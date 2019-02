Business report: Bugetul pare făcut la crâșma din Fierbinți/ „Dragnea ne-a spus: Ce vreţi să facem? Bugetul trebuie închis cumva!“; Cum să îţi instalezi panouri fotovoltaice acasă cu bani de la stat

Că se repetă și pentru că an de an e poveste pură. De exemplu, doar unul mic așa, în 2018 cheltuielile cu salariile bugetarilor au depășit în realitate cu un miliard de euro ce scriseseră în buget la finalul lui 2017, scrie Moise Guran. Deși la prima vedere sunt greu de întocmit, Bugetele publice ale României sunt, de fapt, o înșiruire de indicatori și liste de venituri și cheltuieli care urmează să nu aibă de-a face cu realitatea. Investițiile din infrastructură ajung să fie chiar și de două ori mai mici decât cele planificate iar banii destinați Sănătății se dovedesc mereu insuficienți. În 2018, spre exemplu, pentru proiectele din fonduri europene s-au alocat, din pix, aproape 400 de milioane de lei, însă execuția a fost de doar 126,5 miliarde de lei. pensiile speciale ale deputaților și senatorilor , precum și cea a Avocatului Poporului, dar și cele privind pensiile de serviciu ale anumitor categorii profesionale, precum diplomați, funcționarilor publici parlamentari sau personalului Curții de Conturi. Proiectul de lege a fost aprobat la propunerea PMP. De asemenea, nu se mai acordă indemnizaţiile pentru limită de vârstă sau pensiile speciale ale deputaţilor şi senatorilor, în prezent de acestea beneficiind sute de foşti aleşi în legislativul ţării. „Acest fenomen centrifugal al pensiilor de serviciu continuă prin legiferarea recentă a tot mai multor pensii pentru categorii profesionale precum: Avocatul poporului, primari, viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene“, se arată în expunerea de motive a iniţiativei depuse de aleşii PMP.După ore întregi de discuții cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România, Liviu Dragnea nu propune nicio soluție concretă pentru a rezolva conflictele apărute în urma stabilirii bugetului. Concret, el a venit cu o propunere similară cu cea a ministrului de Finanțe care prevede că primăriile vor primi 60% din impozitul pe venit, nu 67% așa cum vor edilii. Aceștia din urmă s-au arătat extrem de nemulțumiți în urma întrevederii , acuzându-l pe Dragnea că îi duce cu zăhărelul când e vorba să discute cu cifrele pe masă. La finalul ședinței Asociației Municipiilor, primarul Capitalei l-a criticat pe Liviu Dragnea. Într-o postare pe Facebook Gabriela Firea susține că liderul PSD i-a ascultat pe edilii prezenți la reuniune, însă le-a spus textual că nu le va da "soluții privind bugetul". Joi, primarul general al Capitalei şi primarii de sectoare se vor întâlni la Ministerul Finanţelor Publice, pentru a discuta proiectul de buget al Bucureştiului pentru anul 2019. Potrivit declarațiilor lui Liviu Dragnea, fondurile alocate Capitalei vor fi mai mari decât în 2018, însă modul de repartizare a sumelor între Primăria Generală şi primăriile de sector va fi stabilit doar de primari.Cazul unui şofer care va primi 40.000 de lei de la primări. Un bărbat din acest municipiu a obţinut o sentinţă favorabilă în urma unui litigiu pe care l-a avut cu municipalitatea, scrie Adevărul. Comisia Europeană a făcut publică noua sa gândire asupra politicii agricole comune. Teoretic, fermierilor români le va fi mult mai uşor să acceseze bani europeni pentru a-şi susţine producţiile, dar totul depinde mult mai mult de deciziile Guvernului la putere, scrie Economica. . Românii pot lua în acest an până la 20.000 de lei de la stat pentru a-şi instala acasă panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică. Administraţia Fondului pentru Mediu arată, într-un ghid, cum pot fi accesaţi aceşti bani, potrivit Adevărul.