvarea acestor societăți, dar în practică nu se întamplă. Legea societăților comerciale urează să fie modificată în acest sens., potrivit Profit.ro Noi reguli la Antifraudă pentru inspectorii care vin în control. Inspectorul antifraudă desemnat cu efectuarea controlului va trebui să înmâneze contribuabilului/plătitorului un aviz de control care să cuprindă temeiul juridic și obiectul controlului antifraudă, potrivit unui proiect de ordonanță de guvern. Wall-Street afirmă că, dupa aparitia celebrei OUG 114, avand in vedere ca proiectul de buget pe 2019 nu este inca finalizat, semn ca inca mai este nevoie de bani pentru a se putea inchide bugetul cu un deficit sub 3% din PIB.Asadar, pana nu vedem proiectul de buget pe 2019, orice este posibil in materie de fiscalitate!