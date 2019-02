Business report: Doliul din turismul românesc, etalat la Los Angeles; Metroul de Otopeni, programat să fie gata în 2023. Prima licitaţie ar putea fi lansată în martie; Noua Lege a minelor: Guvernul va putea declara de interes național orice resursă minerală, cu expropriere "pe repede înainte" pentru exploatare;

Deficitul fiscal de 1 trilion de dolari al Europei. Singurul moment oarecum memorabil la ediţia de anul acesta a Forumului de la Davos a fost îndemnul adresat de istoricul olandez Rutger Bergman: "Încetaţi să mai vorbiţi de filantropie, începeţi să vorbiţi despre taxe". Bergman a spus la conferinţă: "Aud oamenii vorbind limbajul participării şi justiţiei şi egalităţii şi transparenţei, dar aproape nimeni nu aduce în discuţie problema reală, a optimizării fiscale, aşa e? Şi a faptului că bogătaşii pur şi simplu nu-şi achită cota echitabilă care le revine. Este ca şi când m-aş afla la o conferinţă a pompierilor şi nimeni nu ar avea voie să vorbească despre apă [...] Asta nu este o ştiinţă a rachetelor. Putem vorbi foarte mult timp despre toate aceste programe filantropice stupide, dar haideţi (să fim cinstiţi), trebuie să discutăm despre taxe! Taxe, taxe, taxe. Toate celelalte sunt prostii, după părerea mea.", scrie Financial Times.



Cu o pauza de incarcare la Sankt Polten si o vizita la service-ul Tesla din Viena, traversarea Austriei a fost lina si incarcarea la motelul unde am inoptat fara formalitati, aplicatii, cartele sau brelocuri RFID. Ne-am conectat la statie, am achitat 7 euro si receptionista a pornit incarcarea. Dimineata ne-am deconectat cu acumulatorul plin si.. Aufwiedersehen! La Tesla Center in Viena domnea un fel de stare de asediu, foarte asemanatoare cu cea din München. Toate strazile din imprejurimi erau pline cu Model 3 proaspat descarcate din camioane si numerosi clienti austrieci, dar si din tarile vecine, tropaiu de nerabdare sa intre in posesia mult asteptatului automobil electric venit din indepartata Californie, scrie 24auto.ro