Ordonanța 114 continuă să stârnească discuții pe marginea subiectului. Adevărul prezintă într-o analizăOrdonanţa 114 va avea efecte negative asupra pieţei de gaze naturale şi a întregii economii din România, afectând în cele din urmă consumatorul, arată un studiu prezentat de Asociaţia Română a Companiilor de Explorare şi Producţie Petrolieră (ROPEPCA) şi efectuat de Deloitte. Studiul relevă faptul că OUG 114 va duce la reducerea veniturilor la bugetul de stat, periclitarea siguranţei aprovizionării cu gaz natural, la diminuarea competiţiei pe piaţă, eşecul de a proteja consumatorii casnici, precum şi la limitarea exporturilor. Totodatăși cui îi folosește aceasta, potrivit Economica.net. Ministrul Energiei spune că nu a avut nicio discuţie cu Comisia Europeană pe marginea OUG 114. Totuşi, vă oferim în exclusivitate scrisoarea pe care Ministrul Energiei a trims-o comisarului european pentru Energie, după ce a fost elaborată Ordonanţa. “Cu Comisia nu am avut nicio discuţie pe marginea Ordonanţei 114”, a declarat Ministrul Energiei, Anton Anton, azi, la Comisia de Industrii din Camera Deputaţilor, mai scriu aceștia., titrează Republica. Pentru fiecare 100 de lei pe care îi am azi în contul pensiei cu acumulare (Pilonul 2), 86 de lei reprezintă banii produși de mine și virați automat acolo; restul de 14 lei sunt datorați investiției. Peste 20 sau 30 de ani vor fi mult mai mulți. Din fiecare 100 de lei pe care statul mi-i ia lunar în contul pensiei publice, o să mai recuperez praful de pe tobă, după cum lesne poate observa oricine muncește și plătește taxe 40 de ani, ca să mai trăiască 20, cu pensia reprezentând azi 40% din salariu. Cu toate acestea președintele Senatului,. Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunţat marţi că ordonanţa 114 nu va fi abrogată „sub nicio formă”, dar taxa pe activele financiare ar putea scădea. „O să aştept concluziile colegilor mei senatori de la cele două comisii, să vedem dacă au fost depuse amendamente, ce amendamente au fost depuse, pentru a face anumite ajustări, reglajul fin, dar ceea ce vă pot spune este că ordonanţa nu va fi abrogată cumva, sub nicio formă, pentru că am văzut tot felul de comentarii şi sugestii că ordonanţa ar putea fi abrogată.” Întrebat dacă taxa pe activele financiare poate să fie eliminată, Tăriceanu a răspuns negativ, însă a adăugat că aceasta ar putea modificată, în sensul scăderii ei. „Nu, dar nici nu urmărim acest lucru. (...) Discuţia este legată nu de taxa în sine, ci de nivelul ei. Deci nivelul s-ar putea modifica, în sensul scăderii”, a afirmat Tăriceanu, potrivit Adevărul.