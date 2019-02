Business report: Ordonanţa lăcomiei: puţini câştigă, mulţi pierd; A ajuns ROBOR un fel de terorist, umblă prin toată societatea şi nu-l prinde nimeni

Taxa pe „lăcomia tuturor” continuă să fie un subiect discutat datorită nemulțumirilor oamenilor și companiilor față de aceasta. Ordonanţa lăcomiei: puţini câştigă, mulţi pierd, titrează Adevărul. Ordonanţa lăcomiei a început să facă primele victime: unele companii vor să plece din România, altele investesc, dar cu rezerve, în timp ce numai Guvernul şi oameni de afaceri cu probleme cu legea câştigă. Ordonanţa lăcomiei prin care Guvernul a introdus noi taxe în sectoarele bancar, energetic şi telecom şi a plafonat mai multe preţuri continuă să fie aprig criticată de toţi actorii din economie, dar şi de instituţiile internaţionale, care avertizează că măsurile sunt mai grave decât a fost anticipat iniţial, mai scriu aceștia. În sectorul energetic Black Sea Oil&Gas a anunţat oficial că a luat decizia de investiţie pentru extracţia gazelor din Marea Neagră , potrivit economica.net. Cu alte cuvinte, BSOG a luat decizia să investească 400 de milioane de dolari în dezvoltarea proiectului Midia, care presupune extracţia, începând din 2021, a cel puţin 10 miliarde de metri cubi de gaze, în speranţa că Guvernul României va modifica din nou legislaţia. Ce ar trebui modificat, în viziunea companiei americane: Mai întâi, din ce putem înţelege, trebuie modificată din nou legea offshore, aprobată după îndelungi dezbateri toamna trecută, pentru a se elimina “orice restricţie privind libera circulaţie a gazelor pe o piaţă deplin liberalizată”.După ce li s-au majorat în mod sensibil salariile, medicii și asistentele din sistemul de stat asistă debusolați la adoptarea în serie a unor măsuri fiscale ce reduc treptat toate creșterile. OUG 114 și transformarea normei de hrană în drept salarial a provocat în acest ianuarie pierderi de venituri care se ridică și la peste 1.000 de lei lunar, scrie Curs de Guvernare într-o analiză a mecanismului prin care sunt diminuate veniturile personalului medical.Piața imobiliară rezidențială din România va funcționa cu două viteze în acest an, pe fondul accentuării discrepanțelor între mediul urban și cel rural. În București și în marile orașe, cererea în creștere de spații de locuit va continua să pună presiune pe ofertă, în timp ce, în zonele rurale, mare parte din investiții pot fi înghețate, mai ales în domeniul locuințelor unifamiliale, arată o analiză realizată de firma de consultanță Frames, potrivit Profit.roGuvernatorul BNR, Mugur Isărescu, spune că ieftinirea creditelor nu se poate face prin modificarea ROBOR sau chiar eliminarea lui. Costurile creditelor sunt reduse dacă şi preţurile sunt stabile, spune el. Guvernatorul Băncii Naționale a anunțat că va merge, împreună cu tot Consiliul de Administrație al instituției, în Parlament pentru a da explicaţii cu privire la evoluţia indicelui ROBOR. Întrevederea va avea loc în data de 12 februarie, scrie Digi24.Persoana stabilită într-o altă ţară a UE decât cea de origine are dreptul la alocaţie inclusiv pentru copiii săi cu reşedinţa în altă ţară membră a comunităţii, a stabilit Curtea Europeană de Justiţie. Ocuparea unui loc de muncă nu reprezintă o condiţie pentru prestaţiile familiale a decis, pe 7 februarie 2019, Curtea Europeană de Justiţie, scrie Deutsche Welle. Guvernul a atras peste 635 milioane de lei la prima licitație de titluri de stat din luna februarie. Ministerul Finanţelor Publice a anunţat că a încheiat cu succes prima licitație de titluri de stat din luna februarie. Emisiunea de titluri de stat de astăzi, 7 februarie a.c., are o maturitate reziduală de 2,7 ani și o dobândă de 4%, iar suma atrasă este de 635,55 milioane de lei, scrie Financial Intelligence De ce au mulţi germani joburi suplimentare. Milioane de germani nu au doar un singur loc de muncă. În ultimii 15 ani, numărul acestora a ajuns să fie mai mare decât dublu. Motivele sunt diferite: un venit mai mare, dorinţa de schimbare şi avantajele unui minijob. Tot mai mulţi germani au un job suplimentar. Numărul celor care deţin două sau mai multe locuri de muncă a crescut considerabil în ultimul deceniu şi jumătate, scrie Deutsche Welle.