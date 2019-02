Business report: Statul paralel al subdezvoltării; Trei angajatori de top au decis să plece din România

Datele statistice publicate oficiale dezvăluie un paradox de proporţii: România este ţara care poate să consemneze o creştere robustă an de an pe bază de construcţii aflate pe un trend general de scădere. Am ales ca bază de raportare pentru 2018 anul 2014, deoarece acesta a marcat ieşirea din criza economică şi reluarea trendului crescător al PIB. După cum se poate observa, în contrast cu creşterea economică înregistrată pe total economie, sectorul construcţiilor a mers relativ slab, până a ajuns, în ultimii doi ani, să aibă o influenţă negativă asupra rezultatului economic. Ceea ce apare ca bizar pentru o ţară aflată în proces de dezvoltare şi de recuperare a decalajelor faţă de Occident, scrie Cursdeguvernare.ro.