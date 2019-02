Business report: Bugetul pare făcut la crâșma din Fierbinți; România, sufocată de anaconda Gazprom. Guvernul de la București renunță la propria țară

Executivul a adoptat în ședința de vineri bugetul de stat pe 2019. La debutul ședinței de guvern, premierul Viorica Dăncilă a declarat că bugetul va asigura finanțarea majorării salariilor și pensiilor, bugetele locale vor avea o alocare record, iar deficitul bugetar se va menține la 2,5% din PIB. În ceea ce privește alocările bugetare, Teodorovici a precizat că executivul a avut în vedere creșterea cheltuielilor pentru mai multe domenii considerate prioritare: la Sănătate s-au alocat cu șase miliarde de lei în plus, la Educație s-au alocat cu 9,8 miliarde de lei în plus, iar la investiții cu 15,4 miliarde de lei în plus față de 2018, scrie Cursdeguvernare.ro . Bugetul pentru 2019 este unul controversat. Bugetul pare făcut la crâșma din Fierbinți , titrează Moise Guran, într-un articol de opinie. Povestea bugetului anual al statului român este una nemuritoare. Că se repetă și pentru că an de an e poveste pură. De exemplu, doar unul mic așa, în 2018 cheltuielile cu salariile bugetarilor au depășit în realitate cu un miliard de euro ce scriseseră în buget la finalul lui 2017. Un miliard de euro! Zici că fac bugetele astea la beție! Cum să greșești cu un miliard? Evident, nu e greșeală, e minciună pură. România a urcat pe primul loc în UE în privința raportului dintre cât producem noi toți și cât dăm salarii bugetarilor din munca noastră, scrie Moise. România, sufocată de anaconda Gazprom. Guvernul de la București renunță la propria țară. O elita politică ineptă și arghirofilă a transformat cea mai mare bogăție a României în cel mai mare eșec din istoria tarii. O rară și incredibilă "aliniere a planetelor" a făcut ca, în numai doi ani de zile, România să rateze absolut toate obiectivele din industria hidrocarburilor și să devină rușinea continentului. Izolarea țării este deplină: toate conductele care se construiesc ocolesc Romania prin sud și nord, iar toate conductele care se proiectează ocolesc România pe la vest, scrie Ziare.com. Cum va trece România la euro. Cât ne va costa, ce avem de câştigat. Guvernul a anunţat recent că în 2024 vom renunţa la moneda naţională şi vom trece la euro. Pentru prima dată după criză, statul român pare decis să respecte acest nou termen. În sensul acesta Guvernul a făcut un Plan național de adoptare a monedei euro și un Raport de fundamentare a acestui plan, elaborate de o Comisie formată din structurile relevante ale statului şi ale societăţii civile. Raportul conţine riscurile şi avantajele trecerii la euro, aşa cum sunt văzute azi. Arătăm mai departe chestiunile esenţiale din cel mai important document făcut pentru momentul aderării României la zona euro, scrie Economica.net. Ce fel de Românie, Germanie şi Europă vrem? Deşi a supravieţut printr-un compromis franco-german, proiectul Nord Stream 2 pune în pericol unitatea Europei şi interesele democraţiilor, favorizând o Rusie certată cu normele libertăţii şi convieţuirii civilizate. Ce triste vremuri! Oare ce le-o fi promis Germania României şi Franţei ca Parisul să încheie un compromis şi să accepte salvarea gazoductului lui Putin, Nord Stream II, asupra căruia insistă Berlinul? "Cum rămâne cu unitatea UE? Dar cu cea transatlantică?" se întreabă Deutsche Welle. Guvernul rus alocă 1,15 miliarde de dolari industriei militare. Guvernul de la Moscova va aloca 74,9 miliarde de ruble (aproximativ 1.15 miliarde de dolari) unui program de stat de dezvoltare a industriei militare, care a fost prelungit până în anul 2027, anunță agențiile de presă EFE și Interfax, potrivit Profit.ro.